4 chyby, kterých se lidé dopouštějí při zařizování koupelny

Konečně se chystáte začít s rekonstrukcí vaší koupelny, ale nevíte kudy kam? Říká se, že chybami se člověk učí, a proto se dnes podíváme na ty, kterých se lidé v koupelnách dopouštějí nejčastěji.

Koupelna sice patří mezi ty nejmenší místnosti v bytě, ale současně i mezi ty nejvyužívanější. Právě proto by sebemenší chybička mohla celý proces ohromně zkomplikovat nebo vás v horším případě dennodenně rozčilovat až do další rekonstrukce koupelny.

Na co si tedy dát pozor?

1. Nesnažte se toho do ní vměstnat příliš

Nechcete si vybírat mezi koupáním a sprchováním? Jestliže máte velkou koupelnu, tak si obě možnosti dopřát můžete, ale u malých prostorů je třeba si uvědomit, že vany i sprchové kouty zaberou dost místa.

A než mít obě možnosti s tím, že se vám během každodenní hygieny sotva podaří otočit pro mýdlo, je lepší si vybrat pouze jednu variantu, ale zato v plných rozměrech.

2. Nezapomeňte na úložné prostory

Při nákupu vypadají sprchové boxy i umyvadla velice prostorně. Je však třeba myslet na to, že při užívání koupelny budete potřebovat i nějaké místo na odkládání zubních kartáčků, mýdla a dalších kosmetických přípravků.

Proto nezapomeňte nakoupit poličky, skříňky a samozřejmě také háčky, na které budete odkládat ručníky. Ty byste určitě měli chytře umístit, abyste se pro ně po sprše nemuseli natahovat až na druhý konec koupelny.

3. Věnujte pozornost kvalitě všech prvků

Každý odborník vám nejspíš poradí, abyste si vybrali kvalitní vanu, umyvadlo či sprchové dveře. Málokdo vás ale upozorní na to, jak důležitá je kvalita dalších prvků jako například sifonů a napouštěcích či vypouštěcích ventilů. Neznamená to však, že za ně musíte utratit celé jmění.

4. Myslete na odvětrávání

Nemáte-li v koupelně okno, měli byste uvažovat o investici do kvalitního ventilátoru, který bude z koupelny odsávat vlhký vzduch. Pokud byste to neudělali, brzy byste se museli potýkat s plísněmi, které by vaší nové koupelně šmrnc rozhodně nedodaly.

Dbejte však na správné vedení odsávaného vzduchu, jinak by se mohl vlhký vzduch při setkání s chladným kondenzovat a ve formě vody vracet stejnou cestou zpět do koupelny.