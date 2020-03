Chataři, jste připraveni na sezónu?

Sezóna chat a chalup je již na obzoru. Tedy i čas opustit město s jeho rychlým tempem běžného života a věnovat se aktivnímu odpočinku v přírodě. Mezi jarní kratochvíle, které se snad nevyhnou ani největším bordelářům, patří jarní úklid. Ten je možné využít i k případným větším přípravám nebo úpravám prázdninových domovů.

Poradíme vám, co dělat s odpadem, pokud se rozhodnete pro větší úklid nebo třeba i pro stavební úpravy.

Co se stavebním odpadem?

Měníte okna nebo předěláváte krb? Chcete vyměnit staré a ošoupané lino za nové? Postavit si novou kůlnu nebo vyměnit umakartovou koupelnu za něco trošku modernějšího a bytelnějšího? K tomu všemu budete potřebovat nejen hodně času a odhodlání, ale také pořádný kontejner na odpad.

Pod pojmem stavební odpad si můžete představit vlastně všechno, co za námi zůstává, pokud něco boříte nebo naopak stavíte.

Cihly, beton, keramika, kov, izolační materiály, sklo… Prostě vše, co se kolem stavby promění v nepotřebný odpad. To lze odvézt do sběrného dvora. Odpadu se tak můžete zbavit svépomocí. Druhou možností je přizvat na pomoc specializovanou firmu, která vám přistaví speciální kontejner. Svoz odpadu sama zařídí a tím vám ušetří spoustu času a starostí.

Pozor dejte na nebezpečný odpad jako je například azbest či dehet, o který se nejlépe postarají speciální likvidátoři. Nebo ho je možné stejně jako stavební odpad dopravit do sběrného dvora. Ovšem jen do takového, který má atestaci pro nakládání s nebezpečným odpadem.

Jak se zbavit umakartu?

Umělý karton neboli umakart má dny své největší slávy dávno za sebou. Přesto se s ním můžete stále v mnoha chatách, chalupách nebo bytech setkat. Kam s ním, pokud se ho chcete konečně zbavit?

Stejně jako ostatní stavební odpad patří do sběrného dvora. Pokud ho ale máte pouze malé množství, můžete ho vyhodit i do směsného odpadu.

A co zahrada?

K chatě i chalupě většinou patří zahrada, která si také po zimním spánku zaslouží vaši pozornost. Pokud máte kompost, kam se zahradním odpadem vám nemusíme příliš radit. Pokud však ne, budete muset s větvemi a posekanou trávou zaběhnout do kontejneru na bioodpad.

Nechce se vám? Přečtěte si, jak si kompost založit.