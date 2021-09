Jak se zbavit polních myší na zahradě

Máte na svém dvoře myši? Šance, že ano, jsou dosti vysoké. Polní myš je jedním z nejběžnějších druhů myší vyskytujících se v našich domovech. Polních myší se na svém dvoře a zahradě nejlépe zbavíte tak, že jim svou krajinku maximálně znepříjemníte. My vám nyní poradíme ty nejlepší tipy a rady, jak toho dosáhnout.

Dvory a zahrady jsou místy, kde se myši rády schovávají před predátory a proto se stávají jejich první obrannou linií. Jejich odehnání z vašeho dvora je jedním z nejlepších způsobů, jak jim zabránit v cestování na krátkou vzdálenost vašeho domu.

Udržujte svůj trávník pěkně upravený

Vysoká tráva je skvělým úkrytem pro myši a usnadňuje jim běh po dvoře a poskytuje pocit naprostého bezpečí. Pokud necháte trávu posečenou, nebudou moci tak snadno zmizet. Překročení dvora je zastraší a bude méně pravděpodobné, že to zkusí.

Vyčistěte hromady kompostu

Kompost je skvělý pro zahradničení, ale je také ideálním stanovištěm pro myši. Zabalte kompost a přemístěte nádoby na kompost z boku domu. Pokud je to možné, umístěte je daleko přes dvůr. V kompostu na dně jinak začne hnít dřevo, což usnadňuje přístup rodince hlodavců, aby si mohli pochutnat na svačince. Mohou dokonce hnízdit v úkrytu blízkého keře. Proto se snažte kompost lokalizovat na jiné místo.

Nikdy se nesnažte zajistit snadný přístup k jídlu a přístřeší, pokud se myši snažíte udržet mimo. Můžete zvážit investici do plastového kompostu, který udržuje rozkládající se materiál nad zemí, kde je méně pravděpodobné, že se k němu dostanou myši.

Zbavte se zahradního odpadu

Pokud máte hromady odřezků stromů nebo keřů či posekanou trávu, zlikvidujte je. To samé udělejte se spadanými listy. Buď je zkompostujte a nebo se jich ekologicky zbavte. Ať tak či onak, dostaňte je pryč ze dvora, kde neslouží žádnému účelu, kromě hlodavců. Pokud nejsou místa k úkrytu, bude mnohem snazší zbavit se polních myší ve vašem dvoře.

Přemístěte dřevo skladované na zimu

Máte hromadu dřeva? Je lákavé si ze dřeva poskládat hromádku hned naproti vašemu domu, protože je snadno dostupné, ale bohužel tím pádem také lákavé pro myši. Pokud je to jen trochu možné, měla by být hromada dřeva uložena na druhé straně dvora. Pokud ji přesto potřebujete uskladnit ke zdi, zvažte její uložení proti zahradnímu domku. Dřevo by mělo být skladováno na dřevěném regálu, který by měl být zvednut 15 cm nebo i více nad zemí.

Mějte zahrádku se sazeničkami v bezpečné vzdálenosti

Zeleninová zahrádka by měla být umístěna daleko od domu. Chutná totiž nejen vám, ale i vašim nechtěným chlupatým obyvatelům. Pokud jsou zahrádky umístěny hned vedle domu, povzbudí to myši, aby si našly cestu dovnitř. Vyvýšené zahrádky mohou pomoci v boji proti těmto škůdcům a udrží je tak méně atraktivní.

Zabalte kůry stromů

Věděli jste, že stromy ve vašem dvoře mohou být zdrojem potravy pro myši? Myši se totiž rády živí kůrou mladých stromků. Ohroženy jsou zejména stromy ovocné. Aby se zabránilo tomu, že se vaše čerstvě vysazené stromky stanou pokrmem pro polní myši, doporučuje se obalení kůry.

K ochraně stromů na vašem dvoře lze použít drátěnou síť či plastový límec. To pomůže odradit polní myši od úkrytu ve vašich rostlinách a keřích. Myši nebývají rády venku (v otevřeném prostoru), takže cílem je, aby se cítily co nejzranitelnější.