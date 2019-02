Gabionové ploty

Uvažujete nad novým plotem a do oka vám padl právě gabion? Vůbec se vám nedivíme, skrývá totiž hned několik velkých výhod. Za tu největší považujeme opravdu velkou škálu možností, kde se dá použít. Další obrovskou výhodou je poměrně nízká pořizovací cena a snadnost jeho použití. Jeho životnost navíc může být až čtvrt století.

Co to gabion vlastně je?

Jde drátokamenný prvek, který slouží především k přenášení zemních tlaků. Využívá se ale také ke stabilizaci břehů, ale velmi často se s nimi můžete setkat v podobě zdi, která slouží místo plotu. Své využití si v poslední době našly také i v zahradní architektuře, kde s jejich pomocí může vzniknout například velmi zajímavá zahradní skalka. Pokud stále nevíte, jak si vlastně gabionový plot představit, pokusíme se vám tento prvek co nejpřesněji představit. Jde vlastně o síť, která je svařená pomocí spirál ze silného drátu, například do tvaru kvádru. Aby materiál nepodlehl korozi, musí se proti ní také ošetřit zinkováním. Tímto způsobem vznikne koš a do něj se vyskládá kamenivo. Tyto stavby není nutné opatřovat o speciální drenáže, které by zabránily průtoku vody. Gabionovou stavbou totiž voda v žádném případě neproteče. A touto vlastností se velmi odlišují například od betonové konstrukce.

Sypaný nebo skládaný gabinový koš

Pokud vás tento typ plotů zaujal, budete si muset vybrat, jakou variantu zvolíte. O skládaném koši platí to, že je maličko složitější na realizaci. Při ní se postupuje tak, že na začátek koše začnete skládat kameny tak, aby výsledný vzhled byl co nejhezčí, může například vypadat jako mozaika. Až budete s výsledným efektem spokojení, nasype se za ní kámen, který jí vytvoří stabilní oporu. Vzhledem k tomu, že tento způsob je náročnější, je také o něco dražší. Jeho výhodou ale je to, že je více pevný a proto se využívá například při stavění větších zdí. Někomu se ale také může zdát hezčí než sypaná varianta, atak se častěji uchylují k této variantě i když je o něco nákladnější.

Oproti tomu sypaný koš je na stavbu mnohem méně náročný a je tedy také postaven o hodně rychleji. Vzniká tedy tak, že se do sestavených košů kámen jednoduše sype. K sypání bývá velmi často využívaná pomoc bagru, ale lze to i lidskou silou, tedy s pomocí kýble. Použitý kámen by nikdy neměl být moc malý, protože by pak mohl jednoduše propadnout. Volte tedy jen takové kameny, které mají rozměry alespoň 10×10 nebo 10×5 cm. Pokud tedy někde uvidíte gabionový plot, s největší pravděpodobností se bude jednat o tuto variantu. Protože spolu s jednodušší instalací jde ruku v ruce také jeho nižší cena.

Jak vybrat správné kameny

Výběr správných kamenů do gabionových plotů je opravdu velmi důležitý. Nejen, že je důležité dodržovat správný rozměr, tak jak jsme již zmínili výše, ale kameny musí splňovat i jiná kritéria. Kámen totiž musí být přímo určený do gabionů. Musí být mrazuvzdorný a také se do něho nesmí nasáknout voda. Pokud pojedete nakupovat kameny do lomu, nebojte se přímo říct, na co je potřebujete. Zaměstnanci gabionové stavby dobře znají a tak vám mohou dobře poradit. Dá se však říct, že se do těchto typů staveb nejčastěji používá kamenec, čedič nebo například i břidlice.