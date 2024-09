Jak utišit hlučného souseda? Diamantem!

Sousedy si člověk nevybírá, v tom má buď smůlu nebo štěstí. Hlučný soused umí opravdu znepříjemnit váš komfort bydlení. A není to jen problém starých sídlišť, ale i novostaveb. Příčina je obvyklá: špatná stavební akustika mezibytové stěny nebo špatně provedené detaily. Zvuk se totiž chová jako vzduch, takže unikne i tam, kde byste ho nečekali. A řešení?

Sádrokartonem proti hluku

Popravdě mnoho variant, jak utišit hlučného souseda, který vás obtěžuje svým hlukem, neexistuje. Jedno osvědčené řešení přece jen ano. Jedná se o stavbu sádrokartonové předstěny. Ideální, a ve větší míře efektivnější, je postavit takovou předstěnu v místě zdroje hluku, čili v bytě souseda, to ale nebývá zpravidla možné. Takže zbývá zaměřit se na situaci, kdy předstěnu postavíte ve vlastním bytě. O tloušťce předstěny rozhodují parametry, to znamená nejprve se doporučuje změřit intenzitu hluku. Což taky může být obtížné nebo nedostižené. V praxi se spíše setkáte s tím, že zpracovatelská firma situaci nejspíš odhadne na základě informací, zda jde o hudbu, hlasitý hovor apod. No a pak už zbývá vybrat tu správnou desku. V tom tkví největší výhoda sádrokartonové konstrukce, totiž že výběr desky ovlivní vlastnosti předstěny a přitom tloušťka zůstává stále stejná. Firma Knauf má ve své nabídce 4 akustické desky: RED Piano, Blue Akustik, Diamant a Silentboard. Desky se samozřejmě liší svou hmotností, protože platí, že čím větší hmotnost materiál má, tím bude schopen pohltit více decibelů. A hlavně akustickými parametry: hlukový útlum může být od 57 do 76 dB.

Za příklad konkrétní realizace uvádíme byt v novostavbě. Situace byla taková, že soused uprostřed noci hlasitě telefonoval se svými zákazníky, což značně rušilo. Předstěna byla zvolena dle technického listu v konstrukci W 626, což znamenalo použít v ní dvojité opláštění deskou Knauf Diamant (2 x 12,5 mm). Zejména desky Diamant a Silentboard mají vynikající schopnost pohlcovat hluk na hladině nízkých kmitočtů, což mimochodem znamená na úrovni lidské řeči, nebo také basů v hudební produkci. V tomto konkrétním případě stačilo použít desku Diamant, která snížila hladinu hluku o 22 dB. Tloušťka celé předstěny včetně profilů a minerální izolace byla pouhých 75 mm.

Detaily rozhodují o výsledku

Co je však pro všechny realizace důležité. Můžete použít sebelepší akustickou desku, ale pokud řemeslník nedodrží správné provedení všech detailů, pak předsazená stěna neutlumí tolik, co požadujete. Prvním a zcela zásadním předpokladem úspěchu je, aby byly profily konstrukce posazeny přímo na betonovou podlahu, což znamená nejprve proříznout stávající nášlapnou vrstvu a pak teprve usadit profily, na které se přišroubují sádrokartonové desky (u desky Diamant to musí být XTN šrouby). Z principu je také důležité utěsnit konstrukci tak, aby ani vzduch/hluk nikde nepronikl. Proto je třeba kvalitně přetmelit všechny spáry u všech desek, a to včetně první vrstvy. U druhé vrstvy je to samozřejmé z hlediska pohledového. Desky se musí klást správným způsobem, čili nastojato a musí se překrývat, což popisuje příslušný technický list. Detail napojení konstrukce u stropu, na patě konstrukce a hlavně spáry desek je nejvhodnější provést speciálním pružným a „těžkým“ tmelem Knauf Trennwandkitt. Pak máte jistotu, že nebylo nic opomenuto.

Předsazená sádrokartonová stěna sice ubere trochu místa, ale je nejefektivnější. Tradiční materiál, jako je cihla nebo pórobeton to nemůže v takové míře splnit. Sádrokartonem získáte větší ticho za cenu menší tloušťky.

Více inspirace a informací získáte na www.zesilteticho.cz nebo na www.knauf.cz