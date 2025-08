Letní úklid jinak: Minimalistické třídění podle „co mi bere energii“

Taky jste se vždy děsili letních úklidů? Ten pocit, kdy otevřete skříň nebo šuplík a přemýšlíte, jestli něco vyhodit, nebo nechat. Nekonečné dilema – „Co když to ještě někdy budu potřebovat?“ Jenže my pro vás objevili přístup, který změní nejen váš domov, ale vlastně i celý život.

Nový pohled na věci kolem nás

Když se venku začne oteplovat, je to většinou ten správný čas na velký letní úklid. Znáte to – okna dokořán, všechno ven a pak se rozhodovat, co si zaslouží místo v našem životě a co už ne. Jenže tentokrát si položte zásadně jinou otázku: „Bere mi tahle věc energii?“

Zní to možná jako z nějaké ezoterické příručky, ale věřte, funguje to lépe než cokoliv jiného. Místo klasického „používám to?“ nebo „líbí se mi to?“ začněte věci posuzovat podle toho, jestli vám při pohledu na ně přibývá energie, nebo ubývá.

Jak začít třídit podle energie

Vezměte si prázdnou krabici a projděte domácnost kousek po kousku. První na řadě by měla být ložnice. U každé věci se na chvilku zastavte a vnímejte svůj vnitřní pocit:

Ty šaty, co jsem je měla na svatbě kamarádky před pěti lety? Pocit radosti a vděčnosti – energie +10!

Svetr, který mi dal bývalý přítel, co mi byl nevěrný? Nepříjemné vzpomínky, mračím se – energie -15!

Knížka, kterou jsem dostala od babičky a stále jsem ji neotevřela? Mírný pocit viny – energie -5.

A takto pokračujte. Brzy budete mít vytříděno více věcí, než byste čekali. Některá rozhodnutí budou překvapivě jednoduchá, jiná těžší. Ale vždycky se řiďte tím bezprostředním pocitem.

Co zjistíte

Během třídění si uvědomíte několik věcí:

1. Věci nejsou jen věci. Jsou to nosiče vzpomínek, emocí a energie. Proto tolik lpíme na starých krámech – nejde o ty předměty, ale o příběhy, které představují.

2. Čím méně, tím lépe. Po vytřídění ucítíte neuvěřitelnou lehkost. Jako by z vás spadlo závaží, o kterém jste ani nevěděli, že ho nosíte.

3. Těžká rozhodnutí stojí za to. Některé věci, například dárky od blízkých, které vám ale nikdy nepřirostly k srdci, bude těžké dát pryč. Ale když to uděláte, pocit úlevy bude neskutečný.

Praktický návod na energetické třídění

Pokud chcete také zkusit třídění podle energie, máme pro vás pár tipů:

Začněte malými prostory. Třeba šuplík s ponožkami nebo police s kosmetikou. Velké projekty můžou být na začátku demotivující.

Třeba šuplík s ponožkami nebo police s kosmetikou. Velké projekty můžou být na začátku demotivující. Dejte každé věci pár vteřin pozornosti. Vezměte ji do ruky, podívejte se na ni a všimněte si, co se s vámi děje. Úsměv? Nechat! Povzdech nebo zamračení? Pryč s tím!

Vezměte ji do ruky, podívejte se na ni a všimněte si, co se s vámi děje. Úsměv? Nechat! Povzdech nebo zamračení? Pryč s tím! Buďte k sobě upřímní. Často si namlouváme, že něco potřebujeme, i když nám to vlastně jen bere místo a energii. „Jednou to použiju“ je častá výmluva, která nás obklopuje zbytečnostmi.

Často si namlouváme, že něco potřebujeme, i když nám to vlastně jen bere místo a energii. „Jednou to použiju“ je častá výmluva, která nás obklopuje zbytečnostmi. Vytvořte si mezistupeň. Pokud si nejste jistí, dejte věc do krabice a na měsíc ji odložte. Pokud si na ni ani nevzpomenete, můžete ji s klidným srdcem darovat nebo vyhodit.

Život po velkém třídění

Od té doby, co začnete třídit věci podle energie, se změní mnohem víc než jen váš domov. Zjistíte, že stejný princip můžete aplikovat i na jiné oblasti života – vztahy, pracovní projekty, dokonce i na obsah, který konzumujete na sociálních sítích.

Teď sice budete mít doma méně věcí, ale každá z nich vám bude něco dávat. Žádné výčitky, žádný nepořádek, žádná negativní energie. A ten osvobozující pocit, když ráno vstanete a nemusíte se prodírat hromadami věcí, je k nezaplacení.

Letní úklid se z povinnosti, kterou většinou odkládáme, stane rituálem, na který se budeme těšit. Protože víme, že s každou věcí, která odejde, přichází trochu víc prostoru pro život.

Možná to zní banálně, ale někdy i ta nejjednodušší změna perspektivy dokáže divy. Tak co říkáte, zkusíte to taky?