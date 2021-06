6 jednoduchých tipů, jak udržovat zahradní nářadí

Pakliže někdo požádá v zahradnictví nebo hobby obchodě o radu, jaké nářadí na zahradu si má pořídit, často dostane tip na ty nejdražší kousky. Nejdražší neznamená vždy nejlepší. Ať už se rozhodnete pro koupi levnějšího kusu či dražšího, nezapomeňte o něj řádně pečovat, aby dlouho vydržel. Jak? To vám prozradíme v tomto článku.

Údržba nástrojů není až taková dřina, jak se může zdát. Pokud se po každém použití budete věnovat jejich údržbě, ušetříte si na konci sezóny spoustu času a dřiny. A co je tedy potřeba dělat?

Čistit po každém použití

Po vykopání jámy rýčem, ostříhání stromků nůžkami nebo třeba kopání lopatou nezapomeňte své nářadí omýt (můžete přidat i mycí prostředek, kupříkladu na nádobí) a následně otřít suchým hadrem. Obyčejně je dobré použít staré bavlněné tričko nebo starou utěrku. Tento krok vám nezabere více než pár minut, a navíc uchová vaše nářadí v co možná nejlepším stavu. Velkým pozitivem je, že ho také připravíte pro další využití.

Skladovat v suchu

Skladování náčiní v suchu je velmi důležité proto, aby se prodloužila jeho životnost. Vlhko velmi rychle působí na korozi kovu, tak se tomu pokuste vyvarovat. Každé nářadí by mělo mít své místo a nemělo by se dotýkat jiného nářadí. Ideálně by mělo být zavěšeno na stěně. Pozor na to, ať ho neuskladňujete v prostorách, kde jsou myši nebo červotoč. Tyto malé potvůrky se dovedou pustit do všeho. Pakliže jste opravdu velmi pečlivý/á zahradník/zahradnice, můžete náčiní zabalit do igelitových pytlů, které zabrání případnému působení dalších škodlivých vlivů.

Pravidelně olejovat

Protože každý pracovní nástroj, který přichází do kontaktu s vlhkým prostředím, tedy především zahradnické náčiní, má tendenci korodovat, je potřeba ho po každém čištění teplou mýdlovou vodou, kartáčem a sušení bavlněným hadříkem také olejovat. Stačí nanést jen několik kapek speciálního oleje na kov, rozetřít a následný přebytek otřít hadříkem. Někteří lidé používají i olivový olej, ten vám ovšem v tomto případě nedoporučujeme, neboť časem zežlukne.

Písek pro ostrá ostří

Máme skvělý tip na to, jak můžete nářadí udržet v co možná nejlepším stavu, s ostrými hranami a ostrým ostří. Jakmile budete hotoví s čištěním, strčte hrany nářadí do písku smíchaného s olejem. Písek udrží hrany a ostří pěkně ostré, zatímco olej zabrání rzi. Tento způsob je vynikající pro bezproblémové uskladnění nářadí na zimu, zachování jeho stavu a zároveň jeho rychlé vyskladnění při dalším použití. Nářadí, které vaši péči ocení jsou nejen nůžky, ale také lopata, vidle, rýč a další.

Pozor, i nerezová ocel podléhá rzi, jestliže se o ni nebudete řádně starat! Pravdou je, že je méně náchylná ke rzi, ale ne zcela odolná. Proto i jí věnujte patřičnou péči. Vyplatí se to.

Nabrousit nástroje

Alespoň jednou ročně nezapomeňte své nástroje naostřit. Můžete si klidně zakoupit vlastní brusné zařízení a brousit si tak zahradní nůžky a nože sám. Na internetu jistě najdete návod, jak to dělat správně. Ostření trvá jen chvíli, pouze pár vteřin. Stačí nechat brousek přejet zhruba 5x po hraně vašeho nástroje. A opět, po nabroušení nezapomeňte nářadí naolejovat.



Pečovat o dřevěné násady

Opomíjet byste neměli ani dřevěné násady vašeho nářadí. Na konci sezóny zjistěte, zda se dřevo netříští. Pokud je to nutné, obruste ho do hladka. Pomocí bavlněného hadru jej ošetřete převařeným lněným olejem. Nechte dřevo nasáknout a podle potřeby jej namáčejte znova a znova, dokud nepřestane olej absorbovat. Před uskladněním přebytečný olej setřete.

Budete-li o své zahradní náčiní správně pečovat, odmění se vám delší životností. Proto stojí za to mu věnovat potřebnou péči.