6 nejkrásnějších vánočních rostlin: jak o ně správně pečovat?

Milujete mít doma vánoční výzdobu doplněnou o rostliny, které k Vánocům též neodmyslitelně patří? Prozradíme vám, jak o rostliny, které by vám doma neměly chybět, správně pečovat, aby vám dělaly radost co možná nejdéle.

Vánoční hvězda

Vánoční hvězda je snad takovou klasikou, jako jsou vánoční pohádky. Jak ale správně vybrat takovou, která vám hned neuvadne? Volte ty, které mají ve středu svých barevných lístků malé žluté květy. Pakliže vánoční hvězda pouští pyl, nebo jí květy opadávají, dlouho vám nevydrží.

Jakmile si rostlinu donesete domů, něčím ji přikryjte, aby se vyrovnala s teplotními rozdíly venku a u vás doma. Poté ji mírně zalijte, avšak pozor. Nemá ráda příliš vody. Následně odstraňte fólii, která ji chrání.

Vánoční kaktus

Vánoční kaktusy jsou tak krásné, že mohou směle konkurovat ozdobám na vašem vánočním stromečku. Jejich velkou výhodou je, že jsou velmi odolné a při správné péči vás tak mohou těšit roky. Existují různé druhy a s nimi i různé barvy. Záleží na vašem vkusu, zda dáte přednost červenému či třeba růžovému.

Vánoční kaktusy si přímo libují u světlých oken. Pakliže poupata odpadnou, nedělají jim dobře vysoké teploty. Podle toho se zařiďte. Zalévejte je do sucha tak, aby nestály ve vodě.



Zmrzlé kapradí

Tyto rozkošné drobné rostlinky připomínající kapradí s jemným bílým nádechem jsou nováčkem na trhu. Stávají se však velmi oblíbenými, protože v lidech probouzejí vánoční přání.

Zmrzlé kapradí nemá rádo příliš světla, umístěte je spíše do stínu. Libuje si ve stále vlhkém prostředí. Zalévejte ho vodou pokojové teploty tak, že jej postavíte do misky s vodou, kde ho necháte 15 minut stát, aby do sebe natáhlo vodu. Poté misku s vodou opět odstraňte.

Amarylis

Exoticky vypadající Amarylis jsou mezi lidmi velmi oblíbené pro nádherné květy. Vyžadují hodně světla, takže je umístěte nejlépe k oknu, ne do zapadlého kouta, kde by se mohlo stát, že by se květina nedostatkem světla převracela nebo by začala chřadnout. Každých pár dní nezapomeňte květináč otočit. Tím zajistíte, že rostlina poroste vzpřímeně. Půdu nepřelévejte, ale udržujte ji stále rovnoměrně vlhkou.

Norfolská borovice

Norfolská borovice pochází z jižního Pacifiku, takže venku ji opravdu nelze pěstovat. Proto se báječně hodí do vašeho domu, kupříkladu na stůl. Nemáte-li místo pro klasický vánoční stromek, Norfolská borovice vám ho úžasně vynahradí. Její větve mají tendenci se ohýbat, proto volte jen lehké vánoční ozdoby.

Umístěte ji k oknu orientovanému na východ, nebo na západ. Má ráda světlo a potřebuje ho zhruba 6-8 hodin denně. Příliš málo světla může způsobit, že spodní větve poklesnou. Zalévejte ji tak, aby byla suchá na dotek, ale zase ne příliš, jinak její větve uschnou a nové již nenarostou.

Jmelí

Z jmelí si vyberte vždy jen takový kus, který bude vypadat svěže a z něhož nebudou opadat lístky. Bohužel má nejkratší životnost, a tak s jeho nákupem počkejte až co nejvíce ke Štědrému dni. Po nákupu ho pověste do nejchladnější místnosti a nezapomeňte jej často zavlažovat. Jedině tak vám vydrží delší dobu svěží.