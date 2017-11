Vyrobte si s dětmi ozdobičky z šišek

Borové šišky jsou úžasným materiálem pro všeliké tvoření. Zkuste třeba naše ozdobičky, které zvládnou vyrobit i menší děti. Chce to jen pár fíglů. A to třeba nechat šišku v teple dokonale rozvinout. To trvá několik dní nebo si můžete pomoci díky klasické troubě. První je ale nechte chvíli odpočinout, aby měli možnost vylézt broučci a jiný hmyz. Pak nasbírané šišky naskládejte na pečící papír a dejte do trouby na teplotu 150 stupňů asi hodinu. Zkuste třeba naše zasněžené šiškové ozdobičky, které zkrášlí každý stromeček. Doladit barvu můžete vhodně zvolenou mašličkou. Nádech přírody s mašličkovou dekorací, to je to, po čem váš Vánoční stromeček letos volá. Po všech těch letech plastových ozdob je to krásná změna, co myslíte?

Budete potřebovat:

dobře vysušenou „rozkvetlou“ šišku

bílou temperu, bělobu nebo jakoukoliv bílou akrylovou barvu

štětec

třpytky, cukr, sůl

mašličku

lepidlo nebo tavící pistolku

Postup:

Na každou pacičku šišky naneste z obou stran bílou barvu.

Posypte třpytkami ještě na nezaschlou barvu, aby se „přichytily“. Použít můžete i cukr nebo sůl, protože zasněžený efekt lze vykouzlit i díky těmto surovinám.

Nechte dobře zaschnout a nachystejte si mašličku s očkem. Tu přilepte nejlépe pomocí tavící pistolky na spodek šišky.

Náš tip: Pokud chcete barvit šišek více nebo nepotřebujete zabavit děti, není nic jednoduššího než si připravit bílou koupel a v gumových rukavicích v ní každou šišku opatrně vyválet. Šišky sušte na igelitu (na papír by se přilepily).