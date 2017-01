Zázvor vypěstujete ve skleníku nebo v bytě

Zázvor se pěstuje výhradně vegetativně, takže kdekoliv v supermarketu koupíme oddenek s pupeny. Zázvor nařežeme na menší kousky, které musí obsahovat pupen (viz obrázek). Nachystáme si květináč s drenážní vrstvou a vhodným substrátem. Nejvhodnější je speciální substrát s rašelinou a jílem pro zadržování vody. Důležité jsou kuličky hnojiva s postupným uvolňováním, které přidáme před výsadbou. Tato hnojiva používáme pro většinu pěstování v truhlíku či jiné nádobě.

Oddenek umístíme do substrátu tak, aby šel pupen směrem nahoru. Zázvor potřebuje teplo a světlo a samozřejmě i pravidelnou zálivku. Zázvor vyroste až do výšky 70 cm a až začnou listy zasychat, lze zázvorové hlízy sklízet. Ze sklizeného zázvoru si opět nachystáme vhodné kousky s pupeny pro další pěstování a zbytek můžeme použt na zdravé čaje nebo do pokrmů.