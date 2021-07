10 domácích prostředků, které toto léto využijete

Léto je vždy obdobím drobných nehod a zranění, zvlášť, pokud máte děti. Ty si hrají venku, jezdí na kolech, různě se toulají, plavou a zkrátka se věnují všem možným aktivitám, které zahrnují možnosti, jak získat modřiny, škrábance či řezy. Naštěstí existuje několik základních věcí, které se nacházejí ve vašich domácnostech a které vám pomohu vyléčit a zahojit téměř každou ránu, takže se vy i vaše rodina budete moci brzy vrátit k užívání si léta!

Zázvorové bonbony

Až příště pojedete na dovolenou, kempovat či jen na výlet po naší krásné zemi, nezapomeňte si sebou přibalit zázvorové bonbony. Zázvor pomáhá snižovat zánět způsobující bolesti žaludku. Obsahuje také antioxidant zvaný Gingerol, který pomáhá eliminovat běžnou příčinu nevolností a zvedání žaludku. To je zvláště užitečné pro ty lidi, kteří trpí kinetózou při cestách autem či letadlem.

Aloe Vera gel

Vždycky mějte po ruce gel z Aloe Vera. Aloe obsahuje sloučeniny, které snižují bolest a zánět. Je nejen skvělým pomocníkem při spáleninách od sluníčka (i spáleninách od hrnců), ale je to také chladící a osvěžující způsob, jak zvlhčit pokožku během horkých, letních dnů.

Výroba chladících, ledových kostek z Aloe Vera

Co budete potřebovat:

200 ml čistého gelu Aloe Vera

20 kapek éterického levandulového oleje

silikonová forma na kostky ledu

Postup: Gel z Aloe Vera nalijte do silikonové formy a následně do každé jamky přidáte 20 kapek éterického oleje z levandule. Pomocí špejle, špachtle či lžičky opatrně promíchejte. Také můžete vrch formy něčím přikrýt a opatrně, jemně směs protřepat. Nakonec umístíme do mrazáku a necháme ztuhnout. Používáme při spáleninách od sluníčka apod.

Bambucké máslo

Další zvlhčující přísadou, kterou je dobré mít po ruce je bambucké máslo. Je výborné k výrobě super-hydratačního tělového másla, které se používá po plavání nebo po pobytu na slunci. Díky němu vrátíte pokožce tolik potřebnou vlhkost. Nic neuklidňuje a nepomáhá léčit popáleniny lépe, než bambucké máslo. Je dobře známo, že ho používá i americká klinika Mayo na oběti popálenin.

Výroba super-hydratačního tělového másla

Co budete potřebovat:

1 šálek bambuckého másla

½ šálku kokosového oleje

½ šálku mandlového oleje

30 kapek éterického oleje (dle vlastní volby)

Postup: Rozpusťte bambucké máslo a kokosový olej nad vodní lázní. Jakmile se roztaví, odstavte z tepla a nechte směs 30 minut chladnout. Vmíchejte mandlový olej a éterický olej a počkejte, až začnou oleje tuhnout. Pomocí ručního mixéru směs několik minut šlehejte, dokud nedosáhnete máslové konzistence. Hotové tělové máslo přendejte do skleněné nádobky.

Jedlá soda

Vyšlehejte pastu z jedlé sody a vody, abyste vytvořili uklidňující směs po štípnutí od včely či kousnutí hmyzem. Nechte na místě bodnutí po dobu nejméně 15 minut. Jedlá soda pomáhá vyčistit a neutralizovat kyselý jed. Nezapomeňte ale nejprve odstranit žihadlo!

Listerinová koupel

Nohy, které se v horkém počasí zpotí vedou k tomu, že začnou nevábně zapáchat. Bohužel se tomuto problému v letním období nelze vyhnout. Hladkých a měkkých nohou bez zápachu dosáhnete pomocí koupele z Listerinu.

Víme, že to zní zvláštně, ale opravdu to funguje! Listerin je antiseptikum a působí „svíravě“, takže po namočení snižuje množství potu. Listerin také obsahuje ethanol, který ničí bakterie a plísně, které mohou způsobovat nepříjemné svědění a pálení.

Příprava Listerinové koupele

Co budete potřebovat:

1 šálek Listerine (pokud možno ten žlutý)

1 šálek octa

2 šálky teplé vody

Postup: Přidejte všechny přísady do lázně na nohy a nohy namočte po dobu 10-15 minut. Po uplynutí doby nohy osušte ručníkem a podle potřeby opakujte.

Jablečný ocet

Chcete-li zahojit a zklidnit řezné ranky a škrábance, tak přidejte 1 šálek jablečného octa do teplé lázně. Ocet obsahuje bílkoviny, enzymy a zdravé bakterie, které ničí škodlivé bakterie (pomáhají v boji proti infekcím). S vůní octa si nedělejte starosti – jablečný ocet po zředění ve velkém množství vody není cítit tak silně.

Epsomská sůl

Epsomská sůl je velmi užitečná při léčbě a zmírnění bolestí z pádů, modřin a bolesti svalů (například po cvičení). Zkuste přidat 1 šálek epsomské soli do misky s teplou vodou. Do misky následně namočte ručník, vyždímejte jej, aby nekapal a položte ho na bolavé místo. Na ručník umístěte zahřívací láhev (Termofor). Umístění láhve na ručník udrží déle teplo a zvýší obsah hořčíku v těle, což sníží otoky a načerpá krev do postižené oblasti, aby docházelo k rychlejšímu hojení.

Med

Tenká vrstva medu může pomoci uzdravit mělké rány. Med napomáhá procesu hojení dvěma způsoby – jeho kyselost činí ránu méně příznivou pro infekci a med z rány čerpá tekutiny a tím jí pomáhá se lépe a rychleji hojí. Naneste vrstvu pomocí vatového tamponu či dřevěné tyčinky (může být dřívko z nanuku od zmrzliny), poté obvažte obvazem nebo gázou. Místo pokaždé očistěte a med znovu nanášejte dvakrát denně.

Vilín

Aplikujte vilín na kousance od hmyzu pomocí vatového tamponu, abyste snížili svědění a podráždění. Vilín obsahuje chemikálie zvané Třísloviny, které pomáhají snižovat otoky, napravují poškozenou pokožku a bojují s bakteriemi, pokud jsou aplikovány přímo na kůži.

Víceúčelová mast

Pro víceúčelovou léčbu nehledejte nic jiného, než tuto fantastickou víceúčelovou mast. Je snadná na výrobu a silná kombinace několika éterických olejů, výživných másel a včelího vosku okáže pomoci účinně vyléčit většinu drobných řezů, boulí a škrábanců! Tato mast by měla být naprostým základem v každé lékárničce!

Výroba víceúčelové masti

Co budete potřebovat:

1 šálek kokosového oleje

1 šálek kvalitního olivového oleje

4 polévkové lžíce včelího vosku (šupinky)

1 lžička vitaminu E (práškový), rozdělena

Postup: Nejprve zahřejte kokosový olej, olivový olej a včelí vosk nad vodní lázni. Občas promíchejte, dokud se zcela nerozpustí. Poté rovnoměrně rozdělte čajovou lžičku s vitaminem E mezi nádobky do kterých později přijde víceúčelová mast. Rozpuštěnou směs nalijte do nádobek a jak začne tuhnout, jemně ji naposledy promíchejte pomocí bambusové špejle. Poté jej nechte vychladnout a úplně ztuhnout.