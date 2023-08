Chcete, aby vaše prádlo vonělo svěže jako čerstvý vánek? Nedávejte ho do sušičky, místo toho ho pověste venku!

Pokud běžně přendáváte čisté prádlo z pračky přímo do sušičky, je možná načase tento zvyk změnit. Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sušit oděvy a prádlo na vzduchu. V neposlední řadě je to svěží, čerstvá vůně a pocit, který získáte pouze z prádla, které vane ve větru.

Ušetříte peníze. Po ústředním topení a klimatizačním systému je elektrická sušička pravděpodobně největším žroutem energie ve vaší domácnosti, neboť představuje v průměru asi 6 % roční spotřeby energie ve vaší domácnosti. To je velká úspora vašich nákladů na energie!

Sušení na vzduchu je šetrnější k životnímu prostředí. Průměrná domácnost může snížit svou uhlíkovou stopu o 1090 kg ročně, pokud bude prádlo sušit zavěšené na čerstvém vzduchu místo v sušičce.

Oblečení vám bude lépe sedět. Už se vám někdy stalo, že jste dali do sušičky své oblíbené džíny a místo nich z ní vytáhli pár, který vám byl o velikost menší? Sušičky jsou nechvalně známé tím, že srážejí látky, zejména ty savé, jako je bavlna, vlna, hedvábí a len. Vysoké teplo a bubnování odvádí vlhkost, vlákna tkaniny se v reakci na to pevně stáhnou a zkroutí, což má za následek, že oblečení už nesedí.

Vaše oblečení vydrží déle. Sušení na vzduchu je k vašemu oblečení mnohem šetrnější než sušení v sušičce. Kombinace tepla a bubnování oslabuje vlákna tkanin a způsobuje, že se drobné kousky odlamují – to je to, co vytváří chuchvalce v lapači žmolků v sušičce. Přírodní vlákna, zejména bavlna a vlna, jsou náchylnější k uvolňování žmolků než syntetické tkaniny. Oba druhy se během sušení poškozují, což má za následek ztenčené ručníky a opotřebované okraje podél oblečení.

Udržujte šňůru na prádlo čistou

Před zavěšením čerstvě vypraných oděvů, prádla a ručníků otřete venkovní prádelní šňůru od prachu a ptačího trusu. Při sundávání suchého prádla nenechávejte kolíčky na prádlo připnuté ke šňůře mezi jednotlivými použitími. Kolíčky mohou zrezivět, což může způsobit skvrny na oblečení. Místo toho kolíčky na prádlo uložte do praktického sáčku, který je vyrobený z pevné tkaniny a připíná se přímo na šňůru na prádlo, poutko nebo sušák.

Nejdřív zavěste největší předměty

Při věšení prostěradel, ručníků a oblečení na stejnou šňůru začněte s prostěradly, pak věste ručníky a oblečení věste jako poslední. Takto můžete co nejefektivněji využít prostor na šňůře. Mezi jednotlivými předměty nechte alespoň centimetrové rozestupy, aby mohl dobře proudit vzduch, což urychluje proces sušení.

Nevěste svetry ani jiné těžké předměty

Při sušení oděvů na vzduchu v místnosti zapomeňte na věšení pletených svetrů na šňůru na prádlo nebo na vnitřní věšák; vedlo by to k povislým ramenům a deformovaným rukávům. Místo toho položte svetry, bundy a těžké pletené košile na plochý stojan. Během sušení oděvy jednou nebo dvakrát otočte, abyste proces urychlili a zachovali rovnoměrné sušení. Vlhkost má tendenci se usazovat na spodní straně těžkých tkanin.

Před sušením na vzduchu oblečení protřepejte

Abyste zabránili ztuhnutí oděvů a prádla sušených na vzduchu, každý kus před zavěšením na šňůru nebo sušák pořádně protřepejte. Protřepání látky čerstvě vytažené z pračky pomáhá načechrat její vlákna, aby se zabránilo jejímu ztuhnutí a aby se na sebe nelepila. Nezapomeňte oděv úplně roztáhnout, aby se nepomačkal.

Pokud sušíte v místnosti, nezapomeňte zapnout ventilátor

Mírný vánek je ideální, když sušíte oblečení venku, protože odvádí vlhkost a vytváří dobré proudění vzduchu kolem mokrého prádla. Můžete sušit oblečení na vzduchu uvnitř a dosáhnout podobných výsledků? To si pište! Simulujte vánek při sušení prádla v interiéru zapnutím stropního ventilátoru nebo přenosného ventilátoru ve stejné místnosti jako prádlo. Pokud nemáte po ruce žádný ventilátor, otevřete okna.

Prádlo řádně pověste

Správné zavěšení mokrého prádla pomáhá jeho rychlému schnutí a menšímu pomačkání. Zde je návod, jak to udělat:

Kalhoty: Zarovnejte vnitřní švy a připněte je na prádelní šňůru nebo sušák za lemy, nikoli za pas. Protože o něco těžší pas visí dolů, působí na látku trochu napjatě, což pomáhá vytahovat záhyby.

Zarovnejte vnitřní švy a připněte je na prádelní šňůru nebo sušák za lemy, nikoli za pas. Protože o něco těžší pas visí dolů, působí na látku trochu napjatě, což pomáhá vytahovat záhyby. Úplety: Pletená trička, sukně a další oděvy připněte obráceně. Silnější tkanina lemu není tak náchylná k prověšení nebo vzniku stop po zařezávání jako ramena.

Pletená trička, sukně a další oděvy připněte obráceně. Silnější tkanina lemu není tak náchylná k prověšení nebo vzniku stop po zařezávání jako ramena. Tkaná trička: V ideálním případě je sušte na ramínkách. Pokud používáte kolíčky na prádlo, připněte košile za spodní lemy a manžety.

V ideálním případě je sušte na ramínkách. Pokud používáte kolíčky na prádlo, připněte košile za spodní lemy a manžety. Drobné oděvy: Ponožky, spodní prádlo, kojenecké nebo dětské oblečení a plavky nejsou natolik těžké, aby se ve vlhku prohýbaly. Pověste je v jakékoli poloze, která nejlépe využije prostor sušáku nebo šňůry na prádlo.

Ponožky, spodní prádlo, kojenecké nebo dětské oblečení a plavky nejsou natolik těžké, aby se ve vlhku prohýbaly. Pověste je v jakékoli poloze, která nejlépe využije prostor sušáku nebo šňůry na prádlo. Prostěradla: Přeložte je na polovinu a pak je za rohy připněte ke šňůře na prádlo. Pro lepší bezpečnost ve větrných dnech přidejte uprostřed jednu nebo dvě spony navíc. V polovině sušení prostěradla obraťte, aby se uvolnila vlhkost, která se nahromadila na spodní straně látky.

Přeložte je na polovinu a pak je za rohy připněte ke šňůře na prádlo. Pro lepší bezpečnost ve větrných dnech přidejte uprostřed jednu nebo dvě spony navíc. V polovině sušení prostěradla obraťte, aby se uvolnila vlhkost, která se nahromadila na spodní straně látky. Ručníky: Přichyťte je za rohy na šňůru na prádlo nebo je rovnoměrně přeložte přes sušák. V obou případech uschnou rychleji, pokud je otočíte, jakmile je horní část suchá, ale spodní je stále vlhká.

Světlé a tmavé tkaniny nesušte na přímém slunci

Přímé a intenzivní sluneční světlo rozkládá barviva použitá na tkaninách a vede k jejich vyblednutí. Při sušení tmavých nebo světlých oděvů venku by měl být stojan nebo šňůra na prádlo na stinném, ale teplém místě, nejlépe s mírným větrem pro lepší proudění vzduchu.

Nenechávejte na slunci bělit světlé tkaniny

Využijte slunce k vybělení bílých oděvů a prádla tím, že tyto látky umístíte na místa s plným sluncem a mírným větrem. Plné slunce je také nejlepší pro sušení ponožek a spodního prádla na vzduchu, protože sluneční UV paprsky poměrně účinně ničí bakterie, které způsobují zápach na těchto typech oděvů.

Nesušte na vzduchu péřové oděvy ani lůžkoviny

Když je peří mokré, má tendenci se srážet. Péřové přikrývky, bundy a polštáře sušte v sušičce, nejlépe s novými tenisovými míčky. Bubnování pomáhá obnovit plně načechraný stav prachového peří. Sušení těchto typů oděvů na vzduchu může způsobit jejich hrudkovitost nebo deformovaný tvar.

Prádlo při sundavání z prádelní šňůry skládejte

Aby bylo suché prádlo stále čisté a svěží, skládejte je hned po sundání ze sušáku nebo šňůry a ihned je ukliďte. Oblečení, které zůstane ležet v koši na prádlo, se brzy zmačká.

Nebuďte netrpělivý

Jak dlouho schne oblečení pověšené venku? Pokud předpověď nepředpovídá letní vedra, bude sušení oblečení na vzduchu trvat déle než sušení v pračce. I když je těžké zobecnit, jak dlouho bude prádlo schnout na vzduchu – roli hraje typ látky, teplota vzduchu a přítomnost či nepřítomnost větru – očekávejte, že za příjemně teplého dne s mírným vánkem to bude u většiny typů látek trvat 2 až 4 hodiny.

Používejte plastová ramínka

Při sušení oděvů na vzduchu na ramínkách záleží na typu ramínka, které používáte. Tenká plastová ramínka jsou nejlepší volbou při sušení choulostivých předmětů, protože je u nich nejmenší pravděpodobnost, že se oblečení zdeformuje. Vyhněte se sametovým ramínkům, která mohou ve vlhku zplesnivět, a také dřevěným ramínkům, která se mohou roztáhnout a popraskat, pokud dřevo navlhne. A konečně nepoužívejte kovová ramínka. Pokud zreziví, způsobí skvrny na látce.

Nezapomeňte mokré ručníky před zavěšením vysušit

Koupelnové ručníky mají být savé, avšak při praní se přesytí vodou. Jejich sušení bez použití sušičky může trvat i několik hodin. Ti, kteří dávají přednost věšení ručníků na prádelní šňůru, mohou vyzkoušet tento trik, který proces urychlí: Před zavěšením na prádelní šňůru použijte suchý ručník, kterým z mokrých ručníků setřete přebytečnou vlhkost. Suchý ručník bude poměrně vlhký, proto by měl být také vyvěšen, aby uschnul.

Začněte brzy ráno

Pokud to počasí dovolí, vyvěste prádlo k sušení brzy ráno, abyste co nejlépe využili jeho pobyt na slunci, zejména pokud se snažíte usušit velké a těžké kusy prádla před západem slunce.

