Znáte orchidej Oncidium?

Jde o epifytickou orchidej, která nese na svých dlouhých stoncích velmi bohatá květenství. Mezi nejoblíbenější patří druhy se žlutými a hnědými květy. Tyto květy nám svým tvarem mohou připomínat motýli, kteří si právě na rostlinu posedali. Pro tuto rostlinu jsou typické až deseticentimetrové dvoulisté pahlízy. Doba jejího kvetení je poměrně dlouhá a to 4 až 6 týdnů a květy jsou také opravdu velice bohaté. Často není problém přiblížit se až ke stovce květů. Při koupi oncidia je důležité si ověřit, který druh kupujeme. Existují totiž dva odlišné druhy-a to teplomilný a chladnomilný. Je důležité vědět, který druh máme, protože jejich pěstování se zcela liší.

Odrůdy oncida:

teplomilné druhy:

crispum: Zde se setkáme s hnědými květy, které obsahují nápadné žluté skvrny

Zde se setkáme s hnědými květy, které obsahují nápadné žluté skvrny phymatochilum: Květy tohoto druhu jsou smetanové až žluté barvy a objevují se od jara až do léta

Květy tohoto druhu jsou smetanové až žluté barvy a objevují se od jara až do léta flexuosum: Tento druh je jeden z nejrozšířenějších a typické jsou pro něho jasně žluté květy

Tento druh je jeden z nejrozšířenějších a typické jsou pro něho jasně žluté květy sarcodes: Tento druh začíná kvést na jaře a pyšní se krásnými žlutozelenými květy

Tento druh začíná kvést na jaře a pyšní se krásnými žlutozelenými květy Sharry Baby: Zde se mimo zajímavého názvu setkáváme se žlutými květy, které zdobí skvrny barvy hnědé

chladnomilné druhy:

ornithorhynchum: Jde o druh převislý zdoben fialovými a růžovými květy. Typická pro něho je silná vůně a květ v zimním období

Jde o druh převislý zdoben fialovými a růžovými květy. Typická pro něho je silná vůně a květ v zimním období leucochilum: květy jsou žluté až zelené, ozdobené velkými hnědými skvrnami

Charakteristika rostliny

Oncidium má svůj původ v Mexiku a Bolívii. Každý druh se kromě vzhledu odlišuje také svou vůní. Například druh Oncidium Sharry Baby nás překvapí vůní, která až nápadně připomíná vanilku. Stejně tak je to i s dobou kvetení. I ta se liší podle toho, který druh zvolíme. Jde o rostlinu nemrazuvzdornou, je tedy potřeba dávat pozor na minimální teploty, kterým rostlinu vystavujeme.

Jak oncidium správně pěstovat

Rostlinu sázíme korového substrátu s příměsí a vybereme pro ni opravdu velmi světlé stanoviště. V letních měsících však musíme dávat pozor na ostré sluneční paprsky, které by rostlinu mohly popálit. Pokud pěstujeme oncidia teplomilná, bude jim naprosto vyhovovat běžná pokojová teplota, ale v zimě je potřeba dávat pozor, aby teplota neklesla níže, než je hranice 18°C. Naopak chladnomilná oncidia pěstujeme od podzimu v nevytápěné místnosti, kde by se teplota měla pohybovat okolo 14°C. Je potřeba sledovat substrát rostliny, protože zaléváme ve chvíli, kdy je naprosto vyschlý. Rostlinu nemusíme přímo rosit, ale můžeme zvlhčit vzduch rosení okolí rostliny. Rostlinu také můžeme postavit do misky a na její dno dát navlhčené oblázky. Oncidium hnojíme v období vegetace každé 2 – 3 týdny a využíváme speciální hnojivo pro orchideje. Hnojit nepřestáváme ani v zimě, pouze snížíme jeho frekvenci na 1x za 6 týdnů.

Přesazování, množení, hnojení

Je důležité rostlinu přesazovat vždy v období růstové fáze, a to právě ve chvíli, kdy nové výhony začnou tvořit své vlastní kořeny. Rostlinu množíme pomocí dělení pahlíz. Pokud pěstujeme chladnomilná oncidia, můžeme bez obav přistoupit k letnění. To totiž rostlina bude přímo milovat. Jen jí musíte vybrat místo na které nebudou dopadat přímé sluneční paprsky. Často rostlinu kontrolujte, protože na jejích stoncích se mohou rychle objevit mšice a včasný zásah je vždy to nejlepší řešení.