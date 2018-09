Zkuste banánový chlebíček ze sáčku

Vláčný, nepříliš sladký a rychle upečený dezert zná svět díky americkému receptu již 90 let. Jeho příprava není složitá, ale nám se dostal do ruky polotovar, který vám práci ještě více usnadní. Mega rychlá příprava a výtečná chuť dělá ze sáčkového banana bread pochoutku, která by neměla chybět v žádné spíži. Ovšem pozor na značku. Na trhu je několik variant a ne všechny mají tak přívětivé složení jako ten, který jsme ochutnali díky srpnovému novinkovému Brandnooz boxu.

Celozrnný banánový chlebíček Dr. Oetker

Složení takové, jako byste si celý chlebíček připravili doma. To dělá spolu s poctivou recepturou a snadnou přípravou z chlebíčku našeho favorita. Krom potřebného sáčku budete navíc potřebovat už jen 3 rozmačkané dostatečně zralé banány, 2 velká vejce, 150 ml oleje a 100 ml vody (+ máslo a hrubou mouku na vymazání a vysypání formičky srnčí hřbet). Cena je asi 70 Kč.

Složení:

celozrnná mouka

třtinový cukr

čoko vločky

bezfosfátový kypřicí prášek

sůl

přírodní vanilkové aroma

Postup přípravy:

Předehřejeme troubu na 180 stupňů. Vidličkou namačkáme zralé banány. Obsah sáčku vsypeme do větší mísy a přidáme všechny zbylé ingredience i banány. Hmotu dobře vymícháme nebo vyšleháme dohladka.

Těsto opatrně vlijeme do vymazané a vysypané formy.

Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 50 minut (zda je chlebíček pečený zkusíme špejlí).

Hotový chlebíček necháme mírně zchladnout ve formě, poté vyklopíme a zcela vychladlý krájíme.