Jak na dokonalé hnojivo ze slepičinců?

Slepičince byly jako hnojivo velmi dlouho zatracovány. Důvod byl ale jednoduchý. Jejich použití totiž chce trochu praxe. Nikdy se nemají na záhon používat čerstvé. Fíglem je vysoká míra ředění – a hlavně kompostování nebo fermentování slepičího trusu. Jde totiž o jedno z nejlevnějších (chovatelé slepic se ho velmi rádi zbaví v podstatě zdarma) a zároveň nejvýživnějších ekologických přírodních hnojiv. Obsahuje vysoké množství nejen dusíku, ale také fosforu, draslíku a vápníku. Toto organické hnojivo navíc výrazně aktivuje i půdní mikroflóru, nevadí půdním živočichům a půdu nezasoluje podobně jako minerální hnojiva. Působí dlouhodobě – jeho stopy najdete v půdě klidně i za tři roky.

Jednoduchá výroba kapalného hnojiva z trusu slepic

Suchý trus opatrně přendáme do větší uzavíratelné nádoby. Pokud jsou součástí peříčka nebo třeba piliny a hobliny, vůbec to nevadí. Nádobu zalijeme až po okraj vodou tak, aby byl všechen trus ponořený. Nádobu uzavřeme a dáme na slunné místo, kde nám obsah vykvasí za cca 7-10 dnů. V případě, že bude nádoba na chladnějším místě, může to trvat 14 dnů až 3 týdny.

Pozn. redakce: Určitě vás musíme varovat, že vykvašené slepičince opravdu silně zapáchají. Proto by měl plastový sud otevírat někdo se silným žaludkem.

Vykvašená tekutina je velmi silná, proto ji ředíme 1:10 a následně roztokem zalíváme nejen plodovou zeleninu, ale také kvetoucí letničky, ovocné stromy a trávník. Neuvěřitelně blahodárně působí takto připravené hnojivo na růže.

Kdy takto připravený roztok použít?

Kapalné slepičince můžeme používat v podstatě celou vegetační dobu, tedy od jara do konce srpna. Odborníci doporučují prolít půdu hnojivem na jaře a v létě a další rok postup opakovat. Nedoporučuje se používat jednou za 14 dnů jako v případě kupovaného roztoku nebo jiných chemických hnojiv. Jak již bylo řečeno, jde o dlouhodobě působící hnojivo.

Náš tip: Roztok lze samozřejmě použít i na pokojové rostliny. Odér ale není zrovna příjemný.

Proč nekoupit již hotové tekuté slepičince?

Důvod je jednoduchý. Většinou jsou baleny v plastové nádobě, což může hodně lidí s ekologickou zahrádkou odradit. Nás odradila cena, která se pohybuje okolo 110 Kč za litr hnojiva. To navíc není čistě organické, ale obsahuje i minerální složky. Doporučuje se aplikovat 1-2 za 14 dnů. Tak si samo spočítejte, kolik utratíte za prohnojení celé zahrádky.