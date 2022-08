Jak odstranit skvrny od trávy z oděvů, přikrývek a dalších materiálů

Skvrny od trávy na oblečení, piknikových dekách a plátěných nebo kožených teniskách jsou téměř nevyhnutelnou součástí venkovní zábavy. Skvrny od trávy mají pověst obtížně odstranitelných skvrn a tuto pověst si právem zaslouží. Naštěstí pochopení vědeckých poznatků o skvrnách od trávy a jejich odstraňování vás zbaví mnoha dohadů při ošetřování těchto ošemetných skvrn.

Většinu skvrn od trávy lze snadno odstranit běžným praním pomocí přípravku na předúpravu skvrn v kombinaci s pracím prostředkem. V některých případech je však nutné skvrny odstranit intenzivněji – poradíme vám, jak na to.

Obecné tipy pro odstraňování skvrn od trávy

Skvrny od trávy je vždy nejlepší ošetřit co nejdříve – čím déle se skvrna neošetřuje, tím více se usazuje a tím obtížněji se nakonec odstraňuje.

Pokud si nemůžete najít čas na praní celého prádla, použijte před vhozením do koše na prádlo přípravek na předběžné ošetření prádla na věci potřísněné trávou. Pokud jsou skvrny malé a oděv to umožňuje, nanesením malého množství tekutého pracího prostředku nebo mýdla na nádobí na skvrnu, jeho vmasírováním do tkaniny pomocí palce a ukazováčku a spláchnutím studenou tekoucí vodou můžete skvrnu zcela odstranit, aniž byste museli prát celou dávku prádla.

Tyto pokyny se týkají tkanin, které lze prát v pračce, jako je bavlna, džínovina, len, nylon, polyester a spandex; pokud je na štítku s údaji o péči uvedeno, že tkanina obsahuje hedvábí, trikát nebo vlnu, je obvykle nutné prát v ruce nebo chemicky čistit.

Čeho se vyvarovat při ošetřování skvrn od trávy

Skvrny od trávy jsou bílkovinné skvrny, které by se měly ošetřit enzymatickým odstraňovačem skvrn. Na skvrny od trávy nepoužívejte chlorové bělidlo, protože může způsobit chemickou reakci, která bílkovinné skvrny spíše prohloubí, než odstraní.

Je také důležité nenechat skvrnu od trávy na tkanině, aniž by byla ošetřena, a po vyprání zkontrolovat oděv, zda se skvrna při praní zcela odstranila. Stále potřísněný předmět nedávejte do sušičky, protože teplo skvrnu usazuje a ztěžuje – nebo dokonce znemožňuje její odstranění.

Jak odstranit skvrny od trávy

Odstranění skvrn od trávy z oděvů zahrnuje vykartáčování pevných částí, ošetření potřísněné látky enzymatickým odstraňovačem skvrn a vyprání.

Co budete potřebovat:

Enzymatický přípravek na skvrny

Prací prostředek

Kartáč na praní (volitelně)

Krok 1: Vytřepejte nebo vykartáčujte pevné látky

Před aplikací přípravku na skvrny vykartáčujte rukama nebo kartáčem na prádlo volné nečistoty, chomáče trávy nebo zaschlé bláto. (Jako kartáček na prádlo lze použít starý zubní kartáček nebo kartáček na nehty.) Větší předměty, jako jsou piknikové deky, lze vyklepat, aby se uvolnila přilepená tráva nebo zemina.

Krok 2: Použijte enzymatický přípravek na skvrny

Oblečení, deky a další předměty, které lze prát v pračce a které jsou potřísněné trávou, což je bílkovinná skvrna, by se měly předem ošetřit enzymatickým přípravkem, jako je Krud Kutter Sports Stain Remover nebo Zout.

Krok 3: Drhnutí kartáčem na prádlo (volitelné)

Skvrny od trávy mohou být odolné a vaše úsilí o jejich odstranění by mohlo být prospěšné, kdybyste je trochu povzbudili: Použití pracího kartáče k jemnému zapracování enzymatického odstraňovače skvrn do skvrn od trávy před praním pomůže proniknout do skvrny a rozložit ji.

Krok 4: Praní jako obvykle

Většinu věcí potřísněných trávou lze prát ve studené vodě v běžném pracím cyklu. Vždy se však podívejte na štítek s informacemi o péči o prádlo, zda nejsou uvedeny zvláštní pokyny týkající se teploty vody a rychlosti pracího cyklu, a postupujte podle nich. Pokud lze předmět potřísněný trávou prát v teplé nebo horké vodě nebo v pracím cyklu s vysokou zátěží, učiňte tak.

Krok 5: Zkontrolujte skvrnu před sušením

Po vyprání předmětu potřísněného trávou je nezbytné zkontrolovat, zda byla skvrna při praní zcela odstraněna. Pokud skvrna stále přetrvává, nedávejte předmět do sušičky, protože teplo skvrnu usazuje.

Krok 6: V případě potřeby opakujte postup

Pokud se skvrna od trávy při praní zmenšila, ale nebyla zcela odstraněna, zopakujte proces aplikace enzymatického přípravku na skvrny a praní. Někdy stačí k úplnému odstranění odolné skvrny dva přejezdy. Pokud se skvrna při praní znatelně nezmenšila, postupujte podle našich pokynů pro ošetření usazených skvrn od trávy.

Jak odstranit usazené skvrny od trávy

Existují dva způsoby odstraňování hluboce usazených skvrn od trávy. První z nich spočívá v použití pracího prostředku na skvrnu: Tato metoda je nejlepší pro menší a koncentrovanější skvrny od trávy. Druhá metoda zahrnuje namočení silně potřísněného předmětu do roztoku kyslíkového bělidla, což bude nejlepší volba pro větší předměty, jako jsou piknikové deky nebo oblečení s četnými nebo velmi velkými skvrnami.

Odstranění zaschlých skvrn od trávy pomocí tyčinky na praní prádla

Co budete potřebovat:

Fels Naptha (Amazon)

Kartáč na praní (volitelně)

Prací prostředek

Krok 1: Vytřepejte nebo vykartáčujte pevné látky

Než začnete ošetřovat skvrnu od trávy, vykartáčujte nebo vyklepejte volné nečistoty, chomáče trávy nebo zaschlé bláto pomocí rukou nebo kartáče na prádlo.

Krok 2: Použijte pruh prádla

Navlhčete prací tyčinku a potřete ji přímo na skvrnu. V případě potřeby použijte kartáč na prádlo, abyste Fels Naptha jemně zapracovali do skvrny.

Krok 3: Vypláchněte nebo vyperte jako obvykle

Pokud lze předmět prát v pračce, vyperte jej jako obvykle a před vložením do sušičky zkontrolujte, zda byla skvrna při praní zcela odstraněna. Pokud se jedná o věc, kterou nelze dát do pračky, důkladně ji opláchněte přípravkem Fels Naptha a nechte věc uschnout na vzduchu.

Metoda namáčení pro odstranění usazených skvrn od trávy

Namáčení silně potřísněného předmětu trávou v roztoku kyslíkového bělidla je praktický způsob odstranění skvrn z větších předmětů, jako jsou piknikové deky nebo oblečení s četnými nebo velmi velkými skvrnami.

Co budete potřebovat:

Kyslíkové bělidlo

Umyvadlo (volitelné)

Prací prostředek

Krok 1: Určení místa pro namáčení a naplnění horkou vodou

Namáčení potřísněného předmětu lze provádět na jakémkoli místě dostatečně velkém pro vodu a předmět, který potřebuje vyčistit, například v kuchyňském nebo koupelnovém dřezu, v umyvadle, ve vaně, v kbelíku nebo v umyvadle. Pokud máte pračku s horním plněním, která to umožňuje, můžete předmět namočit také přímo v umyvadle pračky.

Naplňte umyvadlo horkou vodou přibližně do poloviny, maximálně však do ⅔, přičemž ponechte dostatek prostoru pro úplné ponoření předmětu, aniž by se voda rozlila.

Krok 2: Přidejte kyslíkové bělidlo

Kyslíkové bělidlo by mělo být rozpuštěno v horké vodě; pokud oděv, který potřebuje namočit, nesnese horkou vodu, nechte roztok před přidáním předmětu vychladnout. Postupujte podle pokynů na obalu, abyste zjistili, kolik bělidla přidat.

Krok 3: Ponořte a namočte obarvený předmět

Vložte předmět do roztoku kyslíkového bělidla a rukama jej zcela ponořte. Poté předmět rukama promíchejte, aby roztok pronikl do jeho vláken. Nechte předmět namočený hodinu až přes noc a poté jej vyperte jako obvykle.