Zahrada v září. Na co rozhodně nezapomenout?

Pomalu ale jistě se s námi loučí horké letní dny, ale to rozhodně neznamená, že pracím na zahradě je konec. Je tomu totiž přesně naopak. Zatímco v letních, horkých dnech jste si mohli užívat volna a odpočívat u bazénu, podzimní dny jsou naopak ve znamení práce, pokud vás práce na zahrádce baví, nebojte, rozhodně nepůjde o nic nepříjemného. Co vše je tedy potřeba udělat?

Začněte posbíráním veškeré úrody a péči věnujte i trávníku

Letošní léto byla poměrně bohatá úroda ovoce, proto tedy ze stromů vše posbírejte a zpracujte. Pokud pěstujete hrozny vinné révy, se sběrem příliš nepospíchejte a nechte je dostatečně dozrát. Pokud je seberete příliš brzy, hrozny budou kyselé. Pokud máte na zahradě letničky a trvalky, které si přejete vysadit i příští rok, můžete sklidit jejich semena. Rozhodně byste také měli občas koukat na kvítky růží, právě v tomto období bývají velmi náchylné k postižení různými chorobami. S největší pravděpodobností bude ještě potřeba posekat trávník, ten již ale není potřeba vůbec hnojit. Zalít ho občas mírně můžete, ale to jen v případě, že je stále velké sucho. Pokud se ve vašem trávníku nachází nějaká holá místa, právě v tomto období ho můžete dosít a na jaře se již budete moci těšit z krásného zeleného trávníku. Ke konci září také přichází ideální doba pro vertikutaci.

Lze ještě zasít zeleninu?

I začátkem září je v klidu možné vysadit některé druhy zeleniny. V tomto období je ideální zasít ředkvičky či raný salát. Vysít můžete také i listový špenát, který budete moci sklízet již začátkem jara. Stejně tak jako špenát můžete zasadit i petržel, či kerblík.

Kdy zasadit okrasné květiny?

Právě podzim je naprosto ideální dobou, ve které lze zasadit cibuloviny. Proto můžete například začít s výsadbou překrásných narcisů. Ovšem na ostatní cibuloviny je v září ještě příliš brzy, proto si jejich výsadbu ponechte raději až na další měsíc. Ještě předtím, než začnete uvažovat o výsadbě, však musíte začít s přípravou záhonů a to rozhodně můžete již nyní. Začněte tím, že záhony zryjete, nakypříte a následně půdu obohaťte o kompost. Rozestup cibulí se určuje podle jejich velikosti. Těm menším postačí rozestup kolem 5 centimetrů a u těch větších se snažte dodržet alespoň 10 centimetrů.

Vysaďte i jehličnany

Výsadbu okrasných i ovocných stromů je rozhodně lepší nechat až na následující měsíc, tedy až na říjen. Ale v září se již můžete pustit do výsadby jehličnanů. Bude jen potřeba dopřát stromům velké množství zálivky, aby zvládli bez úhony přežít celou zimu. Pokud se v říjnu budete pouštět do další výsadby, můžete si již teď připravit potřebné jámy. Pokud tak učiníte, rozhodně neprohloupíte. Tyto jámy totiž budou mít dostatek času na to, aby dostatečně zvětraly, a stromkům se v nich pak bude dařit mnohem lépe.

Co s všudypřítomným plevelem?

Že se vám v září už nechtějí záhonky zbavovat plevelu a nejraději byste to nechali až na jaro? Naprosto to chápeme, ale rozhodně vám to nedoporučujeme. Mohli byste toho opravdu litovat. Září je totiž ideální dobou na odstranění plevele, a když se do toho opravdu pustíte a plevelu již nedáte šanci se znovu vysemenit, budete to mít na jaře již bez práce.