Vyséváme okurky

Nastal čas k setí okurek. Většina zahrádkářů má svůj způsob, a pokud jim vychází, není třeba jej měnit. Ale jsou i takoví, kterým to „nevychází“. Někteří mají prostě smůlu, což je v přírodě i na zahrádce normální.

Ovšem někteří opravdu dělají chyby, a ty lze napravit. Ty nejčastější chyby připomeneme a vysvětlíme.

Základem úspěchu je příprava půdy

Správné setí (kromě správné doby) je především správná příprava půdy. A právě v nevhodné přípravě půdy k setí je často příčina pozdního a špatného vzcházení porostů, i těch z opravdu dobrých semen.

Na jaře prostě patří na pole brány a na zahrádku hrábě, ale žádné „rotační nářadí“, tedy rotavátor, fréza apod. (samozřejmě pokud jsme na podzim dobře poorali či poryli). Pohrabáním upravíme vrchní vrstvu půdy do hloubky asi 4-8 cm, takže při výsevu se semena dostanou na nezkypřenou zem, která nepoškozenou kapilaritou trvale přivádí k semenům vláhu ze spodních vrstev.

Pohrabaná vrstvička zároveň brání dalšímu vysychání, protože v ní je už kapilarita narušena a vláha na povrch půdy vzlíná jen nepatrně. Semena tak i bez větších dešťů mohou vyklíčit a vzejít, jakmile to dovolí teplota půdy. Naproti tomu rotavátor prokypří půdu do mnohem větší hloubky (12-15 cm, i více).

Celá tato vrstva proschne, a semena, která se do ní uloží, nemají za suchého období dostatek vláhy pro naklíčení a vzejití – v celé této vrstvě je porušena kapilarita a vláha ze spodních vrstev sem vzlíná jen velmi slabě. Ani menší deště situaci nezmění, teprve pořádný déšť nebo odpovídající zálivka (aspoň 10-15 mm, tedy 10-15 litrů na 1 m2) spojí zkypřenou vrstvu se spodní vláhou a umožní semenům vyklíčit a vzejít.

Tento rozdíl v přípravě půdy je zvláště patrný v suchých oblastech a na lehčích půdách, pokud jsme po výsevu nezalili. Zahrádkář se zlobí, že semena neklíčí, případně i vysévá znovu, a nakonec po pořádném dešti mu pak vzejdou semena z obou výsevů a musí jednotit. To se týká výsevů všech semen, nejen okurek. Snad jen před výsadbou brambor je použití rotavátorů užitečné, je-li půda slehlá a těžká.

Výběr osiva

Z hruboostných nakladaček je to Regina F1, Viola F1, Admira F1, geneticky nehořká Lada F1 a Jitka F1. Z jemnoostných nakladaček, gen. nehořkých Fatima F1, Bohdana F1, Karolina F1 a nejnovější Aurea F1 a ze salátovek na pole nebo foliovníku Linda F1, Natalie F1 a novější Viktorie F1.

Předpěstování nebo naklíčení semen okurek?

Když máme kvalitní osivo, můžeme přistoupit k samotnému setí. Řada chyb při setí pramení ze snahy urychlit růst a vývoj okurek, aby většina sklizně proběhla před nástupem plísně okurkové. Jde o předpěstování sazenic a o nakličování semen. V zásadě je to správné, ale chce to „své“ – prostě musí se to umět.

Předpěstování

Vyséváme už kolem 10. dubna. Důležité je, aby sazenice měly v noci zřetelně nižší teplotu, než ve dne – a to je doma problém. Pokud je noční teplota skoro stejná, jako denní, pak se sazenice „vytahují“. Hlavní věcí ale je včasná výsadba – ve správný čas. Za 3-4 týdny po výsevu mají sazenice 2 pravé lístky, a jejich kořenový bal je pevný, kořínky čistě bílé. To je správný čas k výsadbě. Ale tento stav netrvá dlouho. Po několika dnech kořínky začnou hnědnout, a zakrátko skoro zmizí.

Na sazenici nevidíme celkem nic zvláštního, jen že přestala růst. Ale kořínky jsou pryč, a po výsadbě (dělá se špatně, protože kořenový bal prakticky není) je musí rostlina znovu vytvořit. To zabere i 2 týdny, a tak se celý „zisk“ z předpěstování ztrácí.

Problémy s předpěstováním?

Je třeba v době vhodné k sázení hlídat kořenový bal – vyjmout rostlinku z květináčku, a podívat se. Jakmile zjistíme, že kořínky začínají hnědnout, hned je musíme vysadit, nebo, není-li to možné, aspoň přesadit do většího květináčku. Jde tu o dny, za 2-3 dny už může být pozdě. V sadbovačích nebo v běžných kelímcích od jogurtů apod. hnědnou kořínky poněkud později, než v hliněných květináčích, ale i zde je to třeba hlídat. A samozřejmě je třeba sázet „na vodu“ a dobře zalít (foto postup v galerii na konci článku).

Je s tím dost práce, ale když to vyjde, skutečně můžeme sklízet o 2-3 týdny dříve, a mít svých 50-100 sklenic zavařených dřív, než se objeví plíseň – a k tomu bez použití pesticidů.

Nakličování

Jestliže předpěstováním můžeme získat 2-3 týdny, stojí to za to, i když je to dost náročné. Ale nakličováním semen okurek získáme v nejlepším případě pár dní, a riziko neúspěchu je značné. Proto sám za sebe nakličování okurek nedoporučuji. Nejběžnější chyba, která se zde dělá, je nakličování v přílišném mokru, a to žádná semena, a zvláště pak okurková, nesnášejí: nevyklíčí, a shnijí.

Pokud se tedy rozhodnete nakličovat okurková semena, pak žádná vata, jen novinový papír, namočit, dobře okapat, a na několik vrstev papíru dát semena. Nesmí tam být vrstva vody, platí: vlhko, NE mokro. V běžné pokojové teplotě se objeví klíčky za 2-4 dny, a hned je třeba je vysít. A to samozřejmě „na vodu“, a prvních 5 až 10 dní zalévat. V tom je právě další riziko: Pokud semena vyklíčí „přirozeně“ v půdě, najdou si kořínky už vodu obvykle samy. Ale naklíčená semena bez zálivky většinou zaschnou (neprší-li delší dobu).

Přímý výsev okurek

Naprostá většina zahrádkářů samozřejmě seje okurky přímo do země, a za normálních podmínek je to také nejlepší. Sporné je jen datum výsevu. V sušších oblastech, pokud nemáme možnost zálivky, je vhodné set dříve, i když je teplota půdy ještě méně vhodná. Semena okurek se dnes prodávají většinou inkrustovaná (barevná), což je ochrana proti poškození chladem při vzcházení – nikoliv proti plísni! Taková semena vydrží i v chladné půdě třeba 2 týdny, a po oteplení vzejdou dokonale. Neinkrustovaná semena obvykle v takovém případě shnijí, a musíme podsévat.

Samozřejmě si to napřed ověříme: Zdravé semeno se dá v prstech „zlomit“, shnilé se rozmáčkne na sliz. Je-li možno v případě sucha vyseté okurky zalít, pak je nejlépe počkat na začátek až polovinu května, kdy je půda už dost teplá, a set až pak – třeba zase „na vodu“. Okurka zasetá do teplé a vlhké půdy vzejde za týden, a často pak předběhne v růstu i vývoji okurky různě „přirychlované“. Ono i na zahrádce platí „jak zaseješ, tak sklidíš“, a nejjednodušší způsob bývá často nejlepší.

Ing. Jiří Holman, PhD.

šlechtění a semenářství okurek, Bzenec

www.holman.cz

Postup setí okurek „na vodu“