Zařiďte si praktickou dílnu

Mít vlastní dílnu je snem každého kutila. V mnoha případech se nemusí jednat o nic velkého, stačí malá místnost nebo kout, kde bude místo pro práci a vše bude po ruce. Jak si zařídit vlastní dílnu, jsme pro vás sepsali v následujícím článku.

6 metrů čtverečních

Pro menší dílnu vám stačí prostor 6 m2, ideálně 3×2 metry. Do takového prostoru se vejde pracovní stůl, police i skříňky na uložení všech potřebných předmětů a nástrojů. Kde dílnu zařídit, nejlépe samozřejmě jako samostatnou místnost, ale skvěle poslouží komora s regálem nebo kout ve větší místnosti.

Vlastníci garáží si mohou dílnu zařídit v garáži, pokud je garáž menší, tak bude stačit při práci jen vyjet s autem a ihned vznikne dostatek prostoru pro vyrábění, opravování nebo natírání.

Posviťte si na práci

Říká se to už malým dětem, když něco dělají, rozsviť si, ať si nezkazíš oči. To v dílně platí dvojnásob. Jednak kvůli viditelnosti a hlavně kvůli bezpečnosti. Světlo je v dílně základ. Je potřeba vybrat jedno ústřední a to doplnit o bodová světla nebo lampičky. Dobré je pokud pracovní stůl nasměrujete směrem k oknu.

Při zařizování dílny je důležité myslet na detaily jako je větrání a přívod elektrického proudu. Myslete na dostatek zásuvek a možnosti větrání, ať už oknem nebo ventilací. Nepodceňte výběr podlahy. Vhodná podlaha je taková, která neklouže a vydrží pády předmětů a vydrží hrubší zacházení.

Podlaha, která hodně vydrží

Mezi vysoce odolné podlahové krytiny patří průmyslové podlahy jako je PVC zámková dlažba. Ta vydrží vysokou mechanickou zátěž, má také chemickou odolnost, je opravitelná a obnovitelná, má snadnou údržbu a jednoduché čištění.

Dalšími variantami jsou betonové podlahy, pro domácí dílny doporučujeme gumové, děrované, protiskluzové rohože.

Kvalitní pracovní stůl

Centrem každé dílny je pracovní stůl. Ten musí splňovat několik základních vlastností:

prostornost,

bytelnost,

výškově nastavitelný,

uzamykatelný,

se šuplíky.

Úložné prostory na všechno

Ať už plánujete velkou nebo malou dílnu, bez úložných prostor se neobejdete. Základním prvkem jsou regálové systémy a regály. Kovové regály můžete umístit prakticky kamkoliv, ke stěně, do prostoru nebo do rohu. Můžete z nich vytvořit celou stěnu a jednotlivé regály upravit podle potřeby.

Variabilní je výška polic i nosnost. Dají se doplnit o háčky, košíky nebo police rozdělit na části. Díky tomu v regálech uskladníte téměř cokoliv od pneumatiky přes brusky, kladiva až po malé šroubky a matičky.

Nástěnky, police a desky

Už několikrát bylo zmíněné, že v dílně musí mít vše své místo a zároveň být po ruce. K tomu skvěle poslouží děrované desky se závěsnými prvky, které se přichycují na stěnu. Na desky se pak jednoduše zavěsí šroubováky, kleště nebo různé klíče.