8 věcí, které jste nevěděli, že dokáže Coca Cola

Někteří lidé nemají rádi, pokud se u nich doma nalézají slazené nápoje typu Coca Cola, jelikož jsou ve velké míře zdraví škodlivé. Věděli jste, že Coca Cola není pouze oblíbeným nápojem dětí a dospívajících, ale dokáže vám také pomoci s různými věcmi? Existuje pro ni několik alternativních využití. My vám nyní ukážeme, které to jsou.

Hubení škůdců

Pokud máte problémy s otravnými hlemýždi a slimáky, tak pro vás máme řešení. Nalijte Coca Colu do malé misky a tu položte na zahradu, kde se nejvíce vyskytují. Sladká chuť je přiláká, oni zapadnou do misky a kyselina v nápoji obsažená je zabije. Šálek koly lze také použít k nalákání vos, které se v ní utopí. Dokonce vám zbaví i mravenišť. Stačí, abyste ji nalili okolo něj.

Péče o auto

Kolu lze použít k očištění svorek na autobateriích. Její mírná kyselost nereaguje s kyselinou baterie, takže ji v klidu můžete nalít přímo na baterii a nechat tak odstranit rez. Coca Cola také dokáže rozmrazit čelní sklo. Decentní množství koly nalité na čelní sklo a nárazník pomůže odstranit zaschlý hmyz (poté vždy opláchněte čistou vodou, aby nedošlo k poškození laku).

Posílí prospěšné bakterie

Kola vám také pomůže vylepšit vaší hromadu kompostu. Je dobré, abyste každý týden do něj nalili jednu plechovku této sladké bomby. Cukr v kole obsažený krmí prospěšné mikroorganismy a kola samotná zvyšuje kyselost hromady, takže pomáhá materiálu v ní obsaženém se rychleji rozpadnout.

Pomáhá vyčistit toaletu

Záchodové mísy mohou být občas velmi znečištěné a plné nevzhledných skvrn pod okraji a kolem prkénka. Ulehčete si nepříjemné drhnutí pomocí koly, kterou nalijete z plechovky přímo do záchodu a necháte účinkovat. Před vydrhnutím počkejte hodinu, aby se kyseliny mohly pořádně činit. Karbonatace bude „šumět“ i přes tu nejvíce stagnující špínu a zanechá vám oslnivě zářivý a čistý záchod.

Odstraňuje rez

Možná jste již slyšeli o tom, že Coca Cola je výborná, když potřebujete odstranit rez. Tato zpráva je pravdivá. Kyselina fosforečná obsažená v kole znamená, že pokud přes noc necháte rezavé šrouby, matičky – zkrátka cokoli – namočené do této sladké limonády, tak ráno budou vypadat jako nové a po rezu nezbude ani památky. Druhý den předmět pouze dočistíte tuhým kartáčkem.

Odstraňuje mastnotu

Možná je na čase, abyste kolu zařadili také do vaší koupelny. Soda působí jako takové před vymáchnutí a dokonale odstraňuje mastné skvrny z vašeho oblečení. Pokud se místo po nalití koly jemně zabarví, je to znamení, že to funguje. Nechte tekutinu několik minut účinkovat a poté oděv vyperte jako obvykle.

Odstraňuje olejové skvrny

Když ukápne motorový olej na příjezdové cestě či na podlahu v garáži, zanechává za sebou nevzhlednou skvrnu, kterou je těžké odstranit běžně dostupnými prostředky. Pro to se perfektně hodí plechovka s kolou. Na skvrnu nalijte velké množství sody, nechte ji probublávat a hodinu máčet a nakonec spláchněte hadicí.

Pomáhá odstranit připáleniny

Pokud vaše rošty a plechy na pečení působí připáleným dojmem, nemusíte je hned vyhazovat a místo nich si pořizovat zbrusu nové. Místo toho je zkuste nechat máčet přes noc v Coca Colové lázni. Chemikálie obsažené v kole uvolní všechny připálené kousky, což vám umožní vydrhnout většinu zčernalých oblastí a ušetří vám to náklady za výměnu těchto nákladných položek.