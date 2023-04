7 překvapivých předmětů, o kterých byste nikdy neřekli, že mohou lákat zloděje

Už pravděpodobně víte (a v horším případě jste se setkali s tím), že zloději se zaměřují především na cennosti, jako je elektronika, hotovost a šperky. Věděli jste ale, že kromě těchto typických věcí se zajímají také o obsah vaší lednice nebo koupelnového úložného prostoru? To je docela překvapivá skutečnost, že? Sjeďte níže a objevte některé velmi překvapivé předměty, o kterých jste doposud jistě netušili, že vám je chtějí zloději ukrást.

Oblečení

Když necháte ležet své drahé značkové tenisky na zemi u postele nebo dokonce ve skříni, je vysoce pravděpodobné, že pokud se k vám domů vloupe zloděj, tak vám je odnese. Mezi další nejžádanější oděvy pak patří kožichy, značkové šaty, kabelky a dokonce i dětské oblečení. Proč je o tyto věci tak velký zájem? To proto, že se snadno prodávají online či v maloobchodních prodejnách a především je velmi obtížné je vysledovat.

Alkohol

Samozřejmě, že se zloději nevloupají do vašeho domu jen proto, aby ukradli láhev vašeho prvotřídního Pinotu, kterou jste si šetřili pro správnou příležitost, ale i přesto ji vezmou spolu s plnými nebo částečně plnými lahvemi tvrdého alkoholu. Alkohol je drahý a přesto malý a pro zloděje snadno přenosný, což z něj činí vyhledávaný předmět pro zločince, kteří jsou nezletilí, mají závislost na alkoholu nebo si jen chtějí užít přípitek po loupeži.

Léky na předpis

Černý trh s léky na předpis je obrovský a jedním z prvních míst, kde je bude zloděj hledat, je vaše koupelnová lékárnička. Většina zlodějů však nebude mít čas na to, aby si přečetli etikety, na co který lék je, prostě popadnou všechny lahvičky a utečou.

Klíče

Pokud je háček, kam většinou věsíte všechny své klíče, po vloupání prázdný, nedivte se. Zloději jsou známí tím, že kradou klíče od auta, klíče od domu a jakékoli další klíče, které najdou, a poté je prodávají dalším zlodějům, kteří se následně rádi vrátí, aby vám ukradli auto, nebo se budou chtít porozhlédnout po vašem domově, když budete zrovna pryč. Najděte si proto nějaké nenápadné místo, kam uložíte všechny klíče – pamatujte, nikdy není vhodné vybírat si pro to falešný kámen u schodů nebo podložku na otírání špinavých bot – a po vloupání nezapomeňte ihned vyměnit zámky u dveří.

Umění a sběratelské předměty

Vaše sbírka umění zrovna nemusí konkurovat sbírce Louvru, ale i tak budou obrazy na vaší zdi dost zajímavé pro zloděje, kteří budou doufat, že nějaký váš cenný kousek někde prodají. Ohroženy jsou i další sběratelské předměty, jako jsou vázy, sochy a drobné starožitnosti. Zločinci vám samozřejmě neodcizí rodinné fotografie, ale vezmou vše, co vypadá jako originální umělecké dílo. Vedení inventáře (včetně fotografií) vašeho umění a sběratelských předmětů vám může pomoci získat některé z vašich ukradených věcí zpět či mít přehled toho, co zmizelo pro nahlášení pro policii.

Vaší identitu

Důvtipní zloději kradou stará daňová přiznání, účty za kreditní karty, smlouvy a bankovní výpisy, hledají čísla pojištění a informace o účtech, které lze použít k otevření nových úvěrových linek a zneužití vašeho bankovního účtu. Chcete-li v tomto zlodějům zabránit, je dobré skartovat staré účty a další dokumenty, které obsahují identifikační údaje. Kromě toho je dobré, pokud si ve své místní bance pronajmete bezpečnostní schránku, abyste měli citlivé dokumenty v bezpečí.

Potraviny

Mezi asi nejpřekvapivější věci, které zloději kradou, patří jídlo a další předměty každodenní potřeby. Ať už mají hlad nebo ne, blok sýra z vaší lednice zmizí během chvíle spolu s energetickými nápoji, balenými svačinami, cigaretami a dokonce i pracím prostředkem. Při vloupání se kromě toho často berou luxusní parfémy, jako je Chanel č. 5, stejně jako luxusní lahvičky s mlékem a další přípravky pro péči o tělo.

Závěrečné myšlenky

Stačí několik drobných chyb, které mohou způsobit, že se váš dům stane zranitelným vůči krádeži. Ale nebojte se, nebudete muset investovat do drahého domácího bezpečnostního systému pro ochranu vaší i vašeho domu. Stačí, když zrovna nebudete doma, abyste požádali svého souseda, jestli by byl tak laskav a vyzvedával vám poštu. Kromě toho se také vyplatí investovat do cenově dostupných věcí, jako jsou světla s pohybovým senzorem, která odradí zloděje a vám dají pocit klidu.

