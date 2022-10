Jak pomoci pokojovým rostlinám přežít podzim a zimu

Přestože pokojové rostliny žijí v interiéru, jsou si moc dobře vědomy ročních období. Se zimou přichází sušší vzduch, kratší dny a nižší teploty. Situaci komplikuje i to, že toto období je pro mnoho rostlin přirozeným obdobím klidu. Trik, jak pomoci rostlině vydržet tyto náročné podmínky, spočívá v úpravě péče tak, aby odpovídala potřebám rostliny a stresu zimního prostředí. Tyto tipy vám pomohou.

Omezte zalévání

Vzhledem k tomu, že jejich růst je v zimě výrazně pomalejší, většina rostlin nepotřebuje tolik vody. Sledujte známky přemokřené půdy nebo signály přemokření rostlin, jako je žloutnutí listů. Hladinu vlhkosti zkontrolujte tak, že vložíte prst asi 1 cm do půdy. Pokud se vám zdá suchá, rostlina potřebuje pořádně namočit.

Některé rostliny však v zimě nebo o svátcích opravdu vyniknou, proto zkontrolujte potřebu zálivky těchto v zimě kvetoucích rostlin. Nezapomeňte použít vlažnou vodu.

Zkuste nové okno

Od léta do zimy se mění úhel dopadu slunce, proto je vhodné umístit rostliny v závislosti na ročním období k jinému oknu. Můžete také umýt okenní skla – zvenku i zevnitř – a tím jim pomoci propustit více světla. Nezapomeňte rostliny často otáčet, abyste zajistili, že budou mít světlo rovnoměrně ze všech stran.

Zřekněte se hnojiva

U většiny pokojových rostlin není hnojení během zimy nutné. Je to proto, že rostliny mají v těchto chladných a suchých měsících tendenci odpočívat, stejně jako kdyby žily venku. Protože v zimě rostou jen málo, je nejlepší odložit výživu až do příštího jara, kdy jsou dny mnohem delší a slunce silnější. S blížícím se jarem obnovte týdenní krmení, abyste rostlinám dodali sílu při jejich novém růstu.

Čištění listí

Zaprášené listy mohou ucpat póry, což rostlinám ztěžuje plné vstřebávání slunečního světla a nasávání důležitých živin. Pokud je rostlina dostatečně malá na to, abyste ji mohli přenášet, vezměte ji na výlet ke kuchyňskému dřezu, jemně listy postříkejte a nechte květináč ve dřezu, dokud většina vody neodteče.

Velké rostliny vyžadují trochu více času. Listy otřete vlhkým hadříkem, abyste je zbavili prachu nebo nečistot. Rostliny s chlupatými listy (jako jsou africké fialky) očistěte měkkým štětcem na make-up nebo malířským štětcem. Důkladné čištění vám také pomůže zbavit se některých nežádoucích škůdců.

Zlepšete vlhkost

Pokojovým rostlinám vyhovuje vlhkost 40 až 50 procent. Bohužel v zimních měsících může vlhkost ve vytápěných domech klesnout až na 10 až 20 procent. Proti nízké vlhkosti vzduchu můžete pokojové rostliny často mlžit a všechny tropické rostliny umístit na kamenný podnos s malým množstvím vody. Pokud je v místnosti obzvlášť sucho, spusťte zvlhčovač vzduchu, abyste zvýšili celkovou vlhkost vzduchu.

Sklony k teplotě

Přes den většina rostlin preferuje teplotu mezi 18 – 24°C, v noci je teplota o 10 až 15 stupňů nižší. Dramatické výkyvy teplot mohou rostliny poškodit, proto je lepší držet rostliny mimo studená okna nebo zdroje tepla, jako jsou kamna, krby a radiátory.

Ořezávání a štípání

Aby rostliny zůstaly zdravé a atraktivní, je třeba je v rámci údržby čas od času trochu prořezat. Mnohé pokojové rostliny mají měkké stonky, díky nimž je lze poměrně snadno zastřihnout, není k tomu třeba žádné nářadí. Pomocí palce a ukazováčku uštípněte odumírající květy a odstraňte poškozené listy. Rostliny se silnějšími stonky mohou k této práci potřebovat zahradnické nůžky nebo ostré nůžky.

Prevence proti škůdcům

Přestože se škůdci v chladných měsících nevyskytují častěji, pokojové rostliny mohou být v zimě náchylnější k napadení škůdci. Některé rostliny se v zimních podmínkách stresují a stres snižuje jejich obranyschopnost. Jistě, hmyz má sice malou hlavičku, ale je dostatečně chytrý na to, aby poznal oslabenou rostlinu od zdravé. Někteří z nich mohou ve skutečnosti číhat v půdě kontejneru, aby se vynořili, dozráli nebo se rozmnožili až o měsíc později a byli připraveni k práci.

Další příčinou napadení škůdci v zimě může být přeplněnost. V krátkých a chladných dnech je v místnostech jen málo světla a rostliny mohou být namačkány na sebe, aby tyto paprsky co nejlépe využily. Abyste tomu předešli, věnujte nějaký čas pokojovým miláčkům, otáčejte je nebo je přemisťujte a kontrolujte, zda nemají okousané listy a jiné známky výskytu škůdců. Jednou z nejlepších obranných opatření je postříkat a zkontrolovat všechny rostliny, které si na zimu přinesete do interiéru. Ještě lepší je dát nově zakoupené rostliny nebo rostliny, které byly přineseny do interiéru, do karantény, dokud se nezdá, že jsou bez hmyzu.

Boj proti plísním a hnilobě

Jedním z důvodů, proč v zimě omezit zalévání, je zabránit hnilobě stonků nebo kořenů, kterou způsobují různé houby. Stejně jako v případě škůdců mohou být rostliny v důsledku zimního stresu náchylnější k hnilobě kořenů. Chladná a vlhká půda pomáhá většině houbových organismů a některé spory přezimují na listech a větvích rostlin, a jakmile se oteplí, opět se zapojí do činnosti. Opatrné zacházení s vodou je velkou prevencí toho, aby se rostliny v zimě nestaly obětí hniloby.

Pokud příliš suchá domácnost vyžaduje zvlhčovač vzduchu nebo dodatečnou zálivku, aby byly rostliny spokojené, dávejte pozor na vodu, abyste předešli moučnivce na listech a rozmočené půdě v květináčích s pokojovými rostlinami. Zalévejte pouze tehdy, když rostliny potřebují vláhu, zajistěte, aby zemina a květináč dobře odtékaly, dopřejte všem rostlinám prostor pro cirkulaci vzduchu a vyhněte se extrémním podmínkám – přílišnému horku, chladu nebo mokru. Pro klid duše zkuste sledovat vlhkost půdy pomocí měřiče vlhkosti.

Nechte to být

Přestože výše uvedená doporučení – spolu s trochou pozornosti – mohou pomoci pokojovým rostlinám přežít zimu, někdy je lepší si s dobrou věcí nezahrávat. Berte pokojové rostliny v zimě jako přezimující medvědy: V létě mají spoustu energie, a když se ochladí, odpočívají, aby si ji uchovaly, dokud se nevrátí delší dny. I když je tedy dobré omezit přísun vody a hnojiv, vyvarujte se drastických změn podmínek pro pokojové rostliny, jakmile se uloží k dlouhému zimnímu spánku.

To znamená minimalizovat extrémní změny teploty a prostředí a provádět pouze lehký řez a zaštipování, aby se rostlina očistila. Rodiče rostlin by měli především odolat nutkání přesazovat pokojovou rostlinu uprostřed zimy. V tomto období zahradnického útlumu je to lákavé, ale přesazování může spící rostlinu šokovat. Odložte ho na jaro nebo léto, kdy jsou rostliny ve fázi růstu.