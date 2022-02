7 nářadí, která by neměla chybět žádnému řidiči v autě

Většina řidičů a řidiček podceňuje mít mezi povinnou výbavou v autě také nářadí, která v případě autonehody mohou zachránit život. Na cestách se může stát cokoliv a kdykoliv, a tak nikdy nevíte, kdy budete zrovna potřebovat třeba kladivo, které u sebe nebudete mít. V tomto článku si představíme věcí, které by ve vašem autě rozhodně neměli chybět.

Kladívko

Nemáme na mysli klasické kladivo, i když to by vám v případě nouze také pomohlo, ale bavíme se zde o kladívku, které je vyrobeno přímo za účelem rozbití předního okna, případně bočních oken. Bývá velmi malé a je maximálně účinné. Umístit byste jej měli do armaturky nebo ještě lépe do boční kapsy u dveří, kam v případě nehody rychle a snadno dosáhnete. V životě jsou situace, kupříkladu, pokud by se váš vůz dostal pod vodu, kdy je potřeba rychle jednat. Není pak čas hledat nářadí, je nutné jej mít u ruky.

Tato kladívka se vyrábějí i v provedení s nožíkem na případné přeřezání pásů, které se hodí nejen, pokud se dostanete při autonehodě pod vodu, ale i kdyby vaše auto hořelo. Dostat se rychle z auta, to je to, na čem opravdu v takových případech záleží a toto kladívko vám pomůže.

Sada klíčů a šroubováků

I na těch nejlepších a nejmodernějších autech se může tu a tam stát, že se něco třeba vlivem drncání po rozbitých silnicích uvolní a bude potřeba to na cestě opravit. Třebaže nepatříte mezi nadšence, kteří se s oblibou hrabou pod kapotou, sada klíčů a šroubováků by vám v autě neměla chybět zejména i pro případ, že třeba vám někdo přijede na pomoc a bude takové nářadí potřebovat.

Tejpovací páska

Může to znít až jako příliš velké klišé, ale je pravdou, že tejpovací páska dovede vyřešit velké množství problémů. Od poškozené karosérie, přes uvolněné hadičky až po ohýbání blatníků. Tejpovací pásku ale využijete i v jiných situacích.

Tažný popruh/lano

Tažné lano se dá použít na mnohem více věcí než jen na odtažení auta, i když právě k tomu slouží. Pomůže vám přesunout nepojízdné auto z města do města na požadované místo. Superpevnost tohoto lana se ale dá také využít přivazovací nebo úžasné záchranné lano.

Startovací kabely

Vybitá baterie je velmi frustrující problém. Toto jednoduché nářadí, které vám může v takových nepříjemných situacích velmi pomoci. Doporučujeme však zvolit si trošku dražší startovací kabely, levné příliš nevydrží.

Nůž

V autě by vám rozhodně neměl chybět nůž. Jak už jsme si výše uváděli, je báječným pomocníkem, je-li potřeba přeřezat pásy. Proto by neměl chybět též v postranní kapse u vašich dveří. Mimo to slouží také k oddělování dalších věcí. Nikdy nevíte, co budete potřebovat přetnout. Pořiďte si pořádný nůž, nejlépe lovecký. Ty bývají ostré a mají pevnou čepel.

Hasící přístroj

V případě vypuknutí požáru by vám v autě neměl za žádnou cenu chybět hasicí přístroj. Ten se hodí ale i pro vaše potřeby, ale například pakliže se stanete svědky havárie, kde jiný vůz začne hořet nebo uvidíte, jak hoří strom či pole. Hasicí přístroj je báječným pomocníkem a nemusíte si hned kupovat ohromnou láhev, stačí menší.