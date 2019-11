3 tipy, jak dokonale zastínit okna

Požadavky na stínění interiéru se mění nejen domov od domova, ale také s ročními obdobími či s denní dobou. Poradíme vám, jak vybrat opravdu kvalitní a zároveň flexibilní stínění šité na míru přesně pro vás.

Unikátní proužkované rolety

Při snaze najít to nejvhodnější stínění se většina z nás rozhoduje mezi roletami nebo žaluziemi. Oba dva druhy stínění mají obrovské množství variant, ale jedna z nich je jedinečná tím, že v sobě kombinuje to nejlepší z obojího. Vnitřní rolety den a noc se skládají ze dvou různých látek (průsvitné a zatemňující), které se v pruzích na roletě střídají při zatahování. Díky tomuto geniálně jednoduchému designu lze velmi přesně korigovat, kolik světla do vašeho domova pronikne. Zároveň je nutné zmínit, že látkové rolety den a noc vypadají velmi elegantně. Barvy si lze vybrat tak, aby co nejvíce zapadly do vašeho interiéru a nemusíte se bát náročné údržby. Roletám z kvalitní látky stačí občas věnovat trochu pozornosti s vysavačem nebo navlhčeným hadříkem.

Vnitřní roleta vhodná do každého prostoru

Nesprávně zvolené stínění se nemusí projevit jenom ve špatné schopnosti zatemnit místnost, ale třeba i v tom, že roleta brání snadnému otevírání oken. To se vám nikdy nestane, pokud je vaší volbou vnitřní roleta s vodícími lištami SKID. Tato roleta je vyráběna z látek, které se ideálně hodí pro instalaci přímo do rámu okna – proto nehrozí, že by roleta jakkoliv překážela vaší touze po čerstvém vzduchu.

K dispozici je velké množství barev a odstínů vnitřních rolet s vodicími lištami. Vybrat si můžete také ze čtyř úrovní zatemnění od látky, která propustí relativně velké množství světla, až po rolety, které vytvoří po zatažení dokonalou temnotu. Rolety SKID jsou vyráběné německou firmou MHZ, která patří k celosvětovým špičkám v oboru. Odpovídá tomu také jejich precizní a odolné zpracování, které zajistí, že rolety budou plně funkční a krásné po extrémně dlouhou dobu.

Klasika v podobě žaluzií

Rozhodně neprohloupíte, pokud zvolíte jako způsob stínění vnitřní žaluzie. Typů žaluzií je dnes už nepřeberné množství a máte tedy možnost si vybrat přesně takové stínění, které dokonale plní svou funkci a také prozáří váš domov elegantním designem.

Pro milovníky luxusu doporučujeme žaluzie vyrobené z afrického dřeva, které si dokonce můžete nechat obalit kůží. Dokonale jim to sluší jak doma, tak v kanceláři. Oblíbenou moderní variantou jsou látkové plisé žaluzie upevněné na horní i dolní straně okna. Lze je tedy stahovat z obou směrů a přesně nastavit světelnou atmosféru v místnosti. Jak vidíte, svět stínění je opravdu pestrý, a proto se neváhejte v případě potřeby obrátit na odborníky z MK Rolety, kteří mají v nabídce všechny výše zmíněné varianty.