Znáte Aronii?

Pojmenování aronie vám možná nic neříká, ale když řekneme černé jeřabiny, určitě už víte, co si představit. Jde o stejné keře, jen pod jiným názvem. Samotný keř této rostliny je velmi nenáročný na pěstování a jeho vzhled je navíc také velmi lichotivý. Ale to rozhodně není vše. Jde totiž o velmi zdraví prospěšnou rostlinu, její pěstování se tedy rozhodně vyplatí.

Kde má tato zázračná rostlina svůj původ?

Při hledání původu této rostliny musíme zabrousit až do daleké Severní Ameriky. Tuto rostlinu zde objevili její původní obyvatelé a již oni aronii využívali pro přípravu jídel. K nám do Evropy se tento keř dostal přibližně kolem roku 1700. Jak tedy můžeme vidět, rozhodně nejde o žádnou novou rostlinu.

Můžeme Aronii pěstovat na zahradě?

Samozřejmě, že ano! Jak jsme již zmiňovali v úvodu, jde o velmi nenáročnou rostlinu, do jejího pěstování se tedy rozhodně nemusíte bát pustit. Tomuto keři se bude téměř bez problémů dobře dařit i v půdě málo bohaté na živiny, skvěle tedy bude snášet i případné drsnější podmínky. Při jeho pěstování si můžeme sami zvolit, zda chceme na zahradě mít spíše keř, či strom. V případě, že se rozhodneme pro keř, musíme počítat s tím, že se může rozrůst až do výšky tří metrů. Aronie se řadí mezi mrazuvzdorné keře, bez úhony snese teploty až -30°C, rozhodně se tedy nemusíme obávat, že by arnoie nevydržela naše zimy. Z jejích krásných, bílých květů se budete moci těšit s příchodem měsíce května, a pokud chcete mít jistotu, že se dočkáte i úžasných plodů, můžete provést průklest.

Kde získat sazenice a kdy vysadit?

Sazeničky aronie můžete získat díky řízkování, hřížení, dělením nebo ze semen. Nejvhodnější čas na výsadbu aronie přichází v říjnu. Nebojte, nemusíte keři věnovat velkou péči, není ani potřeba ho zastřihávat. Jde tedy opravdu o velmi nenáročný keř, u kterého za poměrně málo péče, dostanete velkou odměnu.

Proč aronii vůbec pěstovat?

Aronie je rostlina s výbornými léčivými účinky. Její plody jsou totiž doslova neskutečně velká zásobárna všech možných vitamínů. Plody obsahují například velmi vysoký podíl jódu, železa nebo rutinu. Tyto látky nám zajistí velmi dobrý imunitní systém, dokáží zpevnit cévy a dokonce také snižovat hladinu cholesterolu.

Jak tyto plody rostliny zpracovat?

Pokud vás napadlo, že plody si dáte hned po utržení za syrového stavu? To byste si příliš nepochutnali. Syrové plody jsou totiž poměrně hodně kyselé. Kdo si ale na těchto plodech pochutná i za syrového stavu jsou ptáci. Pokud ale využijete některý z receptů, věřte, že poté je budete dělat pravidelně. Z těchto plodů můžeme například udělat sirup, povidla, kompoty, likéry, či je můžeme jednoduše nasušit.

Recept na marmeládu z černé jeřabiny najdete zde. Zkuste si ale udělat také víno, nemá chybu!

Jak udělat víno z aronie?

Nejprve začneme tím, že z plodů vymačkáme šťávu a pro lepší chuť jí smícháme se šťávou z rybízu. Měli bychom mít 250ml šťávy z plodů aronie a 130ml šťávy z rybízu. Poté co tyto dvě šťávy smícháme, přidáme 500ml vody, 190g cukru krystal, jeden balíček živné soli a jeden balíček kvasinek určených pro výrobu vína. Celou takto připravenou směs důkladně promícháme a nalijeme do skleněné lahve, kterou důkladně uzavřeme. Tím započne proces kvašení. Poté co proběhne proces kvašení, pomocí hadičky vypustíme nápoj a na dně nádoby nám poté zůstane zbytek ovoce a kal. A máme hotovo, dobrou chuť!