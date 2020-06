Den otců nepatří v České republice mezi slavené dny

Den Matek je na rozdíl od dne otců velmi populární. Možná je to trochu škoda, protože příležitost poděkovat tatínkovi za vše, co dětem dává, by se neměla propásnout. Proto si vždy třetí neděli v červnu zapište do kalendáře červeným písmem a řádně se na ni připravte. Ostatně oslava role otců ve společnosti sahá až do dávných dob. Pro někoho čistě americký svátek, pro jiného šance obchodníků na vyšší prodeje. Pro děti především den, kdy namalují tatínkovi hezké přáníčko. My jsme se zamysleli, jak a čím tatínka obdarovat tak, aby se jednalo o zajímavý dárek, který zcela jistě potěší.

Má tatínek rád dobrou kávu či čaj?

Narazili jsme na obchod kafco-cajda.cz, kde si můžete nechat namíchat čaj či kávu do speciálního dárkového balení. Navíc si zvolíte vlastní směs, tak aby byla dokonale lahodná a vyvážená přesně podle chuti dané osoby. My jsme zkusili jemnou aromatickou směs středně pražené zrnkové kávy Arabica. Na obal jsme přidali fotku dětí a přáníčko. Vše je jednoduché, naprosto intuitivní a tento dárek určitě doporučujeme nejen pro tatínky.

Dobrůtky z oblíbené cukrárny

Ke kávičce či lahodnému čaji určitě patří něco dobrého na zub. Pokud děti s dopomoci maminky upečou tatínkův oblíbený dezert, je to samozřejmě ta nejlepší varianta. My jsme letos vzhledem k časovému presu s dětmi objednali tatínkovy oblíbené žloutkové věnečky a baby dortíky Pavlova. Mňam, byl moc hodný a rozdělil se s námi.

Přáníček není nikdy dost

Děti mohou tatínkovi namalovat přáníčko, maminka pak může dopomoci napsat text. Zkuste si třeba přáníčka schovávat a udělat z nich časovou osu, jak se děti v malování zdokonalovaly, pak už psaly text po vlastní ose a podobně.