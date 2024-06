Bojíte se pověsit na sádrokartonovou stěnu skříňku?

Nemusíte – víme jak na to!

Sádrokartonové příčky se staly ve stavebním světě nepostradatelnými. O tom zřejmě nikdo nepochybuje, přičemž jejich pozitivní vlastnosti (akustika, rychlost výstavby, nízká hmotnost, odolnost vůči požáru, atd.) jsou všeobecně známy. Při návrhu sádrokartonové příčky řešíme vždy celkem jednoduchou rovnici. Jakmile nadefinujeme typ a počet desek opláštění, výšku profilu a tloušťku příčky, rovnice dostane reálný základ a finálně i výsledek, který můžeme podle potřeby upravit tím, že změníme některou z veličin. Jak je to jednoduché a pro suchou výstavbu vlastně typické. Určitou neznámou je ale obecně považována otázka, zda příčka unese také nějakou zátěž, například v podobě kuchyňské skříňky, knihovny, televize apod. Odpověď je stručná: bezpečně unese. Jen opět záleží na vstupních veličinách.

Použijte správnou hmoždinku a desku

Existují tři způsoby, jak na sádrokartonovou „nenosnou příčku“ připevnit nějaký těžší předmět. Vyberme si pro názornost ten nejjednodušší způsob. Pro řešené oné neznámé je důležité vědět, o jaký předmět se jedná, jakou má přibližně hmotnost a jaký je typ té dané příčky (např. druh a počet desek v opláštění). Zkusme si představit jednu z typických situací, kdy na stěnu potřebujeme zavěsit kuchyňskou skříňku. Běžná skříňka má rozměr cca 60 x 70 x 35 cm (Š x V x Hl.). Prázdná váží přibližně 23 kg (materiál korpusu = dřevotříska). Po naplnění nádobím její váha vzroste na cca 45 až 70 kg (podle toho zda obsahuje kombinaci nádobí a skla anebo jen keramické nádobí). V takovém případě je logické volit co možná největší jistotu. To znamená, že do sádrokartonové konstrukce příčky zvolíme samozřejmě dvojité opláštění a to modrou desku Knauf Diamant. V kombinaci s příslušnou hmoždinkou je připevnění skříňky vlastně velmi jednoduché. Co je však opravdu důležité, je typ hmoždinky. Opět se můžeme setkat s tím, že možností je více, ale tu nejlepší představuje dutinová hmoždinka Knauf Hartmut. Podle technického listu unese tato hmoždinka až 75 kg (pokud je v opláštění skutečně Knauf Diamant 2 x 15 mm). Jestliže tedy „naši“ modelovou skříňku pověsíme na dvě hmoždinky Hartmut, máme v únosnosti opláštění skutečně dostatečnou rezervu a není čeho se bát.

Samozřejmě že lehčí předměty, jakými jsou například lampičky, poličky nebo i moderní televize (TV s úhlopříčkou 125 cm váží cca 16 kg), lze připevnit i na jiný typ sádrokartonových desek. Například desky Knauf Topas (používaný často v dřevostavbách), Massivbauplatte nebo také RED Piano. Čili obráceně – podle předpokládaného zatížení volíme druh opláštění sádrokartonových příček. Ještě zmíníme alternativu připevnění, u které se používá tzv. Knauf traverza ze sádrovláknité desky, která se snadno nasadí na dva sousední CW profily (má proto vyfrézovanou drážku), a následně přišroubuje.

Jednoduchý závěr

Co z toho všeho vyplývá? Možností jak připevnit těžší předměty na sádrokartonovou stěnu je vícero, ale pokud se skutečně jedná o těžké skříňky v domácím prostředí, pak nejméně starostí a maximum bezpečnosti je vázáno na dvojité opláštění deskami Knauf Diamant v kombinaci s dutinovou hmoždinkou Hartmut.

