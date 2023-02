Vysavač z letáku supermarketu? Vyplatí se umět poznat kvalitu

Jak poznat, jestli má smysl jet do supermarketu pro vysavač za vynikající cenu? Je to poměrně snadné, stačí se zaměřit na následující parametry.

Online letáky supermarketů zdaleka nejsou jen o potravinách

Už jsme si zvykli na to, že když vkročíme do supermarketu, najdeme pod jednou střechou veškerý sortiment nutný pro domácnost i zahradu. A podle toho to vypadá i v jejich tištěných nebo v online letácích. Jenže spousta lidí už se spálila, především při nákupu bezejmenné elektroniky z některých akcí.

Proto váhají, jestli v letácích supermarketů ještě vůbec sledovat kategorii elektro. A to je škoda. Výrazné slevy totiž dokáží uspořit velkou část pořizovacích nákladů. Jen je nutné umět poznat, co je známkou kvality u jednotlivých druhů elektra. Dnes se podíváme na vysavače. S výraznou slevou je umí nabídnout třeba Tesco leták nebo akce v prodejnách Lidl.

Bezsáčková varianta je výhodnější

Pro prodejce, ale i pro zákazníka je výhodnější bezsáčkový vysavač. Prodejce nemusí doplňovat zásoby sáčků a uživatel vysavače nemusí hlídat jejich spotřebu a nákup dalších. Bezsáčkový vysavač funguje přesně tak, jak se jmenuje: bez sáčku.

Nečistoty se pomocí cyklonového efektu vysávají do sběrné nádoby a také v ní zůstávají. Po každém větším vysávání nádobu vysypete a filtr vyprášíte. Někdy stačí poklepem, občas je dobré vyfoukat filtr kompresorem nebo jej vyprat (ale pozor, jen tu variantu, která smí do vody!).

Bezsáčkové vysavače najdete v online letácích mnohem častěji. I proto se podíváme, jak poznat kvalitu právě u bezsáčkového vysavače. A díky tomu se rychle rozhodnout, zda pro něj do supermarketu sjet, nebo si počkat na výhodnou akci jinde.

Co musí mít kvalitní bezsáčkový vysavač

Abychom mohli bezsáčkový vysavač ze supermarketového letáku nazvat kvalitním a hodným vašeho zájmu, měl by splňovat několik základních požadavků kvality a výkonu. Ty si ověříte na stránkách prodejen elektra nebo přímo na stránkách jeho jejich výrobce. Soustřeďte se na:

konstrukci a jí ovlivněné emise prachu – zpětné emise prachu, který po vysátí pronikne zase ven, jsou přímo ovlivněny konstrukcí vysavače. Jak je poznáte? Musejí být u výrobku uvedeny na škále od písmene A (nejnižší), po písmeno G (nejvyšší)

– zpětné emise prachu, který po vysátí pronikne zase ven, jsou přímo ovlivněny konstrukcí vysavače. Jak je poznáte? Musejí být u výrobku uvedeny na škále od písmene A (nejnižší), po písmeno G (nejvyšší) sací výkon vysavače – u bezsáčkových vysavačů velmi důležitý parametr. Nikdy by neměl klesnout pod 350 W, aby cyklonový efekt fungoval. S nižším výkonem se budou filtry rychle zanášet a motor trpět. Sací výkon ale nepleťme s příkonem!

– u bezsáčkových vysavačů velmi důležitý parametr. Nikdy by neměl klesnout pod 350 W, aby cyklonový efekt fungoval. S nižším výkonem se budou filtry rychle zanášet a motor trpět. Sací výkon ale nepleťme s příkonem! filtr – EPA a HEPA filtr jsou v současnosti to nejlepší, co lidé do vysavačů vymysleli. Naopak mikrofiltr je pro tento vysavač nedostačující. Některé filtry se smějí čistit ve vodě, jiné nikdy, na to velký pozor! Potkat se můžete i s vodní filtrací. Je extrémně účinná, ale vysavač pracuje pomaleji

– EPA a HEPA filtr jsou v současnosti to nejlepší, co lidé do vysavačů vymysleli. Naopak mikrofiltr je pro tento vysavač nedostačující. Některé filtry se smějí čistit ve vodě, jiné nikdy, na to velký pozor! Potkat se můžete i s vodní filtrací. Je extrémně účinná, ale vysavač pracuje pomaleji způsob vyprazdňování nádoby – tady jde spíše o pohodlí, ale co si budeme povídat, i toto je důležitý aspekt spokojenosti s vysavačem

– tady jde spíše o pohodlí, ale co si budeme povídat, i toto je důležitý aspekt spokojenosti s vysavačem délka kabelu a akční rádius – délka kabelu 9 metrů je standard, ale potkáte i jiné délky. A co je akční rádius? Jak daleko se s hubicí vysavače dostanete od zásuvky. Takže k délce kabelu se připočte i délka celého spotřebiče. U bezsáčkových vysavačů je akční rádius 6 až 13 m

– délka kabelu 9 metrů je standard, ale potkáte i jiné délky. A co je akční rádius? Jak daleko se s hubicí vysavače dostanete od zásuvky. Takže k délce kabelu se připočte i délka celého spotřebiče. U bezsáčkových vysavačů je akční rádius 6 až 13 m materiál trubice a její ergonomii – kvalitní jsou trubice z kovu nebo z tvrzeného plastu. A zatímco materiál si prostě přečtete, ergonomii trubice je nutné si osahat. Každý má jinak velkou ruku. Výhodou je teleskopický výsuv a madlo pro pohodlnější úchop.

Ostatní parametry už jsou jen doplňkové a na kvalitě výrobku se tolik nepodílejí.

