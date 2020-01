Pro předpěstování je důležitá správná volba substrátu

Leden je měsíc, kdy začínáme předpěstovávat vlastní sazenice. Startujeme s muškáty, paprikami a celerem. Kvalita předpěstování závisí na několika faktorech, z nichž jedním je volba substrátu.

Rostliny, a je jedno, jestli jde o zeleninu, ovoce, nebo květiny, potřebují k předpěstování vhodný substrát, dostatek světla, teplo a vhodnou zálivku. Substrát v průběhu předpěstování měníme. Nejprve potřebujeme substrát vhodný na výsev, následně na předpěstování.

Výsevný substrát

Semena lze vysévat do výsevného substrátu, avšak použít lze i perlit, rašelinové tablety nebo kokosové vlákno. Výsevný substrát je lehčí. Zjistíte, že napoprvé se poměrně těžce provlhčuje, takže do něj semena sázejte až poté, co je ve výsevných miskách vlhký v celém svém objemu, a nejen na povrchu. Ne však přemokřený. Důležité je poznamenat, že výsevný substrát neobsahuje žádná hnojiva.

Výsevný substrát bychom měli před použitím vždy desinfikovat. Doporučuje se chvíli péct v troubě na 220 °C, lze použít mikrovlnku (i když je to poněkud zapáchající metoda), substrát lze také spařit vařící vodou (přelitím svařenou vodou). Eliminuje se tak nakažení rostlinek plísněmi a houbami, na což jsou zejména klíčící rostliny velice citlivé. Jinou metodou, i když ne zrovna bio, je jejich ošetření po vyklíčení přípravkem proti tzv. padání klíčních rostlin.

Pikýrujeme již do substrátu vhodného na předpěstování

Jakmile mají vyklíčené rostlinky první pravé lístky (následují po klíčních lístcích), rostlinky pikýrujeme, tedy jednotlivě rozsazujeme. Rozhodně není vhodné používat běžnou půdu ze zahrady, ale ani starý substrát, ve kterém jsme rostliny pěstovali loni (tedy například substrát po balkonovkách). Ten může obsahovat zárodky nemocí i další škůdce, či jejich vajíčka a jiná larvální stadia. Též obsahuje zbytky hnojiv a je tzv. zasolený.

I tento substrát bychom měli desinfikovat. Nebo pokud jsme nepoužili přípravek proti padání klíčních rostlin už u výsevného substrátu, použít jej na rostlinky nyní.

Jak vybírat substrát vhodný pro předpěstování?

Organický substrát

Substrát, do kterého přesazujeme rostlinky již samostatně, by měl být především opět bez hnojiv. Rostlinka sice pomaleji roste, zato vytváří silný kořenový systém, který ji dělá pevnější, odolnější a je základem pro bohatší násadu kvalitních plodů. Hnojit začínáme až ve chvíli, kdy už chceme rostlinky podpořit v nárůstu zelené hmoty, a to vždy podle typu konkrétní rostliny.

Existují však i názorové skupiny pěstitelů, které doporučují začít rozsazené rostlinky hnojit ihned po pikýrování. Růst se u nich nastartuje velice rychle, což poznáte už po prvním týdnu. Při nedostatku světla a tepla však mohou být rostlinky vytáhlé a slabé. Pokud jste zastáncem spíše okamžitého hnojení po pikýrování, nebo honíte čas, protože jste s výsevem začali později, máte možnost vysazovat rovnou do substrátu se živinami.

Minerální substrát

Abychom zabránili nákaze rostlinek z organických substrátů, lze je předpěstovávat i v minerálním substrátu. Obvykle jde o speciální granulát, používá se například Seramis. Jde o jílovitý expandovaný granulát s nasákavostí 30 %. Dokáže tak udržovat správnou vlhkost rostlin, sazenice si vytváří bohatý kořenový systém, podobně jako u hydroponického pěstování, nebo když zakořeňujete řízky některých rostlinek ve vodě. Tyto vodní kořínky se pak přesazené do půdy velice rychle adaptují a rostlinka bohatě roste. Výhodou je, že si s sebou nepřinese žádné nemoci. V minerálním substrátu je ale optimální dále pěstovat spíše rostlinky, které jsme nakličovali sterilně v perlitu.

Kombinace organického a minerálního substrátu

Pro předpěstování lze organický a minerální substrát rovněž vzájemně smíchat. Vzniká lehký vzdušný substrát, který se nemá tendenci přemokřit, ale díky schopnosti minerálních částí absorbovat vodu ani nevysychá. Je to dobrá volba v podstatě pro všechny druhy rostliny.

Vlastní sazenice k nezaplacení

Vypěstovat si vlastní sazenice má řadu výhod. Předně je to obvykle levnější. Místo jednoho muškátu z obchodu jich můžete mít desítky a váš balkon a zahrada tak mohou bohatěji zakvést. U zeleniny si máme možnost vybírat z většího množství odrůd, nebo pěstovat z vlastních semen. Máme též větší garanci zdravé sadby. Neduživé a napadené rostlinky vždy již při předpěstování likvidujeme. Pokud chceme pěstovat bio zeleninu, dokážeme to obvykle jenom z vlastních předpěstovaných rostlin. Koupené sazenice již určitě prošly několika chemickými ošetřeními.