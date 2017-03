Výsledky ankety Kynolog roku 2016

Originální anketa Kynolog roku již pošesté vyhlašovala vítěze. V sobotu 25. února 2017 bylo na slavnostním galavečeru rozdáno 22 ocenění. Hodnotily se největší úspěchy kynologických disciplín za uplynulou sezónu. Absolutní vítězem se stal Václav Ouška, který se loni na podzim se svým psem Qvidem stal Mistrem světa ve sportovní kynologii.

V sobotu 25. února se během slavnostního vyhlášení výsledku sál Divadla U22 v Uhříněvsi zaplnil netradiční společností. Večer patřil nejen lidem, ale i jejich psím parťákům, bez kterých by to v kynologii nešlo. Slavily se úspěchy české kynologie za rok 2016. Vítěze vybírala porota ze 73 nominovaných kynologů každé z 11 sportovních kategorií a z šesti juniorských. Během večera odborná porota z jednotlivých vítězů vybrala toho nejlepšího – Kynologa roku 2016 a Juniora roku 2016. Nejsympatičtějšího kynologa zvolila veřejnost v online hlasování a stala se jím teprve 11letá Martina Bolehovská. Zvláštní ocenění – Kynologický počin roku – udělil partner ankety, časopis Psí sporty. Tento titul připadne člověku, závodům nebo jinému činu – zkrátka čemukoli, co je dle uvážení redakce tak výjimečné, že si zaslouží být vyzdviženo i tímto způsobem. Letos toto ocenění získalo ANNAMAET ECF Mistrovství Evropy v canicrossu, bikejöringu a scooterjöringu, které se konalo v říjnu 2016 v Novém Městě na Moravě. Anketu Kynolog roku organizuje společnost VAFO PRAHA s.r.o., český výrobce krmiv Brit. Večerem již tradičně provázel Vladimír Kroc.

Kynologická špička

Sportovní kategorie zahrnují agility, canicross a dogtrekking, dogdancing, dogfrisbee, flyball, mondioring, mushing, obedience, pasení, sportovní kynologie a záchranařina. Juniorskými disciplínami jsou agility, canicross, dogdancing, dogfrisbee, obedience a sportovní kynologie. Česká kynologie v roce 2016 dosáhla mnoha úspěchů, největším z nich ale byl titul mistra světa, který také rozhodl o absolutním vítězovi. Tím se stal Václav Ouška, který se svým psem Qvidem Vepeden vybojoval zlato na Mistrovství světa WUSV ve sportovní kynologii německých ovčáků v říjnu 2016. Vítězkou v kategorii agility se stala Martina Magnoli Klimešová se svou fenkou Kiki – Mistryně světa FCI a vítězka European Open. Nejlepším Juniorem roku byl zvolen Zdeněk Smrček – juniorský Mistr Evropy a Mistr republiky v agility. V canicrossu první místo již potřetí obsadila Martina Štěpánková. V loňské sezóně zvítězila na ME v Novém Městě na Moravě v scooterjöringu s psem Nickem a canicrossu s teprve ročním Timem. Kynolog roku 2015 – Vanda Gregorová – bodovala i v letošním ročníku. Vyhrála se svou fenkou v kategorii dogdancing. Figurantem roku se stal Václav Kuncl. Veškeré výsledky ankety Kynolog roku 2016 i s medailonky jednotlivých vítězů naleznete na webu kynologroku.cz.