Tipy, jak v domácnosti ušetřit vodu

Málokdo si při každém puštění vodovodního kohoutku uvědomí, jak je voda důležitá a nepostradatelná surovina. Jak to tak už bývá, co máme bez problému denně na dosah ruky, to nám začne být dříve nebo později samozřejmé a hodnota této věci pro nás postupně klesá. S vodou to není jinak. Ani voda nemusí být samozřejmost. Pojďme se společně podívat na pár tipů, jak se dá voda v domácnosti ušetřit.

1.Ekologická i ekonomická vodovodní baterie

Ještě nemáte v kuchyni pákovou baterii? Tak to prosím napravte. Páková kuchyňská baterie má oproti kohoutkové baterii až o 60 % nižší spotřebu vody. V tomto případě se soustřeďte více na ekologickou stránku než na tu designovou. Kohoutkové vodovodní baterie můžete využít například ve vaně. Tam nemusíte průtok vody tolik hlídat.

2.Dávejte přednost sprše před vanou

Věčný souboj sprcha vs. vana. Selským rozumem lze dojít k závěru, že 5minutová sprcha je opravdu úspornější než 70 litrová vana. Pokud ovšem budete stát pod sprchou déle, už si zakládáte na stejný výsledek, jako má zmiňovaná vana. Proto si čas strávený pod teplou sprchou alespoň trochu hlídejte.

3.Perte s rozumem

Současný trh nabízí opravdu široký výběr praček na prádlo. Při výběru pračky se proto nezaměřujte pouze na spotřebu elektrické energie, ale i na spotřebu vody a možnosti pracích cyklů. Moderní pračky disponují úspornými cykly, které jsou šetrné nejen k přírodě, ale i k vaší peněžence.

4.I záchod může být úspornější

Starší verze toalet spotřebují na jedno obyčejné spláchnutí až 8 litrů vody, modernějším stačí téměř polovina. Za zmínku rozhodně stojí i záchody s duálním splachovadlem, které nabízí spláchnutí přímo podle vaší potřeby (3 a 7 litrů).

5.Ani kapka nazmar

Vypínejte vodu, když si čistíte zuby, mydlíte ruce nebo hlavu. Zatímco čekáte, než se vám odpustí teplá voda, nasbírejte studenou vodu a využijte ji např. na zalévání květin. Ovoce a zeleninu umývejte v napuštěném dřezu, neumývejte každý kus zvlášť. Je to zbytečně nákladné.

6.Nechte nádobí odmočit

Pokud jste připravovali náročný pokrm, při kterém jste zašpinili spoustu hrnců, nechejte je stejně jako pánve odmočit. Půjde vám to snadněji, zběsilé drhnutí pod horkou tekoucí vodou vám práci neulehčí.

7.Zalévání ledem

Už se vám někdy stalo, že jste při páčení kostek ledu z forem zabrali tak moc, až kostky vystřelily a upadly na zem? Rozhodně je neházejte do dřezu. Raději je dejte do květináče s rostlinami, kostky se rozpustí a vaše květiny ovlaží.

8.Jedna sklenička denně

Pitný režim je důležitý. Abyste ušetřili trochu vody, vyhraďte si jednu skleničku, ze které budete pít celý den. Neplýtvejte zbytečně nádobím a jeho následným umýváním.