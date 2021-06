Geniální způsoby, jak můžete využít kávovou sedlinu

Také milujete letní (a nejen ta) rána, kdy vstanete a uvaříte si hrnek horké kávy, která provoní celý váš dům? Mě osobně vůně kávy přináší velmi příjemné emoce. Vzpomenu si totiž vždy na léta na venkově, kde jsem jako dítě trávila každé školní prázdniny a kdy se pro mě tato charakteristická vůně stala jakýmsi symbolem. Když si užijete tuto zaslouženou, lahodnou chvíli, tak po dopití tohoto lahodného moku zjistíte, že vám na dně hrníčku zůstala kávová sedlina (pokud nepijete kávu rozpustnou). My vám nyní povíme, jak ji můžete využít v domácnosti.

Odstraňte pachy

Rozetřete mokrou kávovou sedlinu na pečící papír (snažte se tvořit hrudky) a nechte ji uschnout. Poté ji vložte do lednice či mrazáku abyste neutralizovali zápach. Tento trik také skvěle funguje, pokud máte ve skříni oblečení, které je cítit zatuchle. Dalším užitečným způsobem, jak využít kávovou sedlinu je připravit z ní mražené tablety. Jednoduše vhoďte jednu do odpadkového koše a nechte ji účinkovat.

Odstraňte česnekový zápach z rukou

Nechávejte si kávovou sedlinu v nádobce pod umyvadlem. Až příště budete krájet cibuli nebo česnek, nasypte si menší množství sedliny na ruce, pořádně si je protřete a poté důkladně opláchněte. Vaše ruce budou vonět čistotou.

Získejte větší květy

Kávová sedlina je vysoce kyselá, proto je dobré ji nasypat do záhonků s květinami. Nejvíce ji ocení azalky, rododendrony a hortenzie, které budou mít díky ní přenádherné květy.

Nakrmte své sazeničky

Poskytněte sazenicím dostatek dusíku, díky promíchání sedliny do půdy. Také můžete sedlinu nasypat do konvice s vodou a sazeničky roztokem zalít.

Pohnojte svou zahradu

Při výsadbě semínek mrkve a ředkviček je dobré, abyste je před samotným zasazením potřeli či promíchali s mokrou kávovou sedlinou. Díky tomu zdvojnásobíte svou úrodu!

Opravte poškrábaný nábytek

Chcete-li zamaskovat menší škrábance nebo oděrky na nábytku, smíchejte 1 polévkovou lžíci kávové sedliny s polévkovou lžící olivového oleje. Směs naneste vatovým tamponem nebo vatičkou na poškrábané místo a poté otřete dosucha. (Stejně jako u všech domácích oprav nejprve vyzkoušejte na malé části nábytku, aby nedošlo k jeho poškození!)

Vyrobte si zahrádkářské mýdlo

Roztavte jednu glycerinovou tyčinku, kterou smíchejte s 1/3 šálku kávové sedliny. Směs nalijte do formy na mýdlo a nechte zatuhnout. Až se příště vrátíte ze své zahrádky, umyjte si ruce tímto mýdlem a špína bude během okamžiku pryč. Mýdlo také výborně pomáhá odstraňovat zaschlou hlínu z kůže, protože působí jako peeling.

Zabijte blechy

Až příště umyjete šampónem svého psa, vetřete mu do srsti 1-2 šálky kávové sedliny a poté ji důkladně opláchněte. Nejen, že to pomůže zabít všechny blechy, které by se mohly skrývat v jeho srsti, ale také bude díky ni srst hedvábně hladká na dotek!

Odraďte mravence a další škůdce

Posypte ta místa, kde se často nacházejí mravenci, abyste je odradili. Také můžete sedlinu nasypat přímo na mraveniště. Nejen, že to odpudí mravence, ale dokonce i slimáky a šneky.

Vylepšete chuť chilli a čokolády

Přidání sedliny do čokolády či pokrmů s chilli zvyšuje jejich výraznost a chuť.

Odraďte kočky z vaší zahrady

Smíchejte použitou kávovou sedlinu s nasekanými slupkami z pomeranče a mix volně poházejte po vaší zahradě a květinových záhonech. Vůně kávové sedliny v kombinaci s citrusy pomůže odehnat kočky, které jsou zvyklé používat vaší zahradu jako náhradní záchůdek.