Svatomartinské rohlíčky

Svátek svatého Martina – to je dobře vypečená husička, mladé víno a v neposlední řadě také rohlíček plný másla a smetany, plněný vydatnou ořechovou náplní, sypaný moučkovým cukrem. Kdy a jak ale rohlíčky vznikly? Právě to se dozvíme v dnešním článku. Příběh o svatém Martinovi je opředen spoustou legend. Husy ho prý svým kejháním rušily při bohoslužbě a zaplatily za to životem. Víno je ale poněkud novodobou tradicí a možná i trochu úsměvnou, protože svatý Martin je patronem všech abstinentů.

Pšeničné martiny, martinské rohlíky, roháče nebo martinské podkovy. I tak se martinským rohlíčkům říkalo

Rohlíčky se pak o posvícení, které bylo velmi vážené, protože symbolizovalo příchod zimy, a o koledě 11.listopadu, dávaly jako dáreček. A ne ledajaký. Ořechy, kterými se plnily totiž bývaly pouze pro majetné a občas se nahrazovaly mletými bukvicemi. I v těstě je spousta másla a dokonce i smetana. Tuk jako takový byl vždy také nedostatkovým zbožím. Takový rohlíček pak byl pro koledníka opravdovou pochoutkou.

Stejně tak dávala děvčata rohlíčky svým milým. Možná aby tím dokázala, že pobyt v kuchyni jim není cizí. Tvar rohlíčku pak je pravděpodobně odvozen pod podkovy koně, na kterém svatý Martin přijede a přiveze první sníh.

Jaký vybrat recept?

Receptů na rohlíčky je nespočet. Někdy se používá polohrubá nebo dokonce žitná mouka, místo másla ztužené tuky a někdy také místo klasické smetany na šlehání ta zakysaná. My přinášíme lety prověřený recept na dokonalé těsto, které se nelepí, krásně se s ním pracuje a není potřeba podsypávat. Pokud chcete rohlíčky dělat malinké, udělejte si poloviční dávku těsta. Na druhou stranu jsou rohlíčky dobré (možná ještě lepší) i uleželé do druhého dne.

Věděli jste, že rohlíčky popisuje ve své Domácí kuchařce z roku 1888 i Magdalena Dobromila Rettigová?

Recept na nejlepší martinské rohlíčky

Na 40 větších rohlíčků budete potřebovat:

450 g hladké pšeničné mouky

250 g másla pokojové teploty

50 g moučkového cukru

4 žloutky

150 ml smetany na šlehání

špetku soli

Na ořechovou náplň budete potřebovat:

100 g mletých vlašských ořechů

60 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 bílek z velkého vejce

Dále pak budete potřebovat:

rozšlehané vejce na potření

moučkový cukr na posypání

Postup:

Všechny suroviny vypracujte v nelepivé těsto, zabalte do potravinářské folie a nechte hodinu odpočinout v lednici.

Mezi tím si nachystejte náplň. Ořechy rozemelte a v misce vymíchejte se zbylými surovinami. Poněkud lepivou směs nechte chvíli odpočinout.

Těsto vyndáme z lednice, necháme trochu povolit rozdělíme na pět stejných dílů. Z nich vyválíme kruh asi 3mm tlustý, který rozkrájíme na 8 stejně velkých trojúhelníků.

Náplň dejte na okraj trojúhelníku a strany potřete trochou rozšlehaného vajíčka. Okraj trojúhelníku přehněte přes náplň a nezapomeňte zahnout i rohy. Poté srolujte do rohlíčku. Okraje rohlíčku stiskněte pevně mezi prsty, aby se těsto na koncích spojilo a ohněte do tvaru podkovy.

Troubu předehřejte na 180 °C. Rohlíčky vyskládejte na plech vyložený pečícím papírem, potřete rozšlehaným vejcem, nechte uschnout a potřete ještě jednou. Pečeme asi 20 minut dozlatova. Před podáváním pocukrujte moučkovým cukrem.