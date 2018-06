Zahrádkář hledá vůz!

Díky nečekaně teplému počasí je zahrádkářská sezóna již nějaký ten pátek v plném proudu a co nevidět se budeme muset starat o první vlaštovky úrody – jahody, třešně a další dobroty. Každý pěstitel s větší zahradou vám potvrdí, že při sklizni je mu auto jedním z nejlepších přátel. Možnost po těžkém odpracovaném dni dopravit domu nejen sebe, ale i úrodu šetří energii i čas, není to ale práce vhodná pro každý vůz. Proto pro vás máme 5 šikovných tipů, jak to správné auto vybrat a jak ho připravit na jeho nový „zásobovací“ úkol.

Technické parametry především

Pokud máte zahrádku nebo chatu na dobře dostupném místě není potřeba nad motorizací nějak více přemýšlet. Pokud vás ale na cestě čeká nějaká ta polní nebo lesní cesta, určitě oceníte pohon na všechna 4 kola a adekvátně k tomu silnější motor. Počítejte také s tím, že úroda něco váží, zvláště pokud se řadíte k těm zdatnějším pěstitelům.

Zajímavost! Věděli jste, že nejprodávanějším vozem s pohonem 4×4 byla v loňském roce ŠKODA Kodiaq?

Design, ale praktický!

Ano, i ten je důležitý, nejnápomocnější vám budou pětidveřové vozy s kombi nebo hatchback karoserií, díky kterým budete moci ve svém vozu vytvořit veliký, dobře dostupný úložný prostor. Pro lesní cesty budou určitě vhodnější vozy s vyšším podvozkem. Velice oblíbený byl v tomto směru například model ŠKODA YETI spolu s dalšími SUV, která kladou důraz především na praktičnost vozu.

Tip! Při výběru vozu u obchodníka se ujistěte, že jdou ve voze pohodlně sklopit zadní sedačky a prohlédněte si prostor, který tím vznikne.

Nepořizujte si úplně nový vůz

Přestože je krásné mít kompletně nový vůz, myslete na to, že v takovém autě si okamžitě všimnete každého škrábance, oděrky nebo šmouhy a bude vás to zbytečně mrzet. Přitom i ojeté vozy mohou být v dobrém stavu nebo jako nové, přitom jejich pořízení může vyjít podstatně levněji a vám tak zbude veliký kus rozpočtu na to nejdůležitější – vaši zahrádku!

Zajímavost! Věděli jste, že nový vůz ztrácí během prvního roku používání až 50 % své původní ceny? U ojetých vozů je pak tento pokles podstatně mírnější.

Buďte s vaším vozem v symbióze

Co to znamená? Jednoduše dobrou péči – dobře udržovaný vůz se vám odvděčí dobrou službou. Znamená to alespoň jednou do roka nechat vašeho „mazlíka“ zkontrolovat, nejlépe v autorizovaném servisu. Na běžnější bázi to znamená hlavně péči o čistotu vozu, což může být hlavně pro zahrádkáře docela problém. Skvělým pomocníkem pro vás budou různé doplňky pro třídění nákladu – bedýnky, háčky, sítě – řada vozů s větším úložným prostorem s takovými potřebami řidičů počítají a snaží se je zabudovat do svého designu. Určitě nic nezkazíte ani plachtou, kterou vždycky jen rozprostřete v kufru.

Tip! Svůj vůz můžete vzít k jeho vlastnímu „kadeřníkovi“ a nechat ho krásně vypucovat v profesionální ruční myčce vozů. Na rozdíl od mechanické je ruční mytí podstatně šetrnější a ve výsledku i pečlivější.

Myslete na všechny pasažéry

Pokud máte čtyřnohého společníka, kterého berete na zahradu s sebou, měli byste vůz přizpůsobit i jemu. V první řadě proto, že platí řada bezpečnostních zásad, které je povinen dodržovat každý řidič – pejsek nebo kočka by měli být připoutáni nebo odděleni od řidiče tak, aby nemohli narušit plynulost jízdy, dále pak také proto, že každé zvíře pro nás má spoustu lásky, ale také chlupů a v létě také nezvaných kožichových pasažérů, od klíšťat po zbytky hlíny ze záhonu, ve kterém se vždycky odpočívá nejlépe! Tím, že před tím vším ochráníte svůj vůz, si ušetříte spoustu práce. K ochraně postačí stará velká deka, můžete si ale pořídit speciální deku, která se uchycuje k opěrkám hlavy a bezpečně tak vyplní celý prostor, kde se váš mazlík poveze.

Náš tip! Zvířátko si budete muset umýt sami, ale od nevítaných škůdců mu ulevíte obojkem nebo kapkami proti parazitům a váš mazlík pak bude moci dál nerušeně válet sudy v ním zvolené zelenině.