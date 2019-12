Nestihli jste si natrhat barborky? V teplém pokoji se pupeny rozvinou dříve.

Svátek svaté Barbory připadá na 4. prosince. Ne každý ale stihne odebrat z višní a třešní větvičky právě v tento den. Pokud jste to také nestihli, nezoufejte. Máte totiž několik možností, jak si krásné jarní kvítky na Štědrý den užít, třebaže Barbora svůj svátek dávno oslavila.

Podle jedné pradávné tradice větve odebrané z vhodného stromu ho probudí a dobrým lidem větvičky rozkvetou. Není ale vhodné odebírat větvičky z parků a kultivovaných sadů, kde se o pravidelný řez někdo stará. Vhodné jsou zplaněné stromy, kde je odebrání větviček vlastně takovou malou prořezávkou. Větvičky můžete také zakoupit. Ale pozor ne každý prodejce větvičky odebírá z vlastního sadu. Proto vždy žádejte rodokmen dané větévky. Koupit můžete i „barborky“ z poněkud méně všedních, někdy až exotických stromů, které jsou speciálně pěstovány pro vánoční trh.

Jak odebrat větvičky?

Připravte si velmi ostré zahradnické nůžky a při procházce vyberte vzrostlý strom. Vyberte větvičku, která má dostatek poněkud buclatých pupenů. Právě ty totiž skrývají zárodky květů na rozdíl od štíhlejších listových pupenů. Nůžkami udělejte rychlý kolmý přesný řez tak, aby byla rána co nejmenší. Velký strom si s ránou poradí. I tak ale můžete na ránu použít vosk nebo ji alespoň zaprášit práškem z dřevěného uhlí, který zabrání vnik infekcí do pletiv.

Větvičky doma namočte na hodinu do studené vody. Následně dejte do vázy a vodu pravidelně dolévejte. Vodu totiž větvičky velmi rychle nasají a navíc také dochází k odparu. Vázu umístěte do interiéru s minimální teplotou 20° C. Při této teplotě větvičky vykvetou do tří týdnů.

Náš tip: krom větviček třešní a višní jsou velmi efektní také větévky slivoní, trnky a mandloní.

14 dnů do Vánoc? Žádný problém!

Pokud vás čas tlačí, sáhněte po větvičkách dřevin, které kvetou brzy na jaře. Vhodné jsou „barborky“ z kaliny, kdoulovce, dřínu, zlatice, vilínu, forzýtie či jasmínu. V teple se první kvítky objevují klidně i za 10 dnů. I zde platí, že je vhodné větvičky namočit a následně pravidelně dolévat nebo vyměňovat vodu, aby nezahnívala.

Naše tipy: