Obtěžují vás holubi, kteří znečišťují váš domov? Takto se jich zbavíte jednou provždy!

Není nic příjemného na tom, když v okolí vašeho domova (ať už na střeše či parapetu) usedají holubi a zanechávají za sebou znečištěné prostředí. Nejen, že to mnoho lidí obtěžuje, ale holubi jsou také velkými a známými přenašeči různých virů a baterií. Podívejte se proto na faktory, které přitahují holuby do vašeho domu, a snažte se je změnit. Tím se pro ně prostředí stane méně žádoucím a vytvoří se přirozené odrazující faktory. Mějte na paměti, že k účinnému zvládnutí problému s holuby bude pravděpodobně zapotřebí více metod kontroly použitých společně.

Odstranění zdrojů potravin

Pokud je to možné, začněte odstraněním všech dostupných zdrojů potravy pro holuby. To může znamenat, že budete muset pořešit problém otevřených nádob na odpadky nebo kompost. Pokud ptáky krmíte rádi, ale máte problém s holuby, je důležité, abyste je přestali krmit, aby se holubi naučili, že váš dům jim již nebude poskytovat životaschopný zdroj potravy. Někteří jedinci si krmení ptáků opravdu užívají, ale to může změnit schopnost ptáků obstarávat si potravu a způsobit, že ptáci přezimují na místech, odkud by normálně v zimě migrovali pryč.

Sítě proti ptákům nebo zástěny

Fyzická eliminace je jednou z metod kontroly používaných v rámci prevence, která spočívá v odstínění nebo zasíťování oblastí, kde se škůdci shromažďují. Může to být účinná metoda, jak se zbavit holubů na balkóně, ale musí být provedena správně. Pokud zástěna nebo síť řádně nezakryje otvor, kterým se holubi dostávají do prostoru, nezajistí dostatečnou ochranu před holuby.

Tip: Ujistěte se, že je síťovina pevně a řádně připevněna k okrajům uzavíraného prostoru. Obvykle se to dělá pomocí nějakého lanového systému, ke kterému je síťovina připevněna. Pokud vám to připadá jako náročný úkol, nebojte se zavolat na pomoc odborníka.

Ptačí hroty

Ptačí hroty jsou typem odrazovacího prostředku, který se instaluje na povrchy, kde holubi a další ptáci hnízdí. Mají velké tenké hroty, které trčí vzhůru a brání ptákům v přistání. Přestože mohou být účinné, mají ptačí hroty i některé nevýhody a v závislosti na místě instalace mohou být trnem v oku. Pokud se rozhodnete pro tento způsob zbavení se holubů, dbejte na správnou instalaci hrotů.

Tip: Holubi nepotřebují velký prostor k hnízdění. Pokud jsou mezi pásy ptačích hrotů ponechány mezery, holubi se tam přesto dokáží uhnízdit. Dbejte na to, aby se konce pásů hrotů dotýkaly a byly pevně připevněny.

Šokový pásek

Šokové pásky se připevňují na povrch, kde holubi přistávají. Tato metoda je považována za bezpečnou pro ptáky, lidi i domácí zvířata, ale pokud se na ni ptáci pokusí přistát, dostanou malý šok. To může holuby a jiné ptáky naučit, že prostory kolem vašeho domu pro ně nejsou vítaným místem k hnízdění.

Hlavní nevýhody této metody se týkají bateriového systému na solární pohon a problémů s připojením pásky. V úvahu je třeba vzít také cenu, protože se rozhodně jedná o dražší možnost DIY kontroly holubů.

Gely odpuzující ptáky

Existují dva hlavní typy gelů na odpuzování ptáků. První je optický repelent, který u ptáků vyvolává iluzi přítomnosti ohně, což je odrazuje. Tyto výrobky mohou v určitých situacích fungovat, ale nejsou spolehlivou metodou.

Druhý typ gelu na odpuzování holubů se dodává v tubě a nanáší se na povrchy, kde ptáci přistávají. Holubi na něm neradi přistávají, ale tyto gely mohou také skončit zabitím menších ptáků, jsou špinavé a vyžadují opakované aplikace.

Taktika zastrašování

Další metodou, která může být úspěšná nebo neúspěšná, je plašení holubů. Nejběžnějšími taktickými metodami zastrašování jsou:

Reflexní předměty zavěšené v místech, kde holubi hřadují.

Plastové modely dravých ptáků, které jsou rozmístěny tak, aby holuby odháněly.

Ultrazvukové zvukové zařízení určené k odrazování ptáků

Zatímco někteří majitelé domů mají s těmito metodami velký úspěch, existují situace, kdy tyto metody nefungují dobře, zejména když si ptáci na zvuky ultrazvukových plašičů zvyknou.

Živé pasti

Umístěním živých pastí lze snížit počet holubů, ale jakmile se pasti naplní, je třeba je vyprázdnit. Pokud nejste připraveni s chycenými zvířaty bezpečně zacházet podle místních zákonů o ochraně volně žijících živočichů, přenechte odchyt do pastí profesionálům.

Co způsobuje problémy s holubi

Holub je celosvětově velmi rozšířený pták. Holubi jsou rádi tam, kde jsou lidé, a obvykle se jim daří tam, kde se daří lidem. Náš přirozený, moderní způsob života poskytuje holubům vše, co potřebují, aby se jim dařilo.

Protože jsou holubi tak rozšířeni, neexistuje ve skutečnosti příčina problémů s holuby, ale spíše pozvánka. Holubi tu budou vždy, ale jaké přírodní faktory je do vašeho prostoru lákají? Existují věci, které děláte (úmyslně či neúmyslně), které je mohou zvát dovnitř?

Zde je seznam možných příčin a faktorů prostředí, které je třeba vzít v úvahu, když se snažíte získat kontrolu nad problémem s holuby pomocí IPM:

Úkryty: Kde holubi hledají úkryt a kde hřadují?

Místa krmení: Kde holubi hledají potravu? Krmíte je na balkoně nebo máte na dvoře krmítka? Mají k dispozici kompost nebo odpadky?

Zdroje vody: Kde ptáci nacházejí vodu? Lákají je ptačí koupele nebo stojaté zdroje vody? Provozujete zavlažovací systém, který je v určitou denní dobu přitahuje?

Jak zabránit holubům v hnízdění na vašem pozemku

Prvním krokem při potírání škůdců by vždy mělo být zjištění, co tyto škůdce do vašeho domu přitahuje. Pokud budete k hubení holubů přistupovat s tímto myšlením, získáte rámec pro dlouhodobá, nákladově efektivní a ekologická řešení pro škůdce.

Pokud řešíte problém s holuby, je téměř jisté, že existují věci, které lze ve vašem domě upravit tak, aby pro ně prostředí bylo méně žádoucí, ale kontrola holubů může být náročná vzhledem k tomu, jak jsou tito škůdci rozšířeni. Pokud potřebujete pomoc, nebojte se zavolat profesionála.