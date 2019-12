Flanelové povlečení: Bavlna, která vás příjemně zahřeje

Kostkované košile, pohodlné pyžamo, hřejivé povlečení. Flanel je považovaný za každoroční materiálový trend provázející zimní období. Prozradíme vám, proč je právě tento materiál synonymem pro pohodlí, které v zimě oceňují nejen zimomřivější z nás.

Bavlněné flanelové povlečení patří během chladnějších měsíců mezi nejoblíbenější materiály díky své mimořádné hebkosti a přirozeným hřejivým vlastnostem. Flanelové povlečení je vyrobeno ze stejné látky jako klasické bavlněné, rozdílem je pouze mechanicky upravený povrch.

Víte, že je flanel 100% bavlna?

„Flanel deluxe je přírodní materiál vyrobený z 100% bavlny v plátnové vazbě a má proto všechny její vlastnosti – je prodyšný a dobře absorbuje vlhkost. Liší se povrchem, který je speciálně upraven tzv. počesáním. Počesáním vzniká na vnější straně látky jemný vlas, díky kterému se flanelové povlečení vyznačuje mimořádnou hebkostí, je na omak „plyšový“, a vysokou hřejivostí,“ doplňuje Alena Samková, ředitelka firmy Matějovský, tradičního českého výrobce ložního povlečení a bytového textilu. V případě, že budete zvažovat koupi nového kousku povlečení do vaší ložnice, pak by výběr materiálu měl být tím nejdůležitějším kritériem. Přiklánějte se vždy k ryze přírodním materiálům, byť je koupě takového povlečení v jistém směru investicí. Odměnou za vyšší cenu vám bude nenahraditelný příjemný omak a kvalitní přírodní materiál, ve kterém vaše pokožka bude moci volně dýchat a odpočívat. Pokud budete o povlečení správně pečovat, vydrží vám jako nové i více než 10 let.

Náš tip: Flanelové povlečení kombinujte s jersey prostěradly nebo s prostěradly z hladké bavlny.

Mikro pod drobnohledem

V případě, že se rozhodnete pořídit si do své ložnice flanelové povlečení, dejte si pozor na záměnu přírodních materiálů s těmi umělými. Ať už se jedná o mikrovlákno, mikroplyš nebo mikroflanel, u všech těchto materiálů je základem pro výrobu polyester, tedy hodně laicky řečeno – ropa. V případě mikroflanelového povlečení se na trhu můžete setkat s lákavými přísliby, jako je například nízká pořizovací cena, rychlé sušení, extrémní jemnost a maximální hřejivost.

Už ale neuslyšíte, že cena je nízká díky nekvalitním materiálům i zpracování, sušení je rychlé, protože látka postrádá přirozenou absorpční schopnost, z plyšového povrchu se sypou drobné chloupky, a hřejivost je mnohdy tak vysoká, že se v povlečení, při běžné pokojové teplotě v kombinaci s mizivou savostí materiálu, zcela jistě nepříjemně zapaříte. Tím může zejména u citlivých jedinců dojít k nepříjemnému podráždění pokožky. Látky ze syntetických materiálů jsou navíc velmi náchylné ke vzniku statické elektřiny, náchylnější než látky z přírodních vláken. Pro mikrovlákno je zase charakteristický šustivější povrch a materiál působí klouzavě. V extrémních případech se vám dokonce může stát, že budete ráno lovit peřinu namačkanou v jakémsi klubíčku u nohou a vás bude přikrývat jen ložní povlečení samotné.

„K výrobě kvalitního a zdravotně nezávadného povlečení je zapotřebí prvotřídních surovin a úprav. V našem sortimentu zákazníkům a zákaznicím nabízíme pouze povlečení z 100% bavlny, na která se specializujeme. Povlečení z umělých materiálů jako je mikrovlákno či mikroplyš nevyrábíme, nepovažujeme je ze zdravotního hlediska a z hlediska kvality výrobku za vhodné,“ dodává Alena Samková.

V jakém materiálu nejraději odpočíváte Vy?

Foto: Matějovský a.s.