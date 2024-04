Jak se zbavit mechu z trávníku pomocí přírodních prostředků

Mech na trávníku může být frustrující problém pro mnoho zahradníků. Kromě toho, že zhoršuje estetiku trávníku, může také blokovat přísun vzduchu, vody a živin do kořenů trávy, což může vést k oslabení a vadnutí trávníku. Řešení tohoto problému nemusí vždy zahrnovat použití chemických prostředků. Existuje několik přírodních metod, které mohou být účinné při odstraňování mechu a obnovení zdravého trávníku.

Proč roste mech v trávnících

Pokud chcete mech odstranit, je důležité vědět, proč tam vůbec je. Existuje mnoho důvodů, proč se mech v trávníku objevuje:

nízké pH půdy (kyselá půda)

nízký obsah živin v půdě

špatná drenáž a vlhká půda

nadměrné zastínění

zhutněná půda

Jak se zbavit mechu v trávníku

Ne všechny tyto potřeby jsou nezbytně nutné, ale některé nástroje a materiály, které můžete potřebovat, abyste se zbavili mechu v trávníku, zahrnují:

Pohrabejte trávník – Pokud je mech mělce zakořeněný, můžete ho vyhrabat. Rázné hrabání obloukovými hráběmi nebo hráběmi na listí může mech z půdy vytáhnout. Nejlépe to půjde, když je trávník vlhký. Nejlepší způsob, jak mech z půdy uvolnit, je hrabání několikrát z různých úhlů.

Vyzkoušejte organické řešení – Naplňte zahradní postřikovač dvěma litry vlažné vody, přimíchejte do něj krabičku jedlé sody a tímto roztokem postříkejte místa s mechem, abyste ho odstranili organickou cestou. Dalším prostředkem je použití mýdla na nádobí k likvidaci mechu. Stačí smíchat obyčejné mýdlo na nádobí a vodu v zahradním postřikovači (150 gramů na 4 litry vody). Existují také komerční zahradnická mýdla, která mech ničí.

Postřik chemickým přípravkem proti mechu – Mezi nejlepší chemické přípravky na hubení mechu patří síran železitý (síran amonno-železitý) a glyfosát. Upozorňujeme, že síran železitý trávu nezničí, ale glyfosát ano. Z tohoto důvodu aplikujte chemické přípravky na hubení mechu pouze jako bodové ošetření. Přípravek smíchejte podle pokynů na etiketě (přibližně 30 gramů na 4 litry vody). Chemický přípravek proti mechu není v žádném případě dlouhodobým řešením, protože jakmile chemická látka odteče půdou nebo vyteče, plocha se opět zaplaví mechem, pokud se nenapraví základní podmínky.

Bezpečnost především: Pokud používáte chemické přípravky na hubení mechu (herbicidy), vždy používejte rukavice, ochranné brýle a masku. Mějte také na paměti, že stékající voda z těchto přípravků je nebezpečná pro vodní organismy, proto je nikdy nestříkejte na beton a jiné povrchy, kde hrozí stékání.

Odstranění plevele a provzdušnění trávníku – Vyhodnoťte, jakou roli může hrát nános plevele, protože plevel může bránit správnému odtoku vody z půdy. To může pomoci zabránit budoucímu růstu mechu. Odstraňování sprašových zbytků, tzv. odplevelování, spočívá v usilovném ručním hrabání obloukovými hráběmi s ostrými zuby nebo speciálními odplevelovacími hráběmi.

Mnoho lidí si na tuto pracnou práci raději najme profesionální službu nebo si pronajme motorový odplevelovač. Po odplevelení vždy proveďte každoroční provzdušnění. To pomůže snížit zhutnění půdy a zlepšit její odvodnění a cirkulaci vzduchu, díky čemuž je půda příznivější pro trávu a méně příznivá pro mech. Doba provzdušnění závisí na typu trávníku. Trávy chladného období provzdušňujte na začátku podzimu a trávy teplého období v polovině jara až na začátku léta.

Zhodnoťte poměr slunce a stínu – Vyřešte problém nadměrného zastínění, abyste se zbavili mechu. Odstraněním stromů nebo prořezáním některých větších a nižších větví můžete postiženým oblastem otevřít cestu k většímu množství slunečního světla. Většině travin nejlépe vyhovuje šest a více hodin přímého slunečního světla denně, některé trávy odolné vůči stínu však snesou i tři nebo čtyři hodiny. Při prořezávání stromů se snažte zajistit sluneční světlo v tomto množství.

Zkontrolujte půdu – Zkontrolujte půdu, protože mnoho případů napadení mechem je způsobeno špatnými půdními podmínkami – zejména pH a problémy s výživou. Zašlete vzorek místní službě, aby vám půdu otestovali, a uveďte, že chcete odstranit mech z trávníku a potřebujete informace o pH půdy a obsahu živin. Trávníky napadené mechem mají často kyselou půdu. Nejde ani tak o to, že by mech měl rád kyselou půdu, ale spíše o to, že trávníky na kyselé podmínky špatně reagují.

Půdu však nedoplňujte zemědělským vápnem (zásaditý prášek, který snižuje kyselost), pokud půdní test neprokáže jeho potřebu. Půdní test může obsahovat i jiná doporučení, jak nejlépe upravit pH půdy, například přihnojení dřevěným popelem. V neposlední řadě vám půdní test poskytne cenné informace o obsahu živin v půdě, na základě, kterých vám doporučí, jaká hnojiva a další změny přidat, aby byla půda vhodná pro pěstování trávníku.

Zvažte odvodnění – Vyřešte případné problémy s odvodněním způsobené vysokým obsahem jílu (zda se jedná o problém, ukáže test půdy). Voda má tendenci prosakovat příliš jílovitou půdou pomalu, což může vést k viditelným kalužím. Tento druh problému s odvodněním lze vyřešit pravidelným doplňováním půdy (například humusem nebo jiným organickým materiálem), aby byla kypřejší. Špatné odvodnění může být kromě obsahu jílu způsobeno i dalšími faktory.

Pokud je například trávník hodně zatěžován chodci (např. hrajícími si dětmi), může být problémem zhutnění půdy – problém, který lze vyřešit častějším provzdušňováním trávníku. Závažnější problémy s odvodněním nastávají, pokud je podloží velmi husté a nepropustné. V takovém případě bude možná nutné změnit obrysy dvorku, aby přebytečná voda lépe odtékala, instalovat francouzskou drenáž nebo celý trávník překopat, aby se změnilo složení podloží.

Vysázejte různé druhy trávy – Vysaďte jinou odrůdu trávy, protože někdy je to problém, zejména v případech, kdy je problémem přílišné zastínění. Například kostřava vysoká je tráva relativně odolná vůči stínu, která může po svém rozšíření vytlačit mech. Chcete-li vyměnit trávník, můžete stávající trávník zničit a poté vysadit nový trávník osivem nebo drny. Můžete také opakovaně vysévat trávu odolnou vůči stínu.

Chcete-li opravit holá místa, zkypřete půdu na těchto místech a v místech, kde se uchytily mechy, a posypte tyto plochy novým osivem. Během roku nebo dvou budou tyto plochy vzkvétat jako stín tolerující a mechu odolné. Po výsadbě dodržujte doporučené postupy péče, zejména při hnojení. Nezapomeňte, že žádný druh trávníku nebude prospívat v oblastech s úplným hustým stínem. Pokud na tyto plochy nedopadají tři nebo čtyři hodiny slunečního světla nebo jasného filtrovaného světla, vysázejte zcela jinou půdopokryvnou rostlinu, která bude rovněž bránit růstu mechů.

Tipy pro udržení trávníku bez mechu

Udržování trávníku bez mechu se ve skutečnosti odvíjí od řešení příčiny. Mezi další tipy patří pěstování nové trávy na holých místech, zlepšení kvality půdy pomocí půdních doplňků a sledování odvodnění po odstranění mechu.