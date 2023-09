Jak zachránit pokojovou rostlinu, která se potýká s vedrem?

Chřadnutí rostlin je v teplých měsících častým problémem, kterému čelí mnozí z nás. Není nic horšího, než když se o své rostlinky pečlivě staráte a pak přijde pár horkých dnů, díky kterým začnou rostlinky tzv. „viset“. Ačkoli je tento problém velmi nepříjemný, pomocí vhodné péče lze účinky horka minimalizovat.

Některé rostliny, jako například sukulenty, jsou schopné přežít teplejší podmínky, avšak jiné rostlinky nemusí teplo snášet tak dobře a tak budou mít tendenci s tím bojovat. Vliv horka na rostlinu poznáte podle toho, že vypadá, jako by začínala vadnout. Mezi příznaky vadnutí patří žloutnoucí nebo hnědnoucí listy, usychající květy a splihlé stonky. Pokud tyto příznaky budete ignorovat, může to vést k předčasnému zániku vaší rostliny. Proto, jakmile si toho všimnete, jednejte.

Rostlinku přemístěte

Všichni víme, že každá rostlina je jiná a tak se každé z nich daří v jiných podmínkách, a přestože některým sluneční světlo vyhovuje, tak jeho nadbytek může být škodlivý. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zjistit, zda je slunečního světla na vaší rostlinu až příliš, je úžeh. Pokud jste si všimli, že okraje listů vašich pokojových rostlin začaly žloutnout nebo blednout, jedná se právě o úžeh. Bohužel trvá jen několik hodin, než se na rostlině projeví, a jakmile dojde k poškození, nemůžete s tím již mnoho dělat. Místo toho přemístěte rostlinu na jiné místo, ideálně pryč z ostrého slunečního světla nebo mimo místa v domě, o kterých víte, že se během dne hodně zahřívají.

Odložte konev

Pokud vaše rostlina vypadá dehydrovaně, je pravděpodobné, že jako první věc vás napadne, že potřebuje pořádně zalít. Avšak taková přílišná zálivka může bohužel způsobit více škody než užitku. Některé rostliny sice mohou vypadat, že potřebují vodu, ale předtím, než je zalijete, zkontrolujte půdu, která by vám měla napovědět, zda je to opravdu nutné. Píchněte prstem do půdy, a pokud je suchá do hloubky asi 2,5 cm, pak trocha vody nebude vadit. Jestli se vám zdá vlhká, zalévání můžete vynechat. Dbejte také na to, jakým způsobem zaléváte. Příliš prudká a rychlá zálivka může rostlinu utopit, proto zalévejte raději pomalu a rostlinu nechte vodu pomalu vypít.

Vyhněte se ořezávání odumřelých listů

Odumření několika listů či stonků se bohužel časem stejně nevyhnete, pokud ale přemýšlíte o tom, že byste zhnědlé lístky zastřihli již nyní, zatímco vaše rostlina bojuje s teplotním šokem, tak na to raději ihned zapomeňte. Zaprvé je to proto, že to, co se chystáte odříznout, nemusí být ve skutečnosti odumřelé a po uklidnění počasí (i rostlinky) by se mohlo znovu ožít. Ale je to také proto, že stříhání může rostlinu stresovat, takže než se do toho pustíte, nechte rostlinu uklidnit a počasí se ustálit.

Nehnojte během vlny veder

Hnojení rostlin je samozřejmě nezbytné pro udržení jejich zdraví a spokojenosti, pokud ale máte v rukou vystresovanou rostlinu, tak věřte, že to nedopadne dobře. Rostliny bývají v létě v režimu přežití, nevyhledávají proto další živiny a nejsou tedy ani připraveny je dále využít. Přidání hnojiva do půdy může rostlinu tedy jen dále stresovat. Místo toho počkejte, až se počasí trochu ochladí, a teprve potom hnojivo přidejte.

Vlhkost je váš přítel

Zatímco většina z nás v létě s oblibou sedí doma s puštěnou klimatizací, jakmile začne teplota stoupat, vaše rostliny na to mají jiný názor. Klimatizace může vzduch vysušit, a pokud máte rostliny, kterým se daří ve vlhkém prostředí, způsobí jim to akorát problémy. Pokud tedy pěstujete pokojové rostliny, které mají rády vlhké prostředí, zkuste je během dne mlžit (a osvěžit je bez rizika přemokření). Další možností je naplnit mělkou misku oblázky a trochou vody a umístit na ni rostlinu, abyste vytvořili prostředí, které zajistí vlhkost a pomůže rostlinám přečkat léto.

