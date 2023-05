6 znaků, že vaše okapy již dosloužily a budete potřebovat nové

Den co den, rok co rok jsou vaše okapy a svody v neustálé pohotovosti, aby odváděly škodlivou dešťovou vodu z domu. A ačkoli mohou vaše okapy přispívat desítkami let věrné a většinou bezproblémové služby, tak i každá instalace má své datum spotřeby. Pokud si nejste jisti, zda již nastal čas na výměnu těch vašich, sledujte tyto příznaky poruchy.

Neopěvovaný hrdina

Okapy a svody jsou neopěvovaným hrdinou vašeho domu. Pokud fungují správně, pomáhají chránit před deštěm, který je přirozeným nepřítelem každé stavby postavené člověkem. Okapy přitom zabraňují řadě potenciálně rozsáhlých a nákladných problémů spojených s vlhkostí, a přitom zůstávají většinou mimo dohled a pozornost. Ačkoli lze očekávat, že dobře udržované a kvalitní okapy vydrží mnoho let, ani jejich životnost rozhodně netrvá věčně. Čtěte dále a zjistěte, jaké příznaky mohou naznačovat, že nastal čas na výměnu těch vašich.

Praskání

Prasklé žlaby jsou stejně zbytečné jako kbelík s dírou na dně. Při kontrole okapů a svodů si uvědomte, že zatímco větší praskliny jsou za suchých a jasných dnů dobře viditelné, menší praskliny se mohou projevit až při bouřce. Bez ohledu na jejich velikost praskliny znemožňují účel odvodňovacího systému a vyžadují vážné posouzení. Jednotlivé praskliny lze opravit, ale rozsáhlé praskliny jsou již pádným důvodem k výměně.

Napětí ve švu

Průměrné žlaby jsou často nejzranitelnější v místech švů, kde se stýkají dvě vodorovné části. Zde dochází k častým netěsnostem i oddělování, přičemž oba typy poruch nakonec vedou k řadě nežádoucích následků, ať už vně domu nebo uvnitř. Ačkoli je někdy možné švy okapů opravit, mnoho majitelů domů se raději rozhodne pro okapy bezešvé.

Jak se vypořádat s odlupováním

Věřte tomu nebo ne, ale špatně fungující okapy mohou zničit i perfektní nátěr. Zkontrolujte, zda se na vaší vnější boční straně neudělaly bubliny nebo zda se barva neodlupuje v důsledku nadměrné vlhkosti. Všude, kde najdete část narušené barvy, nezapomeňte zkontrolovat stav nejbližšího okapu. Pokud se loupe i nátěr okapů, je velmi pravděpodobné, že vám do nich zatéká. V případech, kdy odlupující se nátěr přesahuje jednu nebo několik oblastí, vážně uvažujte o výměně okapů, nikoli o jejich opravě.

Zastavte hnilobu

Pokud nefunkční okapy umožňují, aby se déšť zcela nekontrolovaně valil na dům, může být loupající se barva tou nejmenší starostí. Pokud je necháte hnít, vnější dřevěné prvky obložení, jako jsou okenní parapety a dveřní zárubně, přestanou být schopny chránit před povětrnostními vlivy. Zdánlivě ojedinělý problém – například sádrokartonové desky poškozené vodou – tak může být ve skutečnosti způsoben nedostatečným odvodněním při dešti. Pokud vám okapy neustále způsobují takové starosti, je pravděpodobně čas na jejich výměnu.

Plísňové šílenství

Ne nadarmo se okapové svody ukončují asi šest metrů od domu. Vlhkost nahromaděná v blízkosti základů má tendenci dostat se do sklepa, kde nakonec způsobí nevzhledný, nezdravý a často poměrně zapáchající růst plísní. Pokud se setkáte s plísní a hnilobou v dříve suchém a neplesnivém prostoru pod zemí, jsou nejpravděpodobnější příčinou poškozené okapy. Pokud se takové problémy po pokusech o opravu opakují, je dalším logickým krokem výměna.

Údržba

Už vás nebaví každoroční čištění okapů? Nejste sami. Protože však klasické okapy musí být udržovány, aby správně fungovaly, a protože mnoho lidí na své údržbářské povinnosti zapomíná nebo je odkládá, menší a lépe zvládnutelné problémy se nevyhnutelně vyvinou ve větší a nákladné záležitosti. Pokud vám to všechno zní příliš povědomě, neváhejte: Nejlepším řešením je instalace patentovaného jednodílného okapového systému, inovativního řešení, které se nikdy neucpe.

