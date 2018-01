Znáte tajemství černé ředkve?

Čím dál více hledáme pomoc v přírodě. Není divu – každý kousek přírody nabízí konkrétní pomoc. Často se může stát, že narazíte na prostředek, díky kterému se dostanete do kondice, udržíte si zdraví, a ještě máte dobrý pocit, že nepotřebujete chemické náhražky. O černé ředkvi jste možná ještě neslyšeli, proto zbystřete – je ten správný čas sáhnout právě po extraktu z této rostliny. Nebudete litovat. O účincích černé ředkve vás přesvědčí každý lékárník.

Výrazné zlepšení celkového vzhledu a zdraví pokožky

Extrakt z černé ředkve pročistí organismus, což je předpoklad k dosažení jasné a zdravé pokožky. „Pokud je vaše krev plná nečistot, je to velmi patrné také na pokožce“, říká odbornice na výživu Dagmar Lužná a pokračuje: „Černá ředkev je bohatým zdrojem vitamínu B, zinku, fosforu a dalších látek.“ Funguje jako účinný prostředek k čištění krve, protože odstraňuje všechny druhy toxinů a odpadních látek z našeho těla. A výsledek je patrný především na pokožce. Černá ředkev se pyšní tím, že má dostatek přírodních antioxidantů. Také obsahuje vysokou hladinu vitamínu C, který je pro naši kůži zásadní v boji proti stárnutí. Pokud máte akné, černé tečky na kůži nebo jiné kožní problémy, je to právě černá ředkev, která vám pomůže.

Podpora funkce jater

Játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů našeho těla. Je známo, že právě tento orgán zpracovává škodlivé látky a zároveň vyrábí látky, které jsou pro náš život nepostradatelné. Většina z nás tento orgán zatěžuje nesprávným životním stylem. „Černá ředkev obsahuje hořčičné silice, které mají blahodárný vliv na funkci jater.“ „Jaterní obtíže se velmi často projevují zvýšenou únavou, potížemi s trávením, páchnoucím dechem, ale i zbarvením očního bělma,“ říká Dagmar Černá a radí: „Pokud trpíte těmito potížemi, je vysoce pravděpodobné, že máte nedostatečnou funkci jater.“ V takovémto případě doporučuje užívat extrakt z černé ředkve, alespoň po dobu jednoho měsíce. Abyste mohli využít účinků této plodiny, museli byste sníst denně více, než jednu menší bulvu nebo maximálně 300 ml čerstvé šťávy. Proto je vhodné využít např. extraktu černé ředkve, který zakoupíte v lékárně. „Já osobně mám výborné zkušenosti s Rabanonem, proto ho také doporučuji, nejen při žaludečních potížích,“ prozrazuje odbornice na výživu.

Zvýšení mentální výkonnosti

Černá ředkev obsahuje vysoký podíl draslíku a hořčíku. Tyto dva minerály jsou nezbytné k udržení chemické rovnováhy v mozku. Jsou to aktivní složky elektrolytického roztoku. Pravidelný příjem této „super potraviny“ posiluje vaše mentální funkce a zvyšuje koncentraci.

Regulace štítné žlázy

Černá ředkev je bohatá na Raphanin, což je přirozený enzym, který reguluje sekreci a tvorbu hormonů štítné žlázy. „To znamená, že tato zázračná potravina může být použita jako preventivní prostředek proti hyper/ hypotyreóze. „Je také známo, že pacientům trpícím touto nemocí přináší výraznou úlevu“, říká poradkyně na výživu.

Prevence proti žlučníkovým a ledvinovým kamenům

Černá ředkev je přírodní diuretikum. Používá se preventivně proti ledvinovým a žlučníkovým kamenům. Ulevuje také při bolestech, které jsou způsobené právě těmito kameny.

Zabraňuje vypadávání vlasů

Pokud budete pít denně sklenici šťávy z černé ředkve, zmírníte vypadávání vašich vlasů. Černá ředkev stimuluje vlasové kořínky a zvyšuje krevní oběh v pokožce hlavy. Napomáhá také od lupů.