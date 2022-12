Jak do svého domova dostat vánoční vůni a atmosféru? Tyto snadné tipy vám s tím pomohou!

Vánoce – jsou to nejkrásnější období v roce a okouzlující vůně patří k našim nejoblíbenějším prvkům svátků. Slavnostní vánoční vůně křupavých perníčků, čerstvě nařezaného stálezeleného dřeva, skořicových tyčinek a čerstvě upečeného cukroví mohou vyvolat vzpomínky na minulé Vánoce. Tyto vůně okamžitě podpoří vaši sváteční náladu a naplní váš domov útulnou atmosférou za chladných zimních večerů. Není důvod čekat až do 24. prosince, abyste se obklopili svými oblíbenými sezónními vůněmi. Těchto devět snadných projektů a nápadů dodá vašemu domovu vůni Vánoc po celou zimu.

Vyzdobte předsíň čerstvou zelení

Nic nevypovídá o Vánocích tak dobře jako čerstvě nařezaná zeleň. Zařaďte voňavou zeleň do sváteční výzdoby a dodejte jí organickou strukturu a vůni přímo z lesa. Navrstvěte na krb cedrový věnec, ozdobte dárkové balíčky větvičkami smrku nebo naaranžujte stálezelené větvičky doprostřed jídelního stolu a vytvořte tak jednoduchou zimní dekoraci.

Zapalte svíčku

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak přidat vánoční vůni, je zapálit vonnou svíčku. Ať už dáváte přednost zemité vůni nebo vůni čerstvě upečených dobrot, na výběr je mnoho krásných zimních variant. Zapalte jednu (nebo třeba několik!) a vytvořte útulnou atmosféru.

Smíchejte sezónní esenciální oleje

Esenciální oleje jsou přirozeným způsobem, jak si domov krásně provonět, a některé ze směsí se dokonale hodí právě na zimu. Smíchejte oleje, jako je myrha, cypřiš, sladké jalovcové bobule, skořicová kůra a štiplavý divoký pomeranč, které navodí sváteční pocity. Naplňte lahvičku s rozprašovačem destilovanou vodou a několika kapkami oblíbených olejů pro pokojový sprej nebo přidejte esenciální oleje do difuzéru a vytvořte vůni inspirovanou svátky.

Vytvořte si voňavé kuličky

Do pomerančů zapíchněte celé hřebíčky a vytvořte tak pomandry, které vydají lákavou sváteční vůni. Toto vánoční kutilství je dostatečně snadné na to, abyste ho zvládli i s dětmi. Pak zavěste kuličky pomlázky nad krb, abyste zvýraznili vánoční vůni svého stromku, zastrčte je mezi věnce nebo jich několik shromážděte do aranžmá inspirovaného přírodou na sváteční stůl.

Upečte si sváteční pochoutku

Kdo by odolal lákavé vůni čerstvě upečených dobrot? Než přijdou hosté, dejte do trouby sváteční koláč nebo upěchujte várku oblíbeného vánočního cukroví. Návštěvu u dveří přivítá vůně sladkých dobrot, a co je ještě lepší, později se budete moci podělit o lahodný domácí dezert!

Výroba domácího potpourri na sporáku

K vytvoření čerstvého zdroje vánočních vůní stačí hrnec s vodou a několik položek ze spíže. Do hrnce s vodou přidejte své oblíbené sváteční ingredience (například plátky jablek, tyčinky skořice, vanilkový extrakt a hřebíček) a ty vařte na mírném ohni. Když se voda odpaří, přidejte další. Toto potpourri lze připravit také v pomalém hrnci.

Vyrobte si věnec ze sušeného ovoce

Usušte grapefruity, pomeranče, citrony a limetky a vytvořte z nich věnec z citrusových plodů. Sušené ovoce posypte jemnými třpytkami, aby se třpytilo, a pak plátky připevněte na pěnovou formu věnce pomocí kolíčků. Věnec připevněte nad krb a provoňte místnost svěží citrusovou vůní.

Vyměňte mýdla na ruce

Další rychlý způsob, jak vtisknout svému domovu sezónní kouzlo: Vyměňte každodenní mýdlo na ruce za sváteční. Vyberte si takové, které voní po mátových bonbonech nebo čerstvě nařezané borovici, abyste si pokaždé, když si umyjete ruce, navodili vánoční atmosféru.

Vyrobte si vlastní bylinné potpourri

Smíchejte esenciální oleje se sušenými květy, listy a zelení a vytvořte si vlastní směs potpourri. Domácí náplň nasypte do váz a dekorativních misek po celém domě, abyste šířili jemnou sezónní vůni.