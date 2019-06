Dvířka pro psy i kočky

Zima již klepe na dveře a právě v tuto chvíli nejvíce oceníte speciální dvířka pro vaše domácí miláčky. Taková dvířka totiž dokáží ušetřit nejen čas, ale také vaše nervy. Všichni to jistě dobře znáte. Sedíte doma v teple a tu vidíte, jak se domů snaží dostat kočka. Tak jí pustíte a opět se posadíte. Za chviličku chce domů i pejsek. Ve chvíli, kdy si pořídíte dvířka, vaši miláčci budou moci přijít domů, kdy budou chtít. V zimě je pak klidně můžete nechat na zahradě a odejít do práce. Až jim začne být zima, díky dvířkům vlezou domů a tam se krásně zahřejí.

Bude díky dvířkům doma zima?

To je další ohromná výhoda těchto vchodů pro pejsky a kočičky. Domů vám totiž žádnou zimu nepustí. Existují totiž i speciální magnety, které se umístí na dolní okraj rámu i dvířek. Tyto magnety zaručí naprosté dovření dvířek a tak ven neunikne žádné teplo a naopak dovnitř se nedostane žádná zima.

Zvládne to každý šikovný kutil

Dvířka dokáže vyrobit téměř každý alespoň trochu šikovný domácí kutil. Pokud se na to necítíte, můžete vybírat z velmi široké nabídky na trhu. Jejich cena není nijak vysoká. Plastová dvířka koupíte jen za několik stovek korun. Dražší jsou již ta z hliníkového materiálu, ty stojí lehce přes tisíc korun. Dvířka se nemusí instalovat přímo do dveří, ale klidně i do zdi. Rám je nejčastěji plastový, nebo hliníkový. Dvířka jsou pak pružná, nebo pevná. My vám rozhodně doporučujeme spíše pružná dvířka. Ty budou totiž pro vaše domácí mazlíčky pohodlnější. Avšak ani pevná dvířka nesmí samozřejmě držet napevno, ale musí být snadno pohyblivá, tak aby pejsci či kočky mohly pohodlně ven i dovnitř. Správná dvířka bychom měli vybírat podle velikosti pejska. Jestliže máte pejska malého, bude vám stačit průlez pro kočky. Pokud přemýšlíte do jaké výšky je třeba průlez umístit, tak se vždy orientujte podle výšky nohou vašeho pejska.

Jsou nějaké nevýhody?

Jistě vás napadlo, že vše má i nějaké nevýhody. U takových dvířek vás jistě hned napadl průvan, nebo únik tepla. Někoho z vás možná také napadlo, že se dvířky dovnitř nedostanou jen vaši domácí miláčci, ale také nezvaní hosti. Kvalitními dvířky by se však domů měli dostat opravdu jen pejsci a kočičky a rozhodně ne myši či krysy.

Dostupné typy dvířek

Mechanická dvířka – tento typ je asi ten nejznámější. Jde o klasická dvířka, která se otevírají manuálně. Průchod je snadný a zavírají se pomocí zásuvného flopu.

Magnetická dvířka – Na tomto typu dvířek najdete speciální, velmi silné magnety, které pomáhají k opravdu pevnému zavření dvířek. Díky magnetům se doma nevznikne žádný průvan a to ani v případě, že je venku opravdu velká vichřice.

Dvířka na čip – Tento typ je již velmi moderní. Tento průchod totiž otevře jen to zvíře, které má na svém obojku speciální čip.

Infra – Red dvířka – Další moderní typ, který pracuje s technologií infra – red otvíráním. Jakmile se k nim přiblíží zvíře, které má infra – red klíč na krku, dvířka se mu otevřou.

Díky těmto moderním technologiím se k vám domů opravdu nedostane nikdo jiný, než vaši domácí miláčci. Investice do nich se tedy určitě vyplatí. Budete moci například v klidu odejít do práce a neobávat se, že na vás po návratu domů bude čekat nepříjemné překvapení v podobě loužičky.