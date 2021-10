12 věcí, které denně používáte, ale nikdy byste je neměli splachovat do záchodu

Toalety jsou moderní vymožeností, která se dokonale stará o lidský odpad. Bohužel už ale nejsou tak skvělé, co se týká likvidace dalších věcí. Spláchnutí některých produktů pro domácnost, místo jejich vyhození do koše, může ucpat odtokové potrubí, kontaminovat vodní systém nebo dokonce způsobit poškození životního prostředí. V následujícím článku se dozvíte, které věci pod to spadají.

Splachovací vlhčené ubrousky

Ačkoli může být na balíčku uvedeno něco jiného, splachovací ubrousky byste nikdy neměli vhazovat do vaší toalety. Jelikož se tyto ubrousky nerozkládají tak rychle, mohou snadno uvíznout v kanálech a způsobit ucpání. Ponechte si raději v koupelně (pokud máte koupelnu a toaletu v jedné místnosti) odpadkový koš a použité ubrousky vhazujte do něj.

Papírové ručníky a kapesníčky

Pokud vám došel toaletní papír, tak papírové ručníky a kapesníčky nejsou vhodnou alternativou (alespoň ne pro váš odtok). Tyto papírové výrobky byly navrženy tak, aby absorbovaly vodu a nerozpouštěly se v ní jako toaletní papír. Tím pádem je velké riziko, že ucpou vaše potrubí. Papírové ručníky a ubrousky proto vždy vyhazujte do koše, nikoli do toalety.

Příliš mnoho toaletního papíru

Nejen, že je to nehospodárné, ale používání příliš velkého množství toaletního papíru může vést k velkým problémům s instalací. Velké kusy toaletního papíru se obtížně splachují a mohou snadno způsobit ucpání malých trubek. Abyste se vyhnuli potížím se záchodem, tak při příští návštěvě toalety použijte jen takové množství papíru, které opravdu potřebujete.

Bavlněné koule, odličovací tampony

Ačkoli se bavlněné koule, odličovací tampony mohou zdát dostatečně malé na spláchnutí, mohou a dokážou způsobit uvnitř trubek velké problémy. Při spláchnutí se tyto bavlněné výrobky ve vodě nerozpadají, místo toho mají tendenci se hromadit uvnitř potrubí. To může mít za následek ucpání a dokonce ohnutí či zlomení trubek.

Dámské hygienické produkty

Tampony, hygienické vložky a další dámské výrobky jsou navrženy tak, aby absorbovaly tekutinu a v některých případech se rozšířily na několikanásobek jejich původní velikosti. Při spláchnutí mohou tyto produkty nabobtnat vodou a zablokovat potrubí, které vede do kanalizace či septiku, což způsobí, že se toaletní voda vrátí a záchod začne přetékat. Proto dámské hygienické produkty vyhazujte vždy pouze do koše.

Dentální nit

Zubní nit, která je většinou vyrobena z nylonu či teflonu, se ve vodě nerozkládá snadno a při splachování se časem může začít hromadit. Spláchnutá nit se může obepínat kolem ostatních předmětů spláchnutých po ní a vytvářet tak ještě větší shluky, které mohou ucpat kanalizaci a potrubí. Po protažení zubů dentální nití ji proto raději namísto záchodu vyhoďte do koše.

Vlasy

Podobně jako u zubní nitě, může splachování vlasů do odtoku později způsobit velké problémy. Vlasy mají tendenci se lepit na vnitřní stranu trubek, což vede k hromadění a ucpávání v průběhu času. Nesplachujte velké chomáče vlasů do toalety a používejte plastové nebo kovové kryty k ochraně odtoků v umyvadlech a sprše.

Obvazy

Některé obvazy jsou vyrobeny z biologicky nerozložitelného plastu, který může při spláchnutí do záchodu znečišťovat vodní systém. Lepkavé lepidlo může také přilnout k jiným položkám, což má za následek větší ucpání. Vyhněte se těmto problémům likvidací obvazů do koše.

Léky a další nebezpečné materiály

Abyste zabránili znečištění vody, nikdy nesplachujte léky nebo potenciálně nebezpečné materiály pro domácnost (například barvy a některé čistící prostředky, včetně čistících prostředků na trouby, okna a dlaždice) do toalety. Podle Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v USA, je nejlepším způsobem likvidace nepoužitého nebo prošlého materiálu jeho odevzdání na místa tomu určená (lékárna).

Nedopalky cigaret

Cigarety jsou dalším odpadem, který může do vodního systému zanášet potenciálně škodlivé chemikálie a poškozovat zvěř a rostlinstvo. Cigaretové nedopalky navíc po spláchnutí ne vždy odplují do kanalizace, takže osobu, která půjde na toaletu jako další, bude čekat nemilé překvapení. Proto raději poté, co dokouříte a nedopalek důkladně uhasíte, ho vyhoďte do koše.

Tuky a oleje

Zpravidla byste neměli žádné jídlo splachovat do záchodu, ale tuky a oleje mohou být pro odtoky obzvláště problematické. Ačkoli mohou začínat tyto přísady v tekuté formě, mohou později ztuhnout a přichytit se k vnitřnímu obložení vašich trubek. To může blokovat průchod jiných položek (odpadu) a způsobit ucpání. Po uvaření proto nechte tuky a olej úplně vychladnout/ztuhnout, než je slijete například do PET láhve a vyhodíte na místo tomu určené.

Kočičí stelivo

Na rozdíl od lidských výměšků, by kočičí odpad nikdy neměl přijít do toalety. Splachování steliva pro kočky či pouze jejich výměšků do záchodu může do vodovodu vnést potenciálně škodlivé parazity, zatímco stelivo může absorbovat vodu a ucpat tak potrubí. Stelivo a další odpad (výměšky) proto vždy vhoďte do pytle, důkladně uzavřete a vyhoďte do popelnice.

Je důležité si uvědomit, že toaleta nenahrazuje popelnici či odpadkový koš. Chraňte se před voláním instalatéra tím, že budete postupovat podle výše zmíněných pokynů a pokud máte pochybnosti, raději odpad rovnou vyhoďte do koše.