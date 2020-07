Nechat dům porůst dům popínavou rostlinou?

Domů, jejichž fasády zdobí zelené listy rostlin je poslední dobou čím dál více. Buď to milujete, nebo nesnášíte. Nic mezitím neexistuje. Jsou ale případy, ve kterých je tento nápad opravdu skvělý. Pokud například potřebujete schovat nehezkou zeď, není jednodušší způsob než jí nechat porůst popínavou rostlinou. Ovšem vzhled rozhodně není ten jediný důvod proč se do toho pustit. Bohužel jako vše má i tento trend svoje stinné stránky, pojďme se tedy na toto téma podívat více zblízka.

Výhody zelené fasády

Pokud vás trend tzv. zelené fasády velmi láká, budete z následujících řádků jistě nadšeni. První velkou výhodou je významná ochrana fasády domu. Rostliny v období svého růstu omítku skvěle chrání, díky tomu, že pod listy vzniká vzduchová izolační vrstva. Díky tomu také zabraňují velkým výkyvům teplot v domě. Zdá se vám to neuvěřitelné? Skvělým příkladem jak toto funguje, mohou být i několik stovek let staré zámky, které byly porostlé popínavou rostlinou a jejich fasáda stále vypadá jako nová.

A jaké nevýhody zelená fasáda skrývá?

Naprosto většinu z nás při pohledu na takový dům napadne jediné hmyz! Máte před očima velké množství hmyzu, které jistě musí z takových rostlin vylézat a následně se pak dostane do domu? V takovém případě můžete být naprosto v klidu. Tento velmi rozšířený názor je jen pověrou. Dokonce je tomu přesně naopak. Hmyz zůstane v rostlinách a nemá vůbec žádný důvod pokračovat dál do vašeho domu. Rozhodně vás tedy hmyz nebude trápit o nic více než v domě, který fasádu nemá nijak porostlou. Odborníci také vyvrátili další pověru a to, že rostliny škodí fasádě, i zde je tomu přesně naopak a to tak jak jsme již zmiňovali výše. Jak už to ale ovšem bývá, nic není zcela růžové a to platí i v tomto případě. Pokud se jednou rozhodneme, že si dům necháme popínavou rostlinou porůst, budeme toto naše rozhodnutí jen těžko měnit. Toto pravidlo platí dvojnásob v případě, že se rozhodneme pro břečťan nebo přísavník trojlaločný. Tyto rostliny totiž mají přísavné kořeny a přísavky a proto jej z povrchu domu téměř neodstraníme. Jediný způsob jak se těchto rostlin zbavit je celkové oškrábání omítky.

Vybrat přísavník nebo popínavku?

Popínavky mají velkou výhodu v tom, že jejich případné odstranění není tak složité. Navíc můžeme vybírat z velkého množství druhů a barev ale také vůní, je to jen na vašem vkusu. Popínavka bude potřebovat nějakou oporu, proto je dobré vysadit jí u nějaké pevné mříže.

Přísavníky je sice složité odstranit, ale zato se řadí mezi nenáročné rostliny, které rostou velmi rychlým tempem. Budou tvořit příčepivé kořínky, které budou zakončeny malými přísavkami a právě díky nim se velmi snadno budou moci chytit fasády bez jakékoli jiné opory. Naprosto bez problémů nás mohou překvapit výškou až 15 metrů.

Jak se o rostlinu starat?

Do té doby než rostlina dobře zakoření je důležité jí pravidelně zalévat. Velmi důležité je také rostliny pravidelně hnojit hnojivem, které je určeno přesně pro vámi vybraný druh. Poslední hnojení by mělo probíhat přibližně na konci srpna. Pokud se rozhodnete pro přísavník, počítejte s tím, že dům bude celý porostlý přibližně za sedm let. Během této doby je samozřejmě důležité ho pravidelně zastřihovat, aby vám nezarostla i okna. Pokud chcete nechat porůst stěnu, která je orientovaná na sever, doporučujeme vám vybrat si břečťan Hedera helix. Jeho růst je sice o něco pomalejší, ale za to se můžete spolehnout na to, že zvládne i horší podmínky.