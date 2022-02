5 nejoblíbenějších domácích RAW zmrzlin, po nichž se budete moci utlouct

Pakliže se nudíte a máte chuť na něco opravdu zatraceně dobrého, vyrobte si doma RAW zmrzlinu. Nejen, že si budete jisti tím, co do ní dáváte, ale navíc se zabavíte a maximálně si pochutnáte.

Zde vám uvádíme recepty na nejlepší zmrzliny, jaké si jen můžete přát.

Pistáciová zmrzlina s bezlaktózovým mlékem

Ve světě, kde je mléko obsaženo téměř ve všem může být poněkud těžké najít zmrzlinu, která jej též nebude obsahovat. Proto vám přinášíme recept na tuto úžasnou zmrzlinu s bezlaktózovým mlékem.

Budete potřebovat:

– vanilkové bezlaktózové mléko

– mražené banány

– avokádo

– nesolené pistácie

Postup: Ze všeho nejdříve smíchejte mléko s pistáciemi v mixéru, nejméně po dobu 30 vteřin. Přidejte avokádo a rovněž banány. Mixujte tak dlouho, dokud nedostanete hustou konzistenci. Vzniklou směs dejte do misky a nechte zamrazit. Dozdobte třeba kostičkou RAW čokolády.

Banánová zmrzlina

Na světě snad neexistuje nikdo, kdo by neměl rád banánovou zmrzlinu. Její lahodná chuť dostane naprosto každého. Není proto divu, že patří mezi nejoblíbenější pochoutky. Vy si nyní můžete udělat tu svoji.

Budete potřebovat:



– 3 banány

– dřevěné tyčinky na zmrzlinu

– 120 ml kakaového másla

– 40 g pravého holandského kakaa

Postup: Banány rozmixujte v mixéru na kaši a smíchejte jej s rozpuštěným kakaovým máslem a holandským kakaem. Ze vzniklé směsi vytvarujte malé nanuky, do nichž zapíchněte dřívka. Uložte je do mrazáku, aby zatuhly.

Čokoládovo-ořechová zmrzlina

Čokoláda a ořechy k sobě neodmyslitelně patří. Tato kombinace je velmi oblíbená a nestárnoucí. Vřele ji proto doporučujeme.

Budete potřebovat:

– 5 banánů

– ½ hrnku lískových oříšků

– 2 lžíce holandského kakaa

Postup: Vložte všechny ingredience do kuchyňského robota a rozmixujte je najemno. Směs vložte do mrazáku. Před servírováním zmrzlinu posypte čokoládovými hoblinkami.

Jahodovo-banánová zmrzlina

Tento recept je zcela jednoduchý a nesmírně chutný. Můžete si jej dopřát jako zdravou svačinu nebo úžasný dezert. Navíc k němu nepotřebujete moc ingrediencí.

Budete potřebovat:

– 4 větší banány

– 1 čajová lžička čistého vanilkového extraktu

– čerstvé jahody

Postup: Banány oloupejte a nechte na 4 hodiny zmrznout v mrazáku. Zmrzlé banány naporcujte ostrým nožem. Vložte zmražené kousky do kuchyňského robotu s S-čepelí a zpracovávejte je tak dlouho, dokud se nezačnou drolit. Přidejte vanilkový extrakt a jahody. Rozmixujte do hladka. Následně směs, pokud není patřičně zmrzlá, uložte do mrazáku. Jestli je, můžete začít hodovat.

Zmrzlina z aktivního uhlí

Leč se to může zdát trochu atypické, tato zmrzlina vypadá skvostně a je opravdu dobrá. Nevěříte? Vyzkoušejte ji.

Budete potřebovat:

– 3 banány

– 1 lžíci aktivovaného uhlí

– 1 lžíci másla

– ostružiny

– pitáju

Postup: Umístěte všechny ingredience do kuchyňského robotu a vytvořte z nich směs. V případě, že je příliš hustá, zřeďte ji trochou vody tak, aby byla stále jemná. Uložte vzniklou směs do mrazáku a servírujte zmrzlinu dozdobenou mátou nebo ostružinami. Uvidíte, že si na této atypické směsi opravdu pochutnáte.