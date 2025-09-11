RSS Facebook Twitter

Azbest v domě? Jak ho poznat a co s ním (ne)dělat

Zář 2512 Autor: Claudie Kornelová

Slovo azbest má většina lidí spojené spíš se strašákem než s něčím užitečným. Přitom se dlouhá léta používal úplně běžně – byl levný, pevný, nehořel a dobře izoloval. Ideální materiál, řeklo by se. Jenže časem se ukázalo, že má i velký háček: když se začne drolit, pouští do vzduchu drobná vlákna, která našemu zdraví vůbec nesvědčí.

střecha

Azbest se schovává například v eternitových deskách. Zdroj foto: Pixabay.com – Olla29

Pokud máte starší dům nebo chalupu, možná vás už někdy napadlo: Nemám ho náhodou i já? A co pak? Než začnete panikařit, pojďme si to projít hezky krok za krokem.

Kde se azbest v domech schovává

V Česku se používal hlavně od 60. do 80. let. Potkat ho můžete na víc místech, než by vás napadlo:

  • Střecha – klasické šedé vlnité nebo ploché eternitové desky.
  • Komíny a stěny – obklady, které měly chránit před ohněm.
  • Podlahy – stará lepidla pod PVC krytinami.
  • Trubky – někde i na vodovodní nebo kanalizační rozvody.

Takže jestli máte starší dům s eternitovou střechou, je docela velká šance, že azbest znáte blíž, než byste chtěli.

Jak poznat, že jde o azbest

Tady je kámen úrazu – běžný člověk to na první pohled moc nepozná. Vypadá to jako obyčejný šedý cement. U starých střech je to skoro jistota, ale jinak si prostě nemůžete být stoprocentně jistí. Pokud chcete mít klid, existují firmy a laboratoře, které vám vzorek otestují.

Proč je nebezpečný

Na škodlivosti azbestu je nepříjemné to, že se do těla dostává nepozorovaně. Vlákna jsou tak drobná, že je nevidíte ani necítíte. V plicích ale zůstávají a tělo si s nimi neumí poradit. Když jste jim vystaveni dlouhodobě, hrozí vážné zdravotní problémy – od chronických potíží až po rakovinu plic.

Ale pozor – neporušený materiál vás hned neohrožuje. Největší riziko nastává, když se řeže, brousí nebo láme.

azbest

Azbest je nebezpečný proto, že obsahuje drobná vlákna, která se mohou dostat do plic a tělo si s nimi neumí poradit. Zdroj foto: Pixabay.com – VeraV

Co dělat, když ho doma najdete

První rada zní: nedělat unáhlené kroky. Pokud je střecha nebo obklad vcelku a nedrolí se, není třeba hned všechno bourat.

Rozhodně ale neplatí „vezmu kladivo a jdu na to“. To by byla ta nejhorší varianta. Azbest se nesmí likvidovat svépomocí. Musí se obrátit na specializovanou firmu, která má ochranné prostředky a hlavně ví, kam s odpadem. Do popelnice nebo na běžnou skládku rozhodně nepatří.

Co s eternitovou střechou

Starý eternit je kapitola sama pro sebe. Mnoho domů ho pořád má. Jestli střecha drží pohromadě a není poškozená, dá se s ní nějakou dobu fungovat. Ale při rekonstrukci nebo výměně je lepší střechu rovnou nechat odborně sundat a nahradit ji novým materiálem.

Jak se chovat při bourání poblíž

Možná se vás netýká přímo vlastní dům, ale někde vedle bourají starý objekt. Co dělat? Nejlépe zavřít okna a držet se dál. Pro samotné dělníky platí přísná pravidla – kombinézy, respirátory, speciální filtry. Laik bez vybavení by si s tím rozhodně neměl hrát.

Azbest pořád ještě v mnoha domech je a možná ho máte i vy. Nemusíte hned panikařit – pokud je materiál neporušený, není to okamžitá hrozba. Ale je důležité vědět, jak se chovat: nerozbíjet, neřezat, nebrousit. A když přijde čas na likvidaci, svěřte to odborníkům.

Poznámka na závěr: Nejsem odborník na nakládání s azbestem. Článek vychází z obecně dostupných informací a má čistě informativní charakter. Pokud máte podezření na výskyt azbestu ve svém domě, vždy se obraťte na specializovanou firmu nebo odborníka.

