7 tipů, jak můžete zkvalitnit svůj spánek

Vzbudíte se ráno a cítíte se, jako byste proflámovali celou noc? Jste unavení, zmožení, máte těžkou hlavu? Spánek je pro naše tělo velmi důležitý a je proto nutné, abychom spali opravdu kvalitně. Prozradíme vám, pomocí čeho toho můžete dosáhnout.

Přes den si užívejte maxima denního světla

Přestože je každé tělo jiné, jedno mají všechna těla společná, a sice nastavený určitý cyklus. Každé tělo ví, kdy přichází jeho čas na odpočinek. Toto načasování ovlivňuje mozek, srdce i hormony, které nám přes den pomáhají zůstat vzhůru a večer naopak způsobují naši únavu. Přírodní denní světlo, a nejlépe to sluneční, nám pomáhá udržet náš rytmus v pořádku. Bylo vědecky dokázáno, že vystavit se každý den 2 hodinám přímého denního světla napomůže dvěma hodinám kvalitního spánku.

Redukujte koukání do mobilů, počítačů a na televizi

Modré světlo, tak se říká záření, které proudí z elektronických zařízení, která každý den používáme. Toto modré světlo má bohužel negativní dopad na náš spánek. Redukuje melatonin, hormon, který způsobuje naši únavu a tím nás nastavuje na klasický denní režim. Proto večer odložte mobil, počítač, vypněte televizi a raději si čtěte. Případně, pokud bez telefonu nevydržíte, pořiďte si speciální brýle, které modré světlo blokují.

Nepopíjejte kávu

Kofein se stal každodenní lidskou potřebou pro přežití úmorných dní v práci, u některých dokonce i jistou závislostí. Samozřejmě si můžete dopřát šálek kávy po ránu či dopoledne, abyste tělu i mysli dopřáli jistou vzpruhu, nicméně odpoledne, v podvečer a již vůbec ne večer kávu nepopíjejte. Káva totiž stimuluje nervový systém a omezuje relaxaci vašeho těla i mysli.

Zkuste chodit spát i vstávat ve stejnou dobu

Chápeme, že někdy je dosáhnout pravidelného režimu opravdu nadlidský úkol, zvláště, pracujete-li třeba na směny, nicméně pokuste se váš spánek zpravidelnit, co to jen půjde. Zkuste chodit spát každý den ve stejnou dobu. Tím pádem, byste se po čase měli začít i ve stejnou dobu sami od sebe budit. Zpočátku si ale můžete pomoci. Můžete si nastavit budík na určitou hodinu. Uvidíte, že se to časem zpravidelní a půjde to samo.

Užívejte melatonin

Melatonin je klíč k tomu, abyste spali opravdu dobře a kvalitně. Říká vašemu tělu, že je čas relaxovat a navozuje příjemné uvolněné pocity ke spánku. Melatonin je také báječným pomocníkem na cestách časovými pásmy, kdy vám usnadní vyrovnat se s časovým rozdílem.



Zaměřte se na svoji ložnici

Prostředí vaší ložnice je důležitější, než si myslíte. Neměl by vás rušit světelný smog, ruch z ulice, v ložnici by nemělo být horko, zima a postel by měla být maximálně pohodlná. To samé platí pro vaše povlečení, které by vás nemělo škrábat. Okna zajistěte proti slunci a světelnému smogu žaluziemi či závěsy, topení na noc ztlumte tak, aby v pokoji bylo maximálně 20 stupňů. Vybírejte si povlečení a prostěradla z příjemných materiálů, na léto chladivý satén, na zimu poté hřejivou bavlnu. Matraci si zvolte tvrdší, abyste si během spánku srovnali záda.

Nejezte pozdě

Jíst pozdě v noci může mít opravdu negativní dopad na váš spánek. Plný žaludek totiž způsobí, že se mozek bude soustředit na trávení, a nikoliv na odpočinek. Mimo jiné je dokázáno, že lidé, kteří jedli naposledy maximálně 4 hodiny před spánkem usnuli rychleji.