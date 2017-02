Řekněte sami, jen málo co se v letních měsících vyrovná skvěle vychlazenému melounu. Stále existují různé pře o to, jestli se meloun řadí mezi ovoce, či zeleninu a nikdo se na tom stále nemůže shodnout. Není to ale jedno? Podle nás je důležité to, jak je meloun úžasně chutný. Většina z nás určitě velmi dobře zná klasický vodní meloun, ale o tom dnes mluvit nebudeme. V dnešním článku si představíme jinou variantu a to žlutý cukrový meloun. Chuť tohoto plodu je jemná, sladká a osvěžující, doplněné o medové aroma. Zemí původu je pro toto exotické ovoce Afrika a jižní Asie.

Jak žlutý meloun vypadá?

Slupka tohoto plodu je žlutá, jak již vypovídá název. Je hladká, ozdobená pouze jemnými rýhami. Dužina bývá světlá, může být světle zelená až žlutá. Uvnitř melounu nalezneme spoustu malých jadérek. Meloun patří mezi ovoce, které je tvořeno až z 90% procent vodou. Pozor, nejde o stejnou vodu, kterou si můžeme natočit z kohoutku. Jde o živou biologickou vodu a díky tomu se melounová šťáva skvěle hodí jako preventivní lék pro vaše ledviny.

Jak poznat zralý meloun a jak ho správně skladovat

V obchodech bývá někdy opravdu velmi složité rozpoznat správně zralé ovoce a poznat správně vyzrálý meloun může někdy být opravdu velmi tvrdý oříšek. Cukrový meloun můžete v obchodech zakoupit v období od září až do května. To, že je správně zralý poznáme ve chvíli, kdy ho vezmeme do ruky a na svou velikost bude mít vhodnou váhu a bude pevný. Můžete také vyzkoušet jednoduchý trik. Na žlutý meloun přiložte prst a mírně zatlačte. Pokud jeho slupka ani trochu nepovolí, nejde ještě o zcela vyzrálý kousek. Pokud chceme, aby se chuť melounu stal více intenzivní a hezky se rozvinula, budeme ho skladovat při běžné pokojové teplotě. Jinak cukrový meloun skladujeme při teplotě kolem 10°C.

Žlutý meloun chrání naše zdraví

Kromě vody obsahuje tento plod spoustu dalších zdraví prospěšných látek, mezi které se řadí například železo, vápník, hořčík, draslík a vitamíny z řady A, B, C, K. I díky tomu má naprosto oslňující účinky na náš organismus. Žlutý meloun dokáže podporovat imunitní systém a trávení, má detoxikační účinky, snižuje vysoký krevní tlak, udržuje pevnou pokožku, zvyšuje soustředěnost a má také skvělé účinky na kvalitu našeho zraku. A toto všechno je jen základní výčet jeho skvělých schopností. Věděli jste, že jde o tak zázračné ovoce?

Potřebujete zlepšit funkci ledvin? Kupte cukrový meloun

Tento plod má skvělé alkalizující schopnosti a díky tomu se v těle zvyšuje rozpustnost kyselých solí. Těmto solím vděčíme právě za vznik urátových kamenů. Šťáva z cukrového melounu se tak stává skvělým prevenčním přípravkem při tvorbě žlučových kamenů.

Žlutý meloun a hubnutí

Jde o ovoce, které je velmi vhodné i při redukční dietě. Nejvhodnější bude jeho konzumace v dopoledních hodinách jako menší svačinka. V letních měsících ho seženete téměř v každém obchodě, a proto není problém, aby se stal přirozenou součástí vašeho jídelníčku. Nejen že po něm rozhodně nezačnete přibírat, ale navíc také do svého těla dostanete spoustu vitamínů a zdraví prospěšných látek.