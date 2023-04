Jak pěstovat a pečovat o ibišek, kvetoucí rostlinu, která může žít věčně

Ibišek je rod subtropických dřevnatých keřů a malých stromů se zelenými, pololesklými zubatými listy. Rostlina je proslulá svými pestrobarevnými trubkovitými květy s pěti nebo více okvětními lístky – ze středu květu vyčnívá nápadné vlákno, které je často stejně živé jako samotný květ. Je to nádherný keř, který zkrátka rozzáří každou zahradu.

V dospělosti dorůstá ibišek výšky 2 až 5 metrů a šířky 1,5 až 3 metrů, naštěstí k tomu není třeba mnoho úsilí: Ibišky jsou nenáročné na péči, pokud jim poskytnete správné podmínky pro růst, včetně správného množství vody, typu půdy a dostatečného množství světla.

Jak zasadit ibišek

Ibišek se obvykle kupuje ve školce jako rostlina v květináči, takže se nepěstuje ze semen. Hledejte stromek se spoustou rozvíjejících se květních pupenů. Ibišky by měly mít zdravě vypadající zelené listy bez skvrn. Jakmile najdete zdravý ibišek v místní školce či zahrádkářství, můžete si ho přinést domů a zasadit buď rovnou do země, nebo do většího květináče.

Výsadba do země

Začněte tím, že na zahradě najdete místo s plným sluncem a dobře propustnou půdou.

Vykopejte jámu o něco hlubší a širší, než je kořenový bal ibišku.

Do jámy přidejte trochu kompostu a zaryjte ho do půdy.

Umístěte stromek do jámy a ujistěte se, že vrchol kořenového balu je v rovině se zemí.

Zpětně zasypte zeminu kolem kořenového balu, mírně zahrabejte horní část a zeminu přitlačte.

Zalijte zeminu a poté přidejte další zeminu, abyste rostlinu zasypali.

Výsadba v květináči

Existují dva způsoby, jak zasadit ibišek do květináče. Ibišek můžete jednoduše zasadit do okrasného květináče, nebo můžete ibišek zasadit do květináče do dobře propustné zeminy. Nezapomeňte přidat univerzální hnojivo.

Jak pečovat o ibiškový keřík

Stejně jako každá rostlina i ibišek vyžaduje běžnou údržbu, aby se mu dařilo a žil co nejdéle. „Ibišek může žít věčně,“ říká Adrienne R. Roethlingová, ředitelka kurátorství a plnění úkolů v botanické zahradě Paula J. Cienera. „Jsou to odolné rostliny.“

Světlo

Ibišky by se měly pěstovat na místě s plným sluncem. Pokud je pěstujete venku, je pro nejlepší produkci květů ideální místo s 6 až 8 hodinami plného slunce. Pokud je pěstujete v interiéru, najděte co nejslunnější okno.

Půda

Díky své odolné povaze snášejí ibišky většinu půdních podmínek, ale dávají přednost půdě vlhké, dobře odvodněné. Velké množství kompostu pomůže udržet vlhkost a zároveň udržet správnou úroveň provzdušnění půdy. Hledejte mírně kyselou půdu, která rostlině pomůže uspokojit její potřeby příjmu živin.

Zalévejte

Pravidelně kontrolujte vlhkost půdy ibišku – když je horní centimetr půdy suchý, je čas rostlinu zalít. Plán zalévání se bude pravidelně měnit v závislosti na počasí. V některých týdnech budete muset zalévat čtyřikrát až pětkrát týdně, v jiných týdnech, které jsou zamračené nebo v zimě, budete zalévat méně.

Hnojení

Hnojení pomáhá podpořit růst a zajišťuje, že květy vašeho stromu předvedou skvělou podívanou. Ideální je hnojivo s pomalým uvolňováním. Skvělé je hnojivo Osmocote, které stačí aplikovat pouze jednou za jaro.

Teplota

Ibišky mají raději teplejší podnebí a obvykle se jim daří při teplotách mezi 15 a 30 stupni. Když teplota klesne pod přibližně 13 stupňů, je čas přenést keř dovnitř. Pokračujte v péči jako obvykle a dbejte na to, abyste rostlinu umístili na světlé a slunné místo.

Jak rozmnožovat ibišek

Ibišky se naštěstí velmi snadno množí. Nejlepší je odebírat řízky brzy na jaře, než se objeví květní pupeny. To platí pro všechny typy odrůd, ať už bylinné nebo dřevité.

Odřízněte 15 cm stonky, které nemají květ nebo květní pupen.

Odstraňte spodní sadu listů – k pohlcení světla postačí jedna vrstva listů.

Vložte stonky do vody a počkejte, až se objeví kořeny.

Běžné problémy s ibišky

Přestože je péče o ibišek nenáročná, zahrádkáři se při péči o něj setkávají s několika častými problémy.

Napadení vlnatkami

Jedním z nejčastějších problémů se škůdci, se kterými se ibišky setkávají, jsou vlnatky. Ty se poznají podle malých bílých stébelnatých útvarů na listech, stoncích a pupenech. Chcete-li zamezit napadení vlnatkami, umožněte proudění vzduchu mezi skupinami rostlin a udržujte napadené rostliny mimo zdravé rostliny.

Pokud máte napadený ibišek, začněte odstraněním všech listů, stonků nebo poupat, na kterých se vlnatky vyskytují. Poté oblast postříkejte vodou a napadená místa ošetřete zahradnickými oleji nebo insekticidními mýdly.

Žloutnutí listů

Pokud jste si všimli, že listy vašeho ibišku na některých místech zežloutly, může vaše rostlina potřebovat další mikroživiny, například hořčík nebo železo.

Padlí

Padlí je houbové onemocnění, které se na listech projevuje jako bílý prášek a obvykle se tvoří, když jsou dny teplé a noci chladné. Odstraňte napadené listy a nezalévejte je shora, abyste zabránili šíření choroby.

Rez

Žluté až oranžové vystouplé tečky pod listy ibišku mohou být příznakem onemocnění rzí. Odstraňte spadané listy, abyste zabránili šíření choroby. Rostlinu pohnojte, abyste podpořili růst nových, neinfikovaných listů, jakmile napadené listy z větší části zmizí. Vyvarujte se zalévání rostliny z výšky, abyste chorobu udrželi na uzdě.